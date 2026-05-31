Constipation: बाथरूमध्ये अर्धा तास बसून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? पोट साफ होण्यासाठी करून पहा ‘हे’ घरगुती उपाय

पोट स्वच्छ करण्यासाठी उपाय?
आतड्यांमध्ये घाण साचून राहण्याची कारणे?
बद्धकोष्ठतेपासून सुटका मिळवण्यासाठी काय करावे?
धावपळीची जीवनशैली, आहारात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव,पोषक घटकांची कमतरता आणि जंक फूडचे अतिसेवन केल्यामुळे पचनासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवण्याची जास्त शक्यता असते. बऱ्याचदा शरीराची पचनक्रिया बिघडल्यानंतर बद्धकोष्ठता, अपचन, उलट्या, मळमळ, आंबट ढेकर येणे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. बऱ्याचदा सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही. तर काहीवेळा सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये बाथरूमला जाण्यासाठी वेळ मिळत नाही. यामुळे आतड्यांमधील विषारी घटक शरीरात तसेच साचून राहतात. हे घटक शरीरात दीर्घकाळ जमा होऊन राहिल्यामुळे अपचनासोबतच चेहऱ्यावर पिंपल्स येणे, फोड इत्यादी समस्या उद्भवण्याची जास्त शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)
तरुण वयातच गुडघ्यांमधून उठता-बसता कटकट आवाज येतो? मग दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, हाडांना मिळेल भरून पोषण
सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ न झाल्यास संपूर्ण दिवस कंटाळवाणा जातो आणि काम करण्याची जास्त इच्छा होत नाही. आतड्यांमध्ये साचून राहिलेल्या घाणीमुळे पोटात जडपणा वाटतो. त्यामुळे पोट व्यवस्थित स्वच्छ होणे फार आवश्यक आहे. आतड्यांच्या पेरीस्टालटिक हालचाली व्यवस्थित न झाल्यामुळे पोट स्वच्छ होत नाही आणि अपचनाचा त्रास वाढू लागतो. आज आम्ही तुम्हाला सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होण्यासाठी कोणते घरगुती उपाय करावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे उपाय केल्यामुळे आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाण्यासोबतच जुनाट बद्धकोष्ठतेपासून कायमची सुटका मिळेल आणि शरीर स्वच्छ होईल.
सकाळी उठल्यानंतर पोट स्वच्छ होण्यासाठी एक ग्लास कोमट पाणी प्यावे. कोमट पाणी प्यायल्यामुळे आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते आणि शरीर स्वच्छ होण्यास मदत होते. याशिवाय कोमट पाण्यात तुम्ही तूप मिक्स करून सुद्धा पिऊ शकता. आतड्यांची हालचाल सुलभ करण्यासाठी कोमट पाण्यात तूप मिक्स करून पिणे फायद्याचे ठरेल. रोजच्या आहारात नियमित एक तरी हंगामी फळ खावे. हंगामी फळांच्या सेवनामुळे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना सुद्धा भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
रात्री झोपण्याआधी एक चमचा कॅस्टर ऑईल एक ग्लास दुधात मिक्स करून प्यावे. यामुळे पोट स्वच्छ होण्यास मदत होईल आणि आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाईल. पण कॅस्टर ऑईलचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करावे. जास्त कॅस्टर ऑईलचे सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. तसेच नियमित सकाळी उठल्यानंतर तूप आणि गरम पाणी एकत्र मिक्स करून प्यायल्यास जुनाट बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या त्रासापासून कायमची सुटका मिळेल.
Migraine: कडाक्याच्या उन्हात मायग्रेनचा त्रास वाढतोय? ‘हे’ प्रभावी उपाय देतील आराम
उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये नारळ पाणी अतिशय आवडीने प्यायले जाते. नारळ पाण्यात असलेले गुणकारी घटक शरीर हायड्रेट ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे एक ग्लास नारळ पाण्यात चिमूटभर मीठ आणि थोडा लिंबाचा रस घालून प्यायल्यास पोट स्वच्छ होईल. घरगुती उपाय केवळ शरीराची अंतर्गत स्वच्छता करतात. पण कायमच हेल्दी आणि निरोगी राहण्यासाठी जीवनशैलीत बदल करणे फार आवश्यक आहे. नियमित पौष्टिक अन्नपदार्थ आणि संतुलित आहार घेणे फार आवश्यक आहे.
Ans: बद्धकोष्ठता म्हणजे शौचास जाण्यास अडचण येणे, मल कडक होणे किंवा पोट व्यवस्थित साफ न होणे ही अवस्था होय.
Ans: कमी पाणी पिणे, फायबरयुक्त आहाराचा अभाव, व्यायाम न करणे, ताणतणाव आणि अनियमित जीवनशैली यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या उद्भवू शकते.
Ans: कोमट पाणी पिणे, मनुका, अंजीर, इसबगोल, फळे आणि हिरव्या पालेभाज्यांचे सेवन करणे फायदेशीर ठरू शकते.