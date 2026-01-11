Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Plane Crashed In Colombia Killing 6 People With Popoular Singer Yeison Jimenez Video

अवघ्या सेकंदाच होत्याचं नव्हतं झालं! कोलंबियात विमान कोसळून परदेशी लोकप्रिय गायकासह 6 जणांचा मृत्यू, थरारक VIDEO

Yeison Jimenez : कोलंबियाच्या बोयाका प्रांतात एक भीषण दुर्घटना विमान दुर्घटना घडली आहे. यामध्ये प्रसिद्ध गायक आणि गीतकार येइसन जिमेनेझ सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघाताचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 09:22 AM
colombia plane crash

अवघ्या सेकंदाच होत्याचं नव्हतं झालं! कोलंबियात विमान कोसळून लोकप्रिय गायकासह 6 जणांचा मृत्यू, थरारक VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • कोलंबियातील प्रांतात उड्डाण घेताचा विमानाचा भीषण अपघात
  • प्रसिद्ध सिंगर येइसन जिमेनेज यांच्यासकर ६ जणांचा मृत्यू
  • विमान अपघाताचा भयानक व्हिडिओ व्हायरल
Plane Crashesh in Colombia Boyaca : बोगोटा : एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. कोलंबियाच्या बोयाका प्रांतात एका विमानाचा भीषण अपघात (Plane Crash) झाला आहे. या अपघाताने संपूर्ण देश हादरुन गेला आहे. या अपघातात कोलंबियाच्या लोकप्रिय गायक आणि गीतकार येइसन जिमेनेजचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तसेच त्याच्यासह आणखी सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघाताने संपूर्ण देश हादरला आहे. उड्डाण घेतल्यानंतर काही क्षणांतच विमानाचा अपघात झाला. या अपघाताचा थरारक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर पाहयाल मिळत आहे.

लीबियाला मोठा धक्का! तुर्कीत विमान अपघातात आर्मी चीफसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू

मिळालेल्या माहितीनुसार, टेक-ऑफनंतर काही मिनिटांनी विमान अचानक रनवे जवळच्या भागात कोसळले आणि आगीच्या गोळ्यात रुपांतरित झाले. विमान पूर्णपणे जळबून खाक झाल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. हे सिंगर येइसन जिमेनेझचे खासगी  चार्टर विमान होते. जुआन जोस रोंडान या विमानातळावरुन उड्डाण घेतल्यानंतर हा अपघात घडला. कोलंबियाचा प्रसिद्ध सिंगर येइसन जिमेनेझ त्याच्या कॉन्सर्टसाठी मेडेलिनला निघाला होता. परंतु उड्डाणनंतर तांत्रिक बिघाडामुळे विमानाचा तोल गेला आणि कोसळले. विमान कोसळल्यानंतर आगीचा मोठा भडका उडाला.

या अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि  बचाव पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पण विमानाला भीषण आग लागली होती. यामुळे विमानातील लोकांना वाचवता आले नाही. या विमानात एका पायलटसह सिंगर येइसन जिमेनेज आणि टीममधील इतर चार सदस्य होते.  हे सर्वजण जागीच ठार झाले असून सध्या या अपघातामुळे संपूर्ण कोलंबियात शोकळकळा पसरली आहे. येइसन जिमेनेज हा आंतरराष्ट्रीय संगीतविश्वातील मोठा गायक होता. त्याचा चाहतावर्गही प्रचंड होता. त्याच्या मृत्यूने त्याच्या चाहत्यांना प्रचंड धक्क बसला आहे.

सोशल मीडियावर लोकांनी वाहली श्रद्धांजली 

येइसन जिमेनेज याच्या मृत्यूने आंतरराष्ट्री संगीतविश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. त्याच्या चाहत्यांकडून सोशल मीडियावर श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे. अनेकांनी  त्याच्या गाण्यांच्या आठवणीला उजाळा दिला आहे. लोकांनी भावुक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी विमान अपघाताच्या व्हिडिओ पाहून दु:ख व्यक्त केले आहे. काळा कधी घात करेल सांगता येत नाही, असे लोकांनी म्हटले आहे. कोलंबियाच्या लोकप्रिय गायकाच्या मृत्यूने संपूर्ण देश दु:खात बुडाला आहे.

Odisha plane crash: चार्टर्ड विमानाचा भीषण अपघात! पायलटसह 6 जण जखमी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोलंबियामध्ये कुठे झाला विमान अपघात?

    Ans: कोलंबियाच्या बोयाका येथे प्रांतात जुआन जोस रोंडान या विमानातळाच्या रनवेजवळ हा अपघात घडला आहे.

  • Que: कोलंबियाच्या अपघातात कोणाचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: कोलंबियाच्या लोकप्रिय गायक आणि गीतकार येइसन जिमेनेजचा विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

  • Que: येइसन जिमेनेजसह आणखी किती जणांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला आहे.

    Ans: येइसन जिमेनेजसह त्याच्या टीममधील इतर चार सदस्य आणि एका पायलचा म्हणजेच एकूण सहा जणांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला आहे.

Web Title: Plane crashed in colombia killing 6 people with popoular singer yeison jimenez video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 09:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर
1

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले
2

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण
3

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर
4

नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jan 20, 2026 | 07:05 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM