Thyroid: थायरॉईड नियंत्रणात ठेवायचंय? आहारात करा ‘हे’ बदल, शरीर राहिल निरोगी

थायरॉईडसाठी आयोडीन अत्यंत आवश्यक आहे. हे पोषक तत्व थायरॉईड हार्मोन्स तयार करण्यास मदत करते. आयोडीनच्या कमतरतेमुळे हार्मोन्सचे असंतुलन आणि थायरॉईड ग्रंथीची वाढ होऊ शकते. आयोडीनयुक्त मीठ, दूध, अंडी आणि समुद्री खाद्यपदार्थ हे आयोडीनचे चांगले स्रोत मानले जातात. याशिवाय सेलेनियम आणि झिंकही थायरॉईडसाठी फायदेशीर आहेत. सेलेनियम हार्मोन्स सक्रिय करण्यास मदत करते, तर झिंक हार्मोन निर्मितीसाठी आवश्यक असते. अंडी, कडधान्ये, बिया, सुकामेवा आणि संपूर्ण धान्ये या पोषक घटकांची कमतरता भरून काढू शकतात.
सोशल मीडियावर ब्रोकोली, कोबी आणि फुलकोबी या भाज्या थायरॉईडसाठी घातक असल्याचा दावा केला जातो. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, या भाज्या योग्य प्रकारे शिजवून आणि माफक प्रमाणात खाल्ल्यास कोणतीही हानी होत नाही. उलट त्यातील फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीरासाठी फायदेशीर ठरतात.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रक्रिया केलेले आणि जंक फूड ही खरी समस्या आहे. जास्त तळलेले पदार्थ, साखरयुक्त पेये आणि प्रोसेस्ड फूड सूजन, वजन वाढ आणि थकवा वाढवू शकते. त्यामुळे थायरॉईडची लक्षणे अधिक गंभीर होऊन आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. थायरॉईडसाठी कोणताही चमत्कारिक आहार नाही. संतुलित आहार, ताजे घरगुती अन्न, मर्यादित आयोडीनयुक्त मीठ आणि योग्य वेळी औषधे घेणे हेच थायरॉईड नियंत्रणात ठेवण्याचे सर्वोत्तम उपाय आहेत. याशिवाय, दररोज नियमित व्यायाम किंवा योगा करण्याचा प्रयत्न करा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
