  • Gold Prices Fall On May 31 2026 22 Carat 24 Carat Gold And Silver Rates See Minor Decline

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Updated On: May 31, 2026 | 07:50 AM IST
Today's Gold Rate: सोन्याच्या दरात आज किंचित घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे. 30 मेच्या तुलनेत 31 मे रोजी 22 कॅरेट, 24 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या किंमती कमी झाल्या असून चांदीच्या दरातही किरकोळ घट नोंदवली गेली आहे.

  • 31 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 15,704 रुपये प्रति ग्रॅमवर आला असून कालच्या तुलनेत 61 रुपयांची घट झाली आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,43,950 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला असून 30 मेच्या तुलनेत 560 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे.
  • चांदीचा दरही किंचित घसरून 2,80,000 रुपये प्रति किलोवर आला असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष पुन्हा मौल्यवान धातूंवर आहे.
Gold Rate Todayभारतात 31 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,704 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,395 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,778 रुपये आहे. भारतात 31 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,780 रुपये आहे. भारतात 31 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 280 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,80,000 रुपये आहे.

भारतात 30 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,765 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,451 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,824 रुपये होता. भारतात 30 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,240 रुपये होता. भारतात 30 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 280.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,80,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,780 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,100 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,930 रुपये आहे.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,750 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,830 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,980 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,810 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,43,950 ₹1,57,040 ₹1,17,780
पुणे ₹1,43,950 ₹1,57,040 ₹1,17,780
केरळ ₹1,43,950 ₹1,57,040 ₹1,17,780
कोलकाता ₹1,43,950 ₹1,57,040 ₹1,17,780
नागपूर ₹1,43,950 ₹1,57,040 ₹1,17,780
हैद्राबाद ₹1,43,950 ₹1,57,040 ₹1,17,780
बंगळुरु ₹1,43,950 ₹1,57,040 ₹1,17,780
चेन्नई ₹1,46,300 ₹1,59,600 ₹1,22,750
सुरत ₹1,44,000 ₹1,57,090 ₹1,17,830
नाशिक ₹1,43,980 ₹1,57,070 ₹1,17,810
दिल्ली ₹1,44,100 ₹1,57,190 ₹1,17,930
चंदीगड ₹1,44,100 ₹1,57,190 ₹1,17,930
लखनौ ₹1,44,100 ₹1,57,190 ₹1,17,930
जयपूर ₹1,44,100 ₹1,57,190 ₹1,17,930

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: May 31, 2026 | 07:50 AM

