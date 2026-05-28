Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Nurses Protest: नर्सेसच्या बदल्यांवरून वाद; ‘हा फक्त नियमांचा नव्हे तर मानवी… ’; बदल्यांवर अधिकाऱ्यांचे मत

Updated On: May 28, 2026 | 07:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Nurses Protest: राज्यातील नर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांवरून सध्या वाद सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. निलिमा सोनवणे यांनी संतुलित आणि वैचारिक भूमिका मांडली आहे.

Nurses Protest: नर्सेसच्या बदल्यांवरून वाद; ‘हा फक्त नियमांचा नव्हे तर मानवी… ’; बदल्यांवर अधिकाऱ्यांचे मत
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नर्सेसच्या बदल्यांवरून वाद
  • हा फक्त नियमांचा नव्हे तर मानवी भावनांचा प्रश्न
  • प्रशासकीय बदल्यांना विरोध का करत आहेत?
राम खांदारे

राज्यातील नर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवा (सुश्रुषा) सहा. संचालक डॉ. निलिमा सोनवणे यांनी संतुलित आणि वैचारिक भूमिका मांडली आहे. शासनाच्या सहा वर्षांनंतर बदलीच्या धोरणाचे समर्थन करतानाच त्यांनी महिला नर्सेसच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक अडचणींनाही न्याय दिला. ‘हा केवळ नियमांचा विषय नाही, तर मानवी भावना, कुटुंब आणि सेवाव्यवस्थेतील संतुलनाचाही प्रश्न आहे,’ असे त्या म्हणाल्या.

बस चालक-कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी MSRTC-HNCII पुढे; कर्करोग तपासणी आणि जनजागृती अभियान

नर्सेस प्रशासकीय बदल्यांना विरोध का करत आहेत?

नर्सिंग हा स्त्री-बहुल व्यवसाय आहे. सुमारे ९० टक्के कर्मचारी महिला आहेत. सहा वर्ष एका ठिकाणी काम केल्यानंतर त्यांचे कुटुंब, मुलांचे शिक्षण, घराचे हप्ते, सामाजिक आयुष्य त्या ठिकाणी स्थिरावलेले असते. अचानक बदली झाल्यावर पती-पत्नी वेगवेगळ्या शहरांत राहण्याची वेळ येते. काही परिचारिका ५०-५७ वयोगटातील असतात. त्यामुळे त्यांचा विरोध चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही.

मग शासनाच्या बदली धोरणाचे समर्थन कशासाठी?

शासन निर्णयानुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याची ठराविक कालावधीनंतर बदली होणे अपेक्षित आहे. जर मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांमध्ये काम करणाऱ्या नर्सेस कायम तिथेच राहिल्या, तर ग्रामीण रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या परिचारिकांना शहरात येण्याची संधीच मिळणार नाही. त्या सेवेत असें पर्यंत ग्रामीण भागात राहव्या का?. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी विचार करणे गरजेचे आहे.

बदल्यांमध्ये मानवी दृष्टिकोन ठेवला जातो का?

निश्चितच. आमच्याकडे गंभीर आजार असलेल्या अनेक परिचारिका येतात. एका कर्मचाऱ्याला पायाचा गंभीर आजार होता, तर दुसरीची कॅन्सरची ट्रीटमेंट मुंबईत सुरू होती. त्यांचा दूरधर आजाराचा रिक्त जागा नसतानाही सेवा वर्ग करून त्यांना मदत करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासन फक्त नियमांवर चालत नाही, तर संवेदनशीलतेनेही निर्णय घेतो.

बदल्यांमध्ये पारदर्शकता कशी ठेवली जाते?

आता बदल्या पूर्वीसारख्या अचानक होत नाहीत. कर्मचाऱ्यांना बोलावून रिक्त जागांची माहिती दिली जाते. त्यांचे पसंतीक्रम घेतले जातात. कर्मचारी आजारी असणे, अपंगत्व, कॅन्सर, पती-पत्नी एकत्रीकरण, मुलांचे विशेष आजार, शाहिद जावनांच्या पत्नी आणि विधवा महिला अशा निकषांनुसार शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. त्यानुसार समुपदेशनातून बदल्या केल्या जातात. या सर्व प्रक्रियांचे व्हीडिओ रेकॉर्ड केले जाते.

समुपदेशनातून हा प्रश्न सुटू शकतो का?

बऱ्याच अंशी होऊ शकतो. दोन्ही बाजूंच्या अडचणी समजून घेतल्या, तर संघर्ष कमी होतो. हा फक्त बदल्यांचा प्रश्न नसून, सेवाव्यवस्थेतील न्याय आणि मानवी संवेदनांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे.

