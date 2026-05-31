Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Food Recipe: १० मिनिटांमध्ये बनवा खमंग आणि कुरकुरीत शेवगा फ्राय, गरमागरम भातासोबत लगेच चविष्ट पदार्थ

Updated On: May 31, 2026 | 08:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

शेवग्याच्या शेंगा शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. त्यामुळे दैनंदिन आहारात आठवड्यातून दोनदा तरी शेवग्याच्या शेंगांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया शेवग्याच्या शेंगा फ्राय बनवण्याची रेसिपी.

१० मिनिटांमध्ये बनवा खमंग आणि कुरकुरीत शेवगा फ्राय, गरमागरम भातासोबत लगेच चविष्ट पदार्थ

१० मिनिटांमध्ये बनवा खमंग आणि कुरकुरीत शेवगा फ्राय, गरमागरम भातासोबत लगेच चविष्ट पदार्थ

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

शेवग्याच्या शेंगा शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक हाडे, केस, त्वचा आणि संपूर्ण शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. शेवग्याच्या शेंगांचा वापर करून विविध चविष्ट पदार्थ बनवले जातात. शेंगांची भाजी, आमटी तर काहीवेळा शेंगांचा वापर करून सूप सुद्धा बनवले जाते. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा आहारात शेवग्याच्या शेंगांचे सेवन करावे. यामुळे आरोग्य सुधारते आणि शरीराला ऊर्जा मिळते. वारंवार वाढलेल्या आजारापामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत झाली असेल तर आहारात शेवग्याच्या शेंगांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये शेवग्याच्या कुरकुरीत शेंगा फ्राय बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या शेंगा फ्राय घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडतील आणि चव सुद्धा चांगली लागेल. जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. अशावेळी झटपट तुम्ही शेंगा फ्राय बनवू शकता. गरमागरम डाळ भातासोबतच शेवगा फ्राय अतिशय सुंदर लागेल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

साहित्य:

  • शेवग्याच्या शेंगा
  • रवा
  • तेल
  • लाल तिखट
  • कोकम आगळ
  • तांदळाचे पीठ
  • आलं लसूण पेस्ट
  • कोथिंबीर
  • गरम मसाला
  • मीठ
Recipe: तुम्ही कधी फणसाचे चिप्स खाल्लेत का? पारंपरिक चव आणि पौष्टिकतेचा संगम

कृती:

  • शेवग्याच्या शेंगा फ्राय बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, शेगांवरील साल काढून पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या.
  • टोपात पाणी गरम करून शेंगाना एक उकळी काढा आणि पाण्यातून काढून घ्या. शेंगांचे पाणी भाजी किंवा आमटी बनवण्यासाठी वापरू शकता.
  • शेवग्याच्या शेंगा थंड झाल्यानंतर त्यात कोकम आगळ, लाल तिखट, हळद, आलं लसूण मिरची पेस्ट, मीठ, गरम मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि काहीवेळ तसेच ठेवा.
    ताटात रवा, तांदळाचे पीठ, लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा. पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • मसाला लावून घेतलेल्या शेवग्याच्या शेंगा रव्याच्या मिश्रणात घोळवून मंद आचेवर फ्राय करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चमचमीत शेवगा फ्राय.

Web Title: How to make moringa fry at home simple food reicpe benefits of moringa

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tomato Sauce Recipe: मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉस, रेसिपी नोट करा
1

Tomato Sauce Recipe: मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉस, रेसिपी नोट करा

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी, नोट करून घ्या रेसिपी
2

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी, नोट करून घ्या रेसिपी

Recipe: तुम्ही कधी फणसाचे चिप्स खाल्लेत का? पारंपरिक चव आणि पौष्टिकतेचा संगम
3

Recipe: तुम्ही कधी फणसाचे चिप्स खाल्लेत का? पारंपरिक चव आणि पौष्टिकतेचा संगम

Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी
4

Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Food Recipe: १० मिनिटांमध्ये बनवा खमंग आणि कुरकुरीत शेवगा फ्राय, गरमागरम भातासोबत लगेच चविष्ट पदार्थ

Food Recipe: १० मिनिटांमध्ये बनवा खमंग आणि कुरकुरीत शेवगा फ्राय, गरमागरम भातासोबत लगेच चविष्ट पदार्थ

May 31, 2026 | 08:00 AM
पोहण्याचा मोहच बेतला जीवावर; साठवण तलावात बुडून तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, ‘ते’ स्वप्न राहिले अधुरेच…

पोहण्याचा मोहच बेतला जीवावर; साठवण तलावात बुडून तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, ‘ते’ स्वप्न राहिले अधुरेच…

May 31, 2026 | 07:59 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

May 31, 2026 | 07:50 AM
No Tobacco Day: बदलत्या काळातील नवीन संकट ‘Vaping’ आणि ‘Nicotine Pouches’; तंबाखू कंपन्यांच्या जाहिरातींमागेही काळे सत्य

No Tobacco Day: बदलत्या काळातील नवीन संकट ‘Vaping’ आणि ‘Nicotine Pouches’; तंबाखू कंपन्यांच्या जाहिरातींमागेही काळे सत्य

May 31, 2026 | 07:30 AM
Maratha Reservation : मनोज जरांगेंनी मध्यरात्रीच उपोषण सोडलं; चर्चेतून निघाला महत्त्वपूर्ण तोडगा

Maratha Reservation : मनोज जरांगेंनी मध्यरात्रीच उपोषण सोडलं; चर्चेतून निघाला महत्त्वपूर्ण तोडगा

May 31, 2026 | 07:18 AM
Jyeshtha Purnima 2026: अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला करा ‘हे’ उपाय, आर्थिक समस्या होतील दूर

Jyeshtha Purnima 2026: अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला करा ‘हे’ उपाय, आर्थिक समस्या होतील दूर

May 31, 2026 | 07:05 AM
घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

May 31, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM