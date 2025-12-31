Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Dinvishesh : व्लादिमीर पुतिन यांनी स्वीकारली रशियाची धुरा; जाणून घ्या 31 डिसेंबरचा इतिहास

रशियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष बोरिस येल्त्सिन यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि व्लादिमीर पुतिन यांनी पद स्वीकारले. पुतिन यांच्या राजवटीत , रशियन राजकीय व्यवस्था व्यक्तिमत्त्व पंथ असलेल्या हुकूमशाहीत रूपांतरित झाली.

Updated On: Dec 31, 2025 | 10:46 AM
Vladimir Putin assumed office as the successor of Russia on December 31 dinvishesh

रशियाचे उत्तराधिकारी म्हणून व्लादिमीर पुतिन यांनी कार्यभार स्वीकारला (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

रशियाचे प्रभावी नेते व्लादिमीर पुतिन यांची चर्चा संपूर्ण जगात आहे. आजच्या दिवशी पुतिन यांनी रशियाची धुरा स्वीकारली. 31 डिसेंबर 1999 रोजी पंतप्रधान व्लादिमीर पुतिन यांना कार्यवाहक अध्यक्ष आणि उत्तराधिकारी म्हणून कारभार हाती घेतला. रशियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष बोरिस येल्त्सिन यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि व्लादिमीर पुतिन यांनी पद स्वीकारले. पुतिन यांच्या राजवटीत , रशियन राजकीय व्यवस्था व्यक्तिमत्त्व पंथ असलेल्या हुकूमशाहीत रूपांतरित झाली. पुतिन यांचा कार्यकाळ, त्यांची कामाची पद्धत आणि निर्णय याचे परिणाम फक्त रशियावर नाही तर संपूर्ण विश्वावर झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये व्लादिमीर पुतिन यांनी अढळ आणि अनोखे स्थान निर्माण केले आहे.

31 डिसेंबर रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1600 : ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना.
  • 1802 : इंग्रज आणि दुसरा बाजीराव यांच्यात वसईचा तह झाला, ज्यामध्ये पेशव्याचा बराचसा प्रदेश ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली आला.
  • 1889 : थॉमस एडिसनने न्यू जर्सीच्या मेनलो पार्कमध्ये प्रथम इलेक्ट्रिक लाइट बल्बचे प्रात्यक्षिक केले.
  • 1944 : दुसरे महायुद्ध – हंगेरीने जर्मनीविरुद्ध युद्ध पुकारले.
  • 1955 : जनरल मोटर्स ही वार्षिक कमाई $1 अब्ज कमावणारी पहिली अमेरिकन कंपनी बनली.
  • 1985 : युनायटेड किंगडम युनेस्कोचे सदस्य बनले.
  • 1994 : ही तारीख किरिबाटीमध्ये पूर्णपणे वगळण्यात आली आहे कारण फिनिक्स बेटे आणि लाइन बेटे मध्ये वेळ क्षेत्र बदलण्यात आली
  • 1999 : रशियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष बोरिस येल्त्सिन यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि पंतप्रधान व्लादिमीर पुतिन यांना कार्यवाहक अध्यक्ष आणि उत्तराधिकारी म्हणून सोडले.
  • 1999 : पनामा (देश) ने पनामा कालव्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले. त्यापूर्वी या कालव्यावर काही वर्षे अमेरिका आणि पनामा यांचे संयुक्त नियंत्रण होते
  • 2004 : तैपेई 101, त्यावेळची जगातील सर्वात उंच -1670 फूट इमारत चे उद्घाटन झाले.
  • 2011 : NASA ला दोन ग्रॅव्हिटी उपग्रह, रिकव्हरी आणि इंटिरियर लॅबोरेटरी चंद्राभोवती कक्षेत ठेवण्यात यश आले
हे देखील वाचा : दलित अत्याचारासह गुन्हेगारीचा वाढता आलेख; संभाजीनगर गुन्हेगारांचा नवा अड्डा

31 डिसेंबर रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1871 : ‘गजानन यशवंत ताम्हणे’ – आधुनिक भारतीय व्यायामविद्येचे प्रवर्तक यांचा जन्म. (मृत्यू : 25 मे 1954)
  • 1910 : ‘पं. मल्लिकार्जुन मन्सूर’ – हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायक यांचा जन्म. (मृत्यू : 12 सप्टेंबर 1992)
  • 1925 : ‘श्री लाल शुक्ला’ – भारतीय लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 28 ऑक्टोबर 2011)
  • 1934 : ‘अमीर मुहम्मद अकरम अववान’ – भारतीय लेखक, कवी आणि विद्वान यांचा जन्म.
  • 1937 : ‘अँथनी हॉपकिन्स’ – वेल्श अभिनेता यांचा जन्म.
  • 1948 : ‘डोना समर’ – अमेरिकन गायिका यांचा जन्म. (मृत्यू : 17 मे 2012)
  • 1965 : ‘लक्ष्मण शिवरामकृष्णन’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : जुन्याला निरोप, नव्याचं स्वागत; जाणून घ्या ‘न्यू इयर इव्ह’ साजरी करण्यामागचा रंजक इतिहास

31 डिसेंबर रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1926 : ‘वि. का. राजवाडे’ – इतिहासाचार्य यांचे निधन. (जन्म : 12 जुलै 1863)
  • 1953 : ‘अल्बर्ट पेलेस्मान’ – के.एल.एम. चे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म : 7 सप्टेंबर 1889)
  • 1886 : ‘राजनारायण’ – केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांचे निधन.
  • 1993 : ‘झवेद गमझखुर्डिया’ – जॉर्जियाचे पहिले अध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म : 31 मार्च 1939)
  • 1997 : सौदागर नागनाथ गोरे – मराठी नाट्यसंगीतातील गायक-अभिनेते-संगीत रचनाकार यांचे निधन. (जन्म : 10 मार्च 1918)