Maharashtra tourism : घोडेवाले, फोटोग्राफर, विक्रेत्यांना ड्रेस कोड बंधनकारक, पर्यटकांची फसवणूक रोखण्यासाठी पाचगणीत नवा नियम

Web Title: Maharashtra nursing transfer controversy dr nilima sonawane

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 07:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: पिसे बंधूंच्या मटकाबुकीवर निर्भया पथकाची धाड, माजी नगराध्यक्षांच्या मुलासह सहाजण ताब्यात
1

Crime News: पिसे बंधूंच्या मटकाबुकीवर निर्भया पथकाची धाड, माजी नगराध्यक्षांच्या मुलासह सहाजण ताब्यात

Shivsena News : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेनेची मोठी तयारी; राज्यात सव्वा लाखांहून अधिक BLA नियुक्त
2

Shivsena News : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेनेची मोठी तयारी; राज्यात सव्वा लाखांहून अधिक BLA नियुक्त

Maharashtra tourism : घोडेवाले, फोटोग्राफर, विक्रेत्यांना ड्रेस कोड बंधनकारक, पर्यटकांची फसवणूक रोखण्यासाठी पाचगणीत नवा नियम
3

Maharashtra tourism : घोडेवाले, फोटोग्राफर, विक्रेत्यांना ड्रेस कोड बंधनकारक, पर्यटकांची फसवणूक रोखण्यासाठी पाचगणीत नवा नियम

Satara News : 2019 पासून जमिनीत भेगा, घरांना तडे; मोरेवाडीवर दरडसंकटाचे गडद सावट; ग्रामस्थांची आर्त हाक – ‘आमचं माळीण होऊ देऊ नका’
4

Satara News : 2019 पासून जमिनीत भेगा, घरांना तडे; मोरेवाडीवर दरडसंकटाचे गडद सावट; ग्रामस्थांची आर्त हाक – ‘आमचं माळीण होऊ देऊ नका’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी; क्रिकेट जगतात का होत आहे या युवा खेळाडूची चर्चा?

१५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी; क्रिकेट जगतात का होत आहे या युवा खेळाडूची चर्चा?

May 28, 2026 | 07:27 PM
धक्कादायक ! डिझेल नसल्याचे सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारली; बाळाचा पोटातच मृत्यू

धक्कादायक ! डिझेल नसल्याचे सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारली; बाळाचा पोटातच मृत्यू

May 28, 2026 | 07:23 PM
UN Weather Alert : पृथ्वीवर कोसळणार निसर्गाचा प्रकोप? UN कडून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा

UN Weather Alert : पृथ्वीवर कोसळणार निसर्गाचा प्रकोप? UN कडून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा

May 28, 2026 | 07:20 PM
Thyroid: थायरॉईड नियंत्रणात ठेवायचंय? आहारात करा ‘हे’ बदल, शरीर राहिल निरोगी

Thyroid: थायरॉईड नियंत्रणात ठेवायचंय? आहारात करा ‘हे’ बदल, शरीर राहिल निरोगी

May 28, 2026 | 07:19 PM
Nurses Protest: नर्सेसच्या बदल्यांवरून वाद; ‘हा फक्त नियमांचा नव्हे तर मानवी… ’; बदल्यांवर अधिकाऱ्यांचे मत

Nurses Protest: नर्सेसच्या बदल्यांवरून वाद; ‘हा फक्त नियमांचा नव्हे तर मानवी… ’; बदल्यांवर अधिकाऱ्यांचे मत

May 28, 2026 | 07:09 PM
ऐकावं ते नवलंच! तुमच्या कारच्या पार्टस मध्ये लावलय 24 कॅरेटचं सोनं!

ऐकावं ते नवलंच! तुमच्या कारच्या पार्टस मध्ये लावलय 24 कॅरेटचं सोनं!

May 28, 2026 | 07:06 PM
भाजपचा ‘शिंदे पॅटर्न’ सोलापुरात? विधानपरिषदेसाठी महिला चेहऱ्याला संधीची जोरदार चर्चा; अंतिम क्षणापर्यंत उमेदवारीवर सस्पेन्स कायम

भाजपचा ‘शिंदे पॅटर्न’ सोलापुरात? विधानपरिषदेसाठी महिला चेहऱ्याला संधीची जोरदार चर्चा; अंतिम क्षणापर्यंत उमेदवारीवर सस्पेन्स कायम

May 28, 2026 | 06:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM