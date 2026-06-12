महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर पूल लवकरच होणार वाहतुकीसाठी खुला; प्रवास होणार सुकर

मेढा : विटा ते महाबळेश्वर या राज्य मार्गावरील वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्वाचा असलेल्या आंबेघर तर्फे मेढा येथील रामजीबुवा पुलाचे काम अंतिम टप्यात आले असून, येत्या काही दिवसात हा पूल प्रत्यक्ष वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. आर. आर. कन्स्ट्रक्शनने हे काम दर्जेदार केले असून, पावसाआधी या पुलाचे काम मार्गी लागत असल्याने प्रवासी व नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या माध्यमातून रामजी बुवा पुलाच्या बांधकामासाठी केंद्रीय मार्ग निधीतून ७.०५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला होता. पुढील काही दिवसांत हा पूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुला होईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
सातारा-मेढा महाबळेश्वर मार्गावरील आंबेघर येथे या पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, सध्या रस्त्यावरील डांबरीकरणाचे काम युद्ध पातळीवर होत आहे. वेण्णा नदीवर ‘आर्च’ पद्धतीने कोरीव दगड व चुन्याच्या मिश्रणातून बांधलेला सुमारे १५० वर्षांपेक्षा जुना पूल म्हणून या पुलाची ओळख होती. हा ऐतिहासिक पूल जीर्ण झाल्यामुळे जानेवारी महिन्यात पाडण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या प्रयत्नातून अखेर या पुलाला नूतनीकरणामुळे झळाळी मिळाली आहे.
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केळघर घाट मार्गावरील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन नवीन पुलाची रुंदी चारपदरी अशी रस्त्याला सुसंगत अशी झाली आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होणार नाही. आंबेघर पुलाची उंची वाढल्याने अपघातांचे प्रमाणही कमी होणार आहे. या पुलाचे लोकार्पण लवकरच होणार असल्याची माहिती बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.
असा बांधण्यात आला आहे रामजी बुवा पूल…
वेण्णा नदीवर बांधण्यात आलेल्या या पूलाला १५ मिटर लांबीचे ३ गाळे असून,एकूण ४५ मीटर लांबीचा व १२ मीटर रुंदीचा हा मोठा पूल आहे. मेढा व केळघर बाजूकडील पोहोच रस्ता संरक्षक भिंत देखील या पुलास असणार आहे.
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