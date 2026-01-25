Chandrapur News: सत्तासंघर्ष चिघळला! एकाला महापौर, दुसऱ्याला स्थायी समिती सभापती? धानोरकर–वडेट्टीवार वाद थेट दिल्ली दरबारी

Pune Mayor Election 2026 : पुण्यातील महापौर निवडीचा मुहूर्त ठरला; ‘या’ नावांची जोरदार चर्चा
जेव्हा प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ वाद सोडवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले, तेव्हा पक्षाचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यासोबत ऑनलाइन बैठक घेतली. शेवटी, या बैठकीत धानोरकर विजयी झाल्या आणि वडेट्टीवार यांना मागे हटावे लागले. बैठकीनंतर, सपकाळ अपयशी ठरल्याने वडेट्टीवार यांना माघार घ्यावी लागली. या सूत्रावर एकमत व सहमती ऑनलाइन बैठकीत झालेल्या करारानुसार, चंद्रपूर महानगर पालिकेचे महापौर आणि गटनेते आता धानोरकर गटाचे असतील, स्थायी समिती अध्यक्षपद वडेट्टीवार गटाकडेच राहील आणि उपमहापौर आणि स्थायी समिती सदस्यपदे महानगर पालिकेला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांना दिली जातील. (फोटो सौजन्य – X, Instagram)
धानोरकर यांचे समर्थित नगरसेवक सुरेंद्र आडबाले यांची अखेर चंद्रपूर महानगर पालिकेतील काँग्रेस गटाचे नेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. वडेट्टीवार यांनी या पदासाठी वसंत देशमुख यांचे नाव सुचवले असले तरी, गटनेत्याच्या नावावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये सुरू असलेला वाद सोडवण्यासाठी चेन्नीथला यांना अखेर मध्यस्थी करावी लागली आणि धानोरकर त्यांचे म्हणणे पटवून देण्यात यशस्वी झाले.
सत्तास्थापनेबाबत काँग्रेस नेत्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, आ. वडेट्टीवार म्हणाले की, पक्षहित लक्षात घेऊनच त्यांनी दोन पावले मागे घेतले आहेत. त्यांनी २५ वर्षे काँग्रेससाठी काम केले आहे आणि पक्षाचे नेते म्हणून त्यांना संयम राखावा लागत आहे. ते म्हणाले की, काँग्रेसमधील सुरू असलेल्या वादांचा फायदा घेत भाजपाने सत्तास्थापनेची तयारी सुरू केली आहे. नवनिर्वाचित नगरसेवकांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचेही आमिष दाखवले जात आहे. सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेस किंवा भाजप यापैकी कोणालाही इतर पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असल्याने, नगरसेवक भाजपच्या प्रलोभनांना बळी पडतील का, हे पाहावे लागेल, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दावा केला की चंद्रपूर महानगर पालिकेचा महापौर काँग्रेसचाच असेल. वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यातील सुरू असलेल्या वादाचा भाजपला फायदा होणार नाही. उलटपक्षी, भाजपमधील सुरू असलेल्या गटबाजीचा थेट फायदा काँग्रेसला होईल. त्यांनी सांगितले की चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुका वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या. निवडणुकीतील यशाचे दोघेही हक्कदार आहेत. मंगळवारी सर्व २७ काँग्रेस सदस्यांचा गट नोंदणीकृत होईल.
आ. वडेट्टीवार आणि खा. धानोरकर यांच्यातील सुरू असलेल्या वादात शुक्रवारचा दिवस अत्यंत नाट्यमय ठरला. धानोरकर त्यांच्या १३ नवनिर्वाचित नगरसेवकांसह नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आल्या. या कार्यालयात वडेट्टीवार आणि धानोरकर समर्थकांमध्ये हाणामारी झाली. वडेट्टीवार समर्थकांचा असा युक्तिवाद होता की त्यांचे १४ नगरसेवक आहेत, त्यामुळे धानोरकर समर्थित १३ नगरसेवकांचा गट ओळखला जाऊ नये. असे असूनही, धानोरकर १३ नगरसेवकांच्या गटाची नोंदणी करण्यात यशस्वी झाल्या.
वॉर्ड २९ मध्ये ठाकूर-शेख लढत; प्रचार शिगेला, उमेदवारी रद्दीकरणाचा वाद चिघळला
सत्तेसाठी काँग्रेसला अजूनही चार नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. आता ही संख्या गाठण्याची जबाबदारी धानोरकर यांची असल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले, धानोरकर यांनी महापौरांचे नाव प्रस्तावित करावे, असे त्यांनी सांगितले. जर त्या कायम राहिल्या तर त्यांना आता बहुमत मिळेल. विजयी बंडखोर काँग्रेस उमेदवारांनीही अशी अट घातली आहे की धानोरकर यांनी महापौरांचे नाव निश्चित केल्यानंतरच ते त्यांची भूमिका स्पष्ट करतील.