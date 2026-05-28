धक्कादायक ! डिझेल नसल्याचे सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारली; बाळाचा पोटातच मृत्यू

हिंगोली जिल्ह्यातून एक अतिशय धक्कादायक घटना समोर येत नसून रुग्णवाहिकेत डिझेल नसल्याचे कारण सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारण्यात आली. रुग्णवाहिकेअभावी संबंधित महिलेला दोन तास ताटकळत ठेवण्यात आले होते. याचदरम्यान बाळाचा महिलेच्या पोटातच मृत्यू झाला. अतिशय धक्कादायक अशी हि घटना असून देशातील इंधन तुटवड्याच्या भीषण परिस्थितीचे वास्तव यामुळे समोर आले आहे. अतिशय दुःखद अश्या या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून परिसरात दुःखद वातावरण झाले आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील मनीषा इंगळे यांच्यासोबत हा दुर्दैवी प्रकार घडला आहे. जवळा बाजार आरोग्य केंद्रात हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. महिलेच्या नातेवाईकांनी तातडीने १०८ या क्रमांकावर फोन केला असता अँब्युलन्समध्ये डिझेल नसल्याचे कारण सांगून गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारण्याचा प्रकार हिंगोली जिल्ह्यातील जवळा बाजार आरोग्य केंद्रात घडला आहे. रुग्णवाहिकेअभावी संबंधित महिलेला तब्बल दोन तास ताटकळत ठेवण्यात आले होते. यानंतर महिलेच्या नातेवाईकांनी खासगी रुग्णवाहिका बोलवून महिलेला हिंगोलीच्या शासकीय रुग्णालायत नेले. मात्र वेळेत रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्याने महिलेला त्रासाला सामोरे जावे लागले आणि याचदरम्यान बाळाचा महिलेच्या पोटातच मृत्यू झाला.
या धक्कादायक प्रकारानंतर हिंगोलीच्या शासकीय रुग्णालायने मात्र हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. रुग्णवाहिकेत डिझेल उपलब्ध होतं मात्र चालक उपलब्ध नव्हता असे भलतेच कारण त्यांनी दिले. मात्र आता माध्यमांमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मात्र त्यांनी चार जणांची चौकशी समिती नेमली आहे. या गंभीर प्रकारानंतर राज्यसभा खासदार रामराव वडकुते यांनी याची दाखल घेत या प्रकारात सखोल चौकशी करत कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. तर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ‘डिझेलउपलब्ध नसल्यास आणि आरोग्य अधिकारी दोषी असल्यास’ कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
अमेरिका इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आवाहन करत इंधनाचा कमी वापर करण्याचे वाहन केले होते. त्यानंतर देशभरात इंधन तुटवड्याच्या भीतीमुळे आणि अफवांमुळॆ इंधन खरेदीसाठी नागरिकांनी मोठी झुंबड केली. महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यात याचे भीषण वास्तव पाहायला मिळाले. अनेक पेट्रोल पंपांवर नागरिकांनी कॅन आणि बाटल्या घेऊन पेट्रोल डिजेलसाठी मोठी गर्दी केली. अनेक ठिकाणी हाणामारीच्या घटना झाल्याचे समोर आले. शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरमध्ये टाकण्यासाठी देखील इंधन उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. अश्यातच दुसरीकडे मात्र इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होताना दिसून आली. अश्यातच हिंगोलीमधील गरोदर महिलेसोबत झालेल्या दुर्दैवी प्रकारानंतर परिस्थिती किती गंभीर झाली असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
