Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘अजित पवार यांच्या नावाला विरोध नाही, पण…’; अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालयाच्या नावावरून हाके आक्रमक

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहिल्यादेवींचे त्रिशत्कोत्तर जयंती महोत्सवी वर्ष असल्याने, बारामती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला अहिल्यादेवींचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता.

Updated On: Mar 10, 2026 | 01:07 PM
'अजित पवार यांच्या नावाला विरोध नाही, पण...'; अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालयाच्या नावावरून हाके आक्रमक

'अजित पवार यांच्या नावाला विरोध नाही, पण...'; अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालयाच्या नावावरून हाके आक्रमक (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

बारामती : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाला आमचा विरोध नाही. मात्र, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाच्या नावामध्ये खाडाखोड केल्यास जनसागर उसळेल, असा शासनाने रुग्णालयाच्या नावामध्ये कोणताही बदल करू नये, अन्यथा आणखी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी बोलताना दिला.

बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयाला स्व. अजित (दादा) पवार यांचे नाव देण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढल्याने धनगर समाजाच्या वतीने या निर्णयाबद्दल तीव्र निषेध व्यक्त करून हा अध्यादेश फाडण्यात आला. यावेळी प्रा. हाके यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासमोर निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी हे आंदोलन करण्यात आले.

हेदेखील वाचा : Latur News: ई-चलन दंडाविरोधात लातूरमध्ये वाहतूकदारांचा चक्का जाम; चुकीचे ई-चलन रद्द करण्याची मागणी

यावेळी प्रा. हाके म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहिल्यादेवींचे त्रिशत्कोत्तर जयंती महोत्सवी वर्ष असल्याने, बारामती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला अहिल्यादेवींचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या महाविद्यालयाला व रुग्णालयाला अहिल्यादेवींचे नाव देण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे नेते अजितदादांचे दुर्दैवी अपघाती निधन झाले. त्यांच्या या अपघाती निधनामुळे सामान्य माणसाला मोठे दुःख झाले आहे, त्या भावना नक्कीच आम्ही समजू शकतो. त्यामुळे दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या नावाला आमचा विरोध नाही.

वास्तविक, पाहता अजितदादांचे नाव द्यायचे असेल तर बारामती कृषी विज्ञान केंद्राला, बारामती विमानतळाला द्यावे. मात्र, वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला अहिल्यादेवींचे नाव असताना शासकीय रुग्णालयाला अजितदादांचे नाव देण्याचा अट्टाहास का?, असा सवाल प्रा. हाके यांनी यावेळी केला. या नावामध्ये खडाखोड करण्याचा प्रयत्न झाला, तर संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये तीव्र आंदोलन होईल. त्यामुळे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती हेच नाव कायम राहिले पाहिजे. यामध्ये शासनाने कोणताही बदल करण्याचा प्रयत्न करू नये. या भावना राज्यातील ओबीसी सह सर्व समाज घटकांच्या आहेत, असे हाके यांनी सांगितले.

यावेळी नवनाथ पडळकर, ॲड गोविंद देवकाते, बापूराव सोलनकर यांच्यासह इतरांनी अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव असताना या शासकीय रुग्णालयाला अन्य नामकरण केल्यास आम्ही आणखी तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा दिला. यावेळी तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी उज्वला हाके, कल्याणी वाघमोडे, संपतराव टकले, निलेश धालपे, देवेंद्र बनकर आदींसह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Web Title: Laxman hake aggressive over the name of ahilyadevi holkar college

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 01:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बारामती अपघात प्रकरणातील मृत पिंकी माळीच्या कुटुंबियांना धमकी? राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा मोठा दावा
1

बारामती अपघात प्रकरणातील मृत पिंकी माळीच्या कुटुंबियांना धमकी? राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा मोठा दावा

बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नूतन कार्यकारिणी जाहीर; कार्याध्यक्षपदी गणेश सोनवणे यांच्यासह अनेकांची निवड
2

बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नूतन कार्यकारिणी जाहीर; कार्याध्यक्षपदी गणेश सोनवणे यांच्यासह अनेकांची निवड

Rohit Pawar PC : अजित पवारांच्या अपघाताला नवे वळण! घटनेपूर्वी बारामती विमान तळाची रेकी? आमदार रोहित पवार यांचा धक्कादायक दावा
3

Rohit Pawar PC : अजित पवारांच्या अपघाताला नवे वळण! घटनेपूर्वी बारामती विमान तळाची रेकी? आमदार रोहित पवार यांचा धक्कादायक दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Fort Trails, Unveiling the Hidden History: पोर्तुगीजांच्या वास्तुकलेने नटलेला, मराठ्यांच्या इतिहासाने रंगलेला ‘अशेरी किल्ला’

Fort Trails, Unveiling the Hidden History: पोर्तुगीजांच्या वास्तुकलेने नटलेला, मराठ्यांच्या इतिहासाने रंगलेला ‘अशेरी किल्ला’

Mar 10, 2026 | 02:26 PM
India Auto Market: जनरल मोटर्सचा ACDelco ब्रँड पुन्हा भारतात; एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करार

India Auto Market: जनरल मोटर्सचा ACDelco ब्रँड पुन्हा भारतात; एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करार

Mar 10, 2026 | 02:21 PM
शरीरातील ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी दुपारच्या जेवणात प्या थंडगार काकडीचे ताक, पोटातील जळजळ होईल कमी

शरीरातील ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी दुपारच्या जेवणात प्या थंडगार काकडीचे ताक, पोटातील जळजळ होईल कमी

Mar 10, 2026 | 02:14 PM
Ahilyanagar News: आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना! पाण्यासाठी वणवण; प्रश्नासन तरी सुद्धा गप्प

Ahilyanagar News: आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना! पाण्यासाठी वणवण; प्रश्नासन तरी सुद्धा गप्प

Mar 10, 2026 | 02:11 PM
DCM Sunetra Pawar Live : सुनेत्रा पवार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; महिलांसाठी केली ‘या’ योजनेची घोषणा

DCM Sunetra Pawar Live : सुनेत्रा पवार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; महिलांसाठी केली ‘या’ योजनेची घोषणा

Mar 10, 2026 | 02:09 PM
Crime News: व्यावसायिकाला विश्वास संपादन केला अन् पिकअप ट्रक थेट…

Crime News: व्यावसायिकाला विश्वास संपादन केला अन् पिकअप ट्रक थेट…

Mar 10, 2026 | 02:08 PM
BSNL Recharge Plan: यूजर्सची मज्जाच मज्जा! या स्वस्त प्लॅनमध्ये मिळणार 14 दिवसांची एक्स्ट्रा व्हॅलिडीटी, इतकी आहे किंमत

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची मज्जाच मज्जा! या स्वस्त प्लॅनमध्ये मिळणार 14 दिवसांची एक्स्ट्रा व्हॅलिडीटी, इतकी आहे किंमत

Mar 10, 2026 | 02:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM