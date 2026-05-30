Devendra Fadnavis : “ओबीसींना घाबरण्याची गरज नाही आणि मराठा…”, जरांगेंचं उपोषणानंतर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया

Updated On: May 30, 2026 | 12:56 PM IST
Devendra Fadnavis on Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. नागपुरात बोलताना फडणवीस यांनी सरकार पारदर्शकपणे काम करत असून पुढेही त्याच पद्धतीने काम सुरू राहील, असे स्पष्ट केले.

Devendra Fadnavis : "ओबीसींना घाबरण्याची गरज नाही आणि मराठा…", जरांगेंचं उपोषणानंतर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया

Devendra Fadnavis on Maratha Reservation News Marathi : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जारंगे-पाटील यांनी आज अंतरवाली सारती येथे आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी शिष्टमंडळाने जारंगे-पाटील यांची भेट घेतली. मात्र, या भेटीनंतरही जारंगे-पाटील उपोषण सुरू ठेवण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.

याचदरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात प्रतिक्रिया दिली. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने यापूर्वीही मराठा आरक्षण आणि संबंधित मागण्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला असून, यापुढेही संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याची भूमिका कायम राहील, असे त्यांनी सांगितले.

फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकार अत्यंत पारदर्शकपणे काम करत आहे आणि कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन सरकार योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजासाठी मी आणि शिंदे साहेबांनी जेवढं काम केलं तेवढं इतिहासात कधीही झालेलं नाही. यापुढेही आमचं सरकार मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेणार आहे. देशाचं संविधान, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचं पालक करुन कायद्याप्रमाणे मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवला जाईल.

“कायदा मोडून काहीतरी केलं तर प्रसिद्धी मिळेल, परंतु ते टिकणार नाही. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे निर्णय आम्ही घेऊ. एका समाजाचं काढून दुसऱ्याला द्यायचं, असं सरकार करणार नाही. ओबीसींनाही घाबरण्याची गरज नाही आणि मराठ्यांचंही समाधान करु.” असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केल्याने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्य सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये पुढील काही दिवसांत चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेकडे तसेच सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.

हे आंदोलन का होत आहे?

उपोषणाची घोषणा करताना जारंगे यांनी म्हटले आहे की, उन्हाच्या तप्त वातावरणात आंदोलनादरम्यान त्यांची प्रकृती खालावल्यास महाराष्ट्र सरकार जबाबदार असेल. आरक्षण प्रमाणपत्रांमध्ये आढळलेल्या त्रुटींसंदर्भात हे आंदोलन आहे. पुन्हा जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांमधील त्रुटी आणि प्रलंबित प्रमाणपत्रे देण्यास होणारा विलंब हीदेखील आंदोलनाची कारणे आहेत.

विखे पाटील काय म्हणाले?

आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणींवर प्रकाश टाकताना, महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, आरक्षण देण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून, त्याबाबत नियमितपणे अद्ययावत माहिती मिळत आहे. प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसारख्या काही कायदेशीर बाबींना वेळ लागत असला तरी, याचा अर्थ असा नाही की सरकार काम करत नाहीये.

