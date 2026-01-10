Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Maharshtra Politics: ‘बिनविरोध निवड’ ही लोकशाहीच्या विरोधी! मतदार मतदानाच्या अधिकारपासूनच वंचित 

महाराष्ट्रामधील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार असून अनेक प्रभागांमध्ये केवळ एकच उमेदवार वैध ठरल्याने मतदान न घेता उमेदवाराची ‘बिनविरोध निवड’ जाहीर करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:58 PM
महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारतोफा थंडावल्या; पण तरीही उमेदवारांना 'असा' करता येणार प्रचार

महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारतोफा थंडावल्या; पण तरीही उमेदवारांना 'असा' करता येणार प्रचार (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

आकाश ढुमेपाटील/पुणे : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरू असताना काही प्रभागांमध्ये केवळ एकच उमेदवार वैध ठरल्याने मतदान न घेता थेट ‘बिनविरोध निवड’ जाहीर करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया कायदेशीर असली, तरी ती लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेलाच छेद देणारी असल्याचा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे. कारण लोकशाहीत केंद्रस्थानी उमेदवार नव्हे, तर मतदार असतो. बिनविरोध निवडीच्या या पद्धतीत मतदारांना मतदानाचा अधिकारच वापरता येत नाही. उमेदवार जाहीर होतो, पण मतदाराला मत मांडण्याची, पसंती व्यक्त करण्याची किंवा नकार देण्याची संधीच दिली जात नाही. त्यामुळे निवडणूक ही लोकसहभागाची प्रक्रिया न राहता केवळ प्रशासकीय औपचारिकता बनते. ही बाब लोकशाहीच्या आत्म्यालाच मारक आहे.

हेही वाचा : ICC Women World Cup 2025 : सुनील गावस्कर यांनी केली वचनपूर्ती! जेमिमा रॉड्रिग्जला दिली ‘खास’ भेट; पहा VIDEO

भारतीय संविधानाने मतदारांना केवळ मतदानाचा अधिकार दिलेला नाही, तर निवड नाकारण्याचाही अधिकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर लागू झालेला NOTA (None of the Above) हा पर्याय याच विचारातून निर्माण झाला. कोणताही उमेदवार योग्य वाटत नसल्यास मतदार ‘नोटा’द्वारे आपला असहमतीचा आवाज नोंदवू शकतो. मात्र, मतदानच नसेल तर नोटाचा अधिकारही आपोआपच हिरावला जातो.

याबाबत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांच्या ६ नोव्हेंबर २०१८ च्या आदेशात स्पष्ट नमूद आहे की, नोटा हा “काल्पनिक निवडणूक उमेदवार” मानला जातो. नोटाला इतर उमेदवारांपेक्षा अधिक मते मिळाल्यास त्या प्रभागात पुनर्निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना, मतदानच रद्द करून बिनविरोध निवड जाहीर करणे हे निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या आदेशालाच छेद देणारे ठरते.
इतकेच नव्हे, तर ही प्रक्रिया संविधानातील अनुच्छेद ३२६ (मतदानाचा हक्क) आणि अनुच्छेद १९(१)(अ) (मत व्यक्त करण्याचा हक्क) यांचा थेट भंग करणारी आहे. लोकशाहीत मतदाराचा आवाज हा सर्वोच्च असतो. तो आवाज दाबला गेला, तर निवडणुकीचे नैतिक अधिष्ठानच कोसळते.

हेही वाचा : UP vs GT, WPL Live Update : फोबी लिचफिल्डचा संघर्ष व्यर्थ! GT चा UP वर दणदणीत विजय; रेणुका सिंग चमकली

अभ्यासक आणि लोकशाहीवादी विचारवंतांचे स्पष्ट मत आहे की, ज्या प्रभागात एकच उमेदवार असला तरीही मतदान प्रक्रिया राबवली पाहिजे. मतदारांना नोटाचा पर्याय दिला पाहिजे आणि नोटाला अधिक मते मिळाल्यास पुनर्निवडणूक घेणे बंधनकारक केले पाहिजे. ‘बिनविरोध निवड’ ही पद्धत लोकशाहीविरोधी असल्याचे स्पष्टपणे घोषित होणे गरजेचे आहे. ही लढाई कोणत्याही राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही. ही लढाई आहे मतदारांच्या घटनात्मक हक्कांसाठी आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी. कारण मतदारांशिवाय निवडणूक आणि मतदानाशिवाय लोकशाही—हे दोन्ही संकल्पनाच अर्थहीन आहेत. न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास मतदारांचे हक्क कायमचे दुर्बल होतील, हीच खरी चिंता आहे.

Web Title: Maharashtra politics unanimous election is against democracy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला
1

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM