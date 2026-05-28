Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

धक्कादायक ! डिझेल नसल्याचे सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारली; बाळाचा पोटातच मृत्यू

Updated On: May 28, 2026 | 07:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

हिंगोली जिल्ह्यातून एक अतिशय धक्कादायक घटना समोर येत नसून रुग्णवाहिकेत डिझेल नसल्याचे कारण सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारण्यात आली. याचदरम्यान बाळाचा महिलेच्या पोटातच मृत्यू झाला.

pregnent women loses baby after ambulance denied over no diesel, Hingoli, Hingoli news,

Photo Credit - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

हिंगोली जिल्ह्यातून एक अतिशय धक्कादायक घटना समोर येत नसून रुग्णवाहिकेत डिझेल नसल्याचे कारण सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारण्यात आली. रुग्णवाहिकेअभावी संबंधित महिलेला दोन तास ताटकळत ठेवण्यात आले होते. याचदरम्यान बाळाचा महिलेच्या पोटातच मृत्यू झाला. अतिशय धक्कादायक अशी हि घटना असून देशातील इंधन तुटवड्याच्या भीषण परिस्थितीचे वास्तव यामुळे समोर आले आहे. अतिशय दुःखद अश्या या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून परिसरात दुःखद वातावरण झाले आहे.

नेमके काय घडले?

हिंगोली जिल्ह्यातील मनीषा इंगळे यांच्यासोबत हा दुर्दैवी प्रकार घडला आहे. जवळा बाजार आरोग्य केंद्रात हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. महिलेच्या नातेवाईकांनी तातडीने १०८ या क्रमांकावर फोन केला असता अँब्युलन्समध्ये डिझेल नसल्याचे कारण सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारण्याचा प्रकार हिंगोली जिल्ह्यातील जवळा बाजार आरोग्य केंद्रात घडला आहे. रुग्णवाहिकेअभावी संबंधित महिलेला तब्बल दोन तास ताटकळत ठेवण्यात आले होते. यानंतर महिलेच्या नातेवाईकांनी खासगी रुग्णवाहिका बोलवून महिलेला हिंगोलीच्या शासकीय रुग्णालायत नेले. मात्र वेळेत रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्याने महिलेला त्रासाला सामोरे जावे लागले आणि याचदरम्यान बाळाचा महिलेच्या पोटातच मृत्यू झाला.

या धक्कादायक प्रकारानंतर हिंगोलीच्या शासकीय रुग्णालायने मात्र हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. रुग्णवाहिकेत डिझेल उपलब्ध होतं मात्र चालक उपलब्ध नव्हता असे भलतेच कारण त्यांनी दिले. मात्र आता माध्यमांमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मात्र त्यांनी चार जणांची चौकशी समिती नेमली आहे. या गंभीर प्रकारानंतर राज्यसभा खासदार रामराव वडकुते यांनी याची दाखल घेत या प्रकारात सखोल चौकशी करत कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. तर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ‘डिझेलउपलब्ध नसल्यास आणि आरोग्य अधिकारी दोषी असल्यास’ कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

Nurses Protest: नर्सेसच्या बदल्यांवरून वाद; ‘हा फक्त नियमांचा नव्हे तर मानवी… ’; बदल्यांवर अधिकाऱ्यांचे मत

अमेरिका इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आवाहन करत इंधनाचा कमी वापर करण्याचे वाहन केले होते. त्यानंतर देशभरात इंधन तुटवड्याच्या भीतीमुळे आणि अफवांमुळॆ इंधन खरेदीसाठी नागरिकांनी मोठी झुंबड केली. महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यात याचे भीषण वास्तव पाहायला मिळाले. अनेक पेट्रोल पंपांवर नागरिकांनी कॅन आणि बाटल्या घेऊन पेट्रोल डिजेलसाठी मोठी गर्दी केली. अनेक ठिकाणी हाणामारीच्या घटना झाल्याचे समोर आले. शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरमध्ये टाकण्यासाठी देखील इंधन उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. अश्यातच दुसरीकडे मात्र इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होताना दिसून आली. अश्यातच हिंगोलीमधील गरोदर महिलेसोबत झालेल्या दुर्दैवी प्रकारानंतर परिस्थिती किती गंभीर झाली असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Web Title: Pregnent women loses baby after ambulance denied over no diesel

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 07:23 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी; क्रिकेट जगतात का होत आहे या युवा खेळाडूची चर्चा?

१५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी; क्रिकेट जगतात का होत आहे या युवा खेळाडूची चर्चा?

May 28, 2026 | 07:27 PM
धक्कादायक ! डिझेल नसल्याचे सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारली; बाळाचा पोटातच मृत्यू

धक्कादायक ! डिझेल नसल्याचे सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारली; बाळाचा पोटातच मृत्यू

May 28, 2026 | 07:23 PM
UN Weather Alert : पृथ्वीवर कोसळणार निसर्गाचा प्रकोप? UN कडून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा

UN Weather Alert : पृथ्वीवर कोसळणार निसर्गाचा प्रकोप? UN कडून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा

May 28, 2026 | 07:20 PM
Thyroid: थायरॉईड नियंत्रणात ठेवायचंय? आहारात करा ‘हे’ बदल, शरीर राहिल निरोगी

Thyroid: थायरॉईड नियंत्रणात ठेवायचंय? आहारात करा ‘हे’ बदल, शरीर राहिल निरोगी

May 28, 2026 | 07:19 PM
Nurses Protest: नर्सेसच्या बदल्यांवरून वाद; ‘हा फक्त नियमांचा नव्हे तर मानवी… ’; बदल्यांवर अधिकाऱ्यांचे मत

Nurses Protest: नर्सेसच्या बदल्यांवरून वाद; ‘हा फक्त नियमांचा नव्हे तर मानवी… ’; बदल्यांवर अधिकाऱ्यांचे मत

May 28, 2026 | 07:09 PM
ऐकावं ते नवलंच! तुमच्या कारच्या पार्टस मध्ये लावलय 24 कॅरेटचं सोनं!

ऐकावं ते नवलंच! तुमच्या कारच्या पार्टस मध्ये लावलय 24 कॅरेटचं सोनं!

May 28, 2026 | 07:06 PM
भाजपचा ‘शिंदे पॅटर्न’ सोलापुरात? विधानपरिषदेसाठी महिला चेहऱ्याला संधीची जोरदार चर्चा; अंतिम क्षणापर्यंत उमेदवारीवर सस्पेन्स कायम

भाजपचा ‘शिंदे पॅटर्न’ सोलापुरात? विधानपरिषदेसाठी महिला चेहऱ्याला संधीची जोरदार चर्चा; अंतिम क्षणापर्यंत उमेदवारीवर सस्पेन्स कायम

May 28, 2026 | 06:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM