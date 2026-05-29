Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Manoj Jarange Has Zero Knowledge Of Reservation And Democracy Says Laxman Hake

‘मनोज जरांगेंना आरक्षण अन् लोकशाहीचं शून्य ज्ञान’; लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल

Updated On: May 29, 2026 | 11:26 AM IST
जाहिरात
सारांश

जरांगे यांची आतापर्यंत तब्बल आठ उपोषणे झाली आहेत. प्रत्येक वेळी 'मराठा समाजाच्या पाच पिढ्या बरबाद झाल्या' असा दावा केला जातो. मात्र, जर पाच पिढ्या बरबाद झाल्या असतील तर या सलग आठ उपोषणांमुळे नेमका कोणाचा आणि काय फायदा झाला, हे आधी जरांगे यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला स्पष्ट करून सांगितले पाहिजे.

'मनोज जरांगेंना आरक्षण अन् लोकशाहीचं शून्य ज्ञान'; लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल

'मनोज जरांगेंना आरक्षण अन् लोकशाहीचं शून्य ज्ञान'; लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : मनोज जरांगे यांना आरक्षण आणि लोकशाहीच्या संवैधानिक बाबींचे शून्य ज्ञान आहे. सरकारने आजवर त्यांचे केवळ अवाजवी लाड पुरवले आहेत आणि याच लाडामुळे आज ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होऊन संपूर्ण ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे, असा घणाघाती आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. मनोज जरांगे यांच्या आगामी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी ‘अंतरवली बाबाच्या उपोषणाला हार्दिक शुभेच्छा’ म्हणत उपरोधिक टोलाही लगावला.

पत्रकार परिषदेत बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनावर गंभीर सवाल उपस्थित केले. ते म्हणाले की, जरांगे यांची आतापर्यंत तब्बल आठ उपोषणे झाली आहेत. प्रत्येक वेळी ‘मराठा समाजाच्या पाच पिढ्या बरबाद झाल्या’ असा दावा केला जातो. मात्र, जर पाच पिढ्या बरबाद झाल्या असतील, तर या सलग आठ उपोषणांमुळे नेमका कोणाचा आणि काय फायदा झाला, हे आधी जरांगे यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला स्पष्ट करून सांगितले पाहिजे. हाके यांनी आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेवर प्रकाश टाकत स्पष्ट केले की, सामाजिक आरक्षण हे विशिष्ट सामाजिक दुजाभावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी असते, ते निव्वळ आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी नसते’.

दरम्यान, मराठा समाजाला जी गरिबी आली आहे, ती सामाजिक दुजाभावामुळे आली आहे की केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे, याचे आत्मपरीक्षण झाले पाहिजे. मराठा पोरांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याला ओबीसी समाज जबाबदार नाही. देशातील आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी आणि गरिबी हटवण्यासाठी शासनाच्या अंदाजपत्रकात तब्बल ९९.३०% निधीची तरतूद केलेली असते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

तसेच मराठा समाजासाठी खाजगी शिक्षण धोरण हे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनीच आणले होते, या ऐतिहासिक वस्तुस्थितीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे आरक्षणाचा चुकीचा कायदेशीर अर्थ काढून समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी हाके यांनी राज्य सरकार आणि मध्यस्थीची भूमिका बजावणाऱ्या नेत्यांवर कडक शब्दांत टीका केली. मनोज जरांगे यांना भेटायला जाताना भाजप नेते प्रसाद लाड आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांसारख्या जबाबदार नेत्यांना साध्या संवैधानिक बाबी आणि कायदेशीर मर्यादा समजू नयेत, याबद्दल त्यांनी तीव्र आश्चर्य व संताप व्यक्त केला. सरकारने ओबीसी समाजाला कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता हे निर्णय घेतले असून, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू दिला जाणार नाही, असा ठाम इशारा त्यांनी शेवटी दिला.

मराठ्यांच्या गरिबीला पुढारी जबाबदार, ओबीसी नाही !

