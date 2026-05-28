ऐकावं ते नवलंच! तुमच्या कारच्या पार्टस मध्ये लावलय 24 कॅरेटचं सोनं!

Updated On: May 28, 2026 | 07:06 PM IST
नवीन आधुनिक गाड्यांच्या काही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मध्ये 24 कॅरेटचं सोनं वापरलं जातं. चांगल्या कनेक्टिविटी साठी आणि टिकाऊपणसाठीही याचा वापर होतो.

विस्तार

जेव्हाही सोन्याचा विषय निघतो, तेव्हा मनात दागदागिने किंवा गुंतवणुकीचा विचार येतो.पण खूप कमी लोक हे जाणतात कि आपल्या कारमध्येही 24 कॅरेट सोन्याचा वापर केलेला असतो. हो, ऐकताना थोडं नवलंच वाटतंय, पण आधुनिक गाड्यांमध्ये बऱ्याच जरुरी इलेक्ट्रोनिक्स पार्टसमध्ये सोन्याचा वापर केला जातो. आजच्या जमान्यातल्या कार पहिल्या पेक्षा स्मार्ट आणि टेक्नोलॉजीने भरपूर बनलेल्या आहेत.

यामध्ये सेंसर, कंप्युटर सिस्टम, टचस्क्रीन आणि एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिलेले असतात. या सर्व सिस्टमसन चांगले काम करण्यासाठी विश्वासार्ह इलेक्ट्रिक कनेक्शनची गरज असते. हेच कारण आहे कि कंपन्या खास पार्टस मध्ये खास जागांवर सोनं वापरतात. जरी ते सोनं जास्त नसलं, तरी  त्याचा उपयोग मात्र नक्कीच महत्त्वाचा ठरतो.

इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मध्ये का वापरलं जातं सोनं

तज्ञांच्या मते सोनं हे वीजेचं चांगल वाहक आहे. याच्या शिवाय याला लवकर गंजही लागत नाही आणि हे लवकर खराबही होत नाही. हेच कारण आहे कि कारच्या बऱ्याच छोट्या इलेक्ट्रोनिक कानेक्तर आणि सर्किट मध्ये सोन्याचा बारीक  दिलेला असतो. विशेषतः एयरबैग सिस्टम, इंफोटेनमेंट यूनिट, GPS आणि सेंसर सारख्या पार्टस मध्ये याची जरुरत पडते. त्याचबरोबर आधुनिक कारमध्ये इलेक्ट्रोनिक्सची संख्या वेगाने वाढतेय;म्हणूनच त्याच्यात सोन्याचा वापरही पहिल्यापेक्षा जास्त होत आहे.

सोन्याच्या मदतीने इलेक्ट्रिकल सिग्नल गतीने आणि बरोबर पद्धतीने ट्रांसफर होण्यास मदत मिळते. याच्यामुळे कारचे फीचर्स जास्त वेळेपर्यंत साथ देतात. या कारणामुळे महागड्या लग्जरी गाड्यांपासून ते सामान्य गाड्यांमध्येही काही प्रमाणात सोनं वापरले जातेच.

 

 

 

