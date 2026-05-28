Thyroid: थायरॉईड नियंत्रणात ठेवायचंय? आहारात करा ‘हे’ बदल, शरीर राहिल निरोगी

Updated On: May 28, 2026 | 07:19 PM IST
Thyroid Controlling Foods: थायरॉईडच्या रुग्णांनी दररोजच्या आहारात कोणत्या गोष्टी खाव्यात आणि कोणत्या गोष्टी खाऊ नयेत, जाणून घ्या.

  • थायरॉईडच्या रुग्णांनी कोणत्या गोष्टी खाव्यात?
  • ब्रोकोली आणि कोबी खरंच हानिकारक?
  • जंक फूडपासून राहा लांब
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत थायरॉईडची समस्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. शरीरातील ही लहान ग्रंथी (मेटबॉलिजम रेट) चयापचय, शरीराचे तापमान, हृदयाचे ठोके, मनःस्थिती आणि ऊर्जा नियंत्रित करण्याचे महत्त्वाचे काम करते. त्यामुळे थायरॉईडचे संतुलन बिघडल्यास संपूर्ण आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, औषधांसोबत योग्य आहार घेतल्यास थायरॉईडचे कार्य सुधारण्यास मोठी मदत होऊ शकते. थायरॉईड कंट्रोल करण्यासाठी रुग्णांनी कोणत्या गोष्टी खाव्यात अन् कोणत्या गोष्टी खाऊ नयेत, जाणून घ्या.

आयोडीन, सेलेनियम आणि झिंक का महत्त्वाचे?

थायरॉईडसाठी आयोडीन अत्यंत आवश्यक आहे. हे पोषक तत्व थायरॉईड हार्मोन्स तयार करण्यास मदत करते. आयोडीनच्या कमतरतेमुळे हार्मोन्सचे असंतुलन आणि थायरॉईड ग्रंथीची वाढ होऊ शकते. आयोडीनयुक्त मीठ, दूध, अंडी आणि समुद्री खाद्यपदार्थ हे आयोडीनचे चांगले स्रोत मानले जातात. याशिवाय सेलेनियम आणि झिंकही थायरॉईडसाठी फायदेशीर आहेत. सेलेनियम हार्मोन्स सक्रिय करण्यास मदत करते, तर झिंक हार्मोन निर्मितीसाठी आवश्यक असते. अंडी, कडधान्ये, बिया, सुकामेवा आणि संपूर्ण धान्ये या पोषक घटकांची कमतरता भरून काढू शकतात.

ब्रोकोली आणि कोबी खरंच हानिकारक आहेत का?

सोशल मीडियावर ब्रोकोली, कोबी आणि फुलकोबी या भाज्या थायरॉईडसाठी घातक असल्याचा दावा केला जातो. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, या भाज्या योग्य प्रकारे शिजवून आणि माफक प्रमाणात खाल्ल्यास कोणतीही हानी होत नाही. उलट त्यातील फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीरासाठी फायदेशीर ठरतात.

जंक फूडपासून लांब राहा

तज्ज्ञांच्या मते, प्रक्रिया केलेले आणि जंक फूड ही खरी समस्या आहे. जास्त तळलेले पदार्थ, साखरयुक्त पेये आणि प्रोसेस्ड फूड सूजन, वजन वाढ आणि थकवा वाढवू शकते. त्यामुळे थायरॉईडची लक्षणे अधिक गंभीर होऊन आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. थायरॉईडसाठी कोणताही चमत्कारिक आहार नाही. संतुलित आहार, ताजे घरगुती अन्न, मर्यादित आयोडीनयुक्त मीठ आणि योग्य वेळी औषधे घेणे हेच थायरॉईड नियंत्रणात ठेवण्याचे सर्वोत्तम उपाय आहेत. याशिवाय, दररोज नियमित व्यायाम किंवा योगा करण्याचा प्रयत्न करा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