“मराठा समाजाच्या गरिबीसाठी ओबीसी आरक्षण अजिबात जबाबदार नाही. राज्यातील आर्थिक आणि शैक्षणिक संपत्तीचे केंद्रीकरण करून बसलेले विशिष्ट राजकीय पुढारीच या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत”, असेही मनोज जरांगेंनी म्हटले आहे.

Satara News: सत्ता परिवर्तनाची चळवळ तळागाळात राबवली पाहिजे, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा साताऱ्यात पवित्रा

Web Title: Manoj jarange has zero knowledge of reservation and democracy says laxman hake

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 11:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“उष्माघाताने बळी गेला तर मुख्यमंत्री जबाबदार…”, मराठा आरक्षणावरून जरांगेंचा सरकारवर घणाघात; 30 तारखेपासून आंदोलनाचा इशारा
1

“उष्माघाताने बळी गेला तर मुख्यमंत्री जबाबदार…”, मराठा आरक्षणावरून जरांगेंचा सरकारवर घणाघात; 30 तारखेपासून आंदोलनाचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मनोज जरांगेंना आरक्षण अन् लोकशाहीचं शून्य ज्ञान’; लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल

‘मनोज जरांगेंना आरक्षण अन् लोकशाहीचं शून्य ज्ञान’; लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल

May 29, 2026 | 11:26 AM
नेमकं चाललंय तरी काय? आठवडाभरातच OnePlus ने दुसऱ्यांदा वाढवली ‘या’ स्मार्टफोनची किंमत… ग्राहकांची नाराजी वाढली

नेमकं चाललंय तरी काय? आठवडाभरातच OnePlus ने दुसऱ्यांदा वाढवली ‘या’ स्मार्टफोनची किंमत… ग्राहकांची नाराजी वाढली

May 29, 2026 | 11:25 AM
राष्ट्रीय पक्ष्यासोबत क्रुरता! अपघातानंतरही लोकांना मोराच्या जीवाची नाही तर पंखांची लालसा, Viral Video पाहून यूजर्स संतापले

राष्ट्रीय पक्ष्यासोबत क्रुरता! अपघातानंतरही लोकांना मोराच्या जीवाची नाही तर पंखांची लालसा, Viral Video पाहून यूजर्स संतापले

May 29, 2026 | 11:21 AM
पुणे-पिंपरी हादरले ! केमिकलयुक्त विषारी दारूमुळे 15 जणांचा संशयास्पद मृत्यू; प्रशासनासमोरच मृत्यूचे थैमान

पुणे-पिंपरी हादरले ! केमिकलयुक्त विषारी दारूमुळे 15 जणांचा संशयास्पद मृत्यू; प्रशासनासमोरच मृत्यूचे थैमान

May 29, 2026 | 10:56 AM
‘डॉन 3’ वादावर सलमान खानचा हस्तक्षेप; रणवीर–फरहान वाद मिटणार का?

‘डॉन 3’ वादावर सलमान खानचा हस्तक्षेप; रणवीर–फरहान वाद मिटणार का?

May 29, 2026 | 10:49 AM
Bihar News : मुलाच्या शाैचावरुन वाद; लोखंडी राॅडने मारहाण करत महिलेला केले ठार, परिसरात तणावाचे वातावरण

Bihar News : मुलाच्या शाैचावरुन वाद; लोखंडी राॅडने मारहाण करत महिलेला केले ठार, परिसरात तणावाचे वातावरण

May 29, 2026 | 10:46 AM
Kailash Yatra 2026 : शिवभक्तांसाठी गूड न्यूज! कैलास यात्रेवर नेपाळचा एकच हेका; भारतीय भक्तांसाठी चीनसमोर ठेवली मोठी अट

Kailash Yatra 2026 : शिवभक्तांसाठी गूड न्यूज! कैलास यात्रेवर नेपाळचा एकच हेका; भारतीय भक्तांसाठी चीनसमोर ठेवली मोठी अट

May 29, 2026 | 10:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM