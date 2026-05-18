Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Maharashtra St Bus Fares Likely To Rise Amid Diesel Price Hike St Travel To Get Costlier Transport Minister Pratap Sarnaik Hints Fare Increase

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

Maharashtra ST bus fare hike latest update: भारतात महागाईचा भडका उडाला असून याचा परिणाम महाराष्ट्राची जीवनवाहिनीवर बसण्याची शक्यता आहे. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहेत.

Updated On: May 18, 2026 | 12:25 PM
एसटी बसचा प्रवास आणखी महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं...

एसटी बसचा प्रवास आणखी महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं...

Follow Us:
Follow Us:

ST Bus Fare Hike News Marathi : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारतात महागाई वाढू लागली आहे. प्रथम दुधाच्या, त्यानंतर सीएनजीच्या आणि आता पेट्रोल व डिझेलच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या एसटी बसचे भाडेवाढ करण्याबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. डिझेलच्या दरवाढीमुळे राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळावर अंदाजे १२५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, एसटी बसचे भाडे वाढणार की नाही यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहेत.

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर प्रताप सरनाईक यांनी एक ऑनलाइन बैठक घेतली. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी बस भाडेवाढीच्या शक्यतेचे संकेत दिले.

एसटीला सरकारकडून किती निधी मिळतो?

प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटी बस प्रवासात महिलांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींना राज्य सरकार निधी पुरवते. तसेच, दिव्यांग आणि समाजातील विशिष्ट घटकांच्या मोफत प्रवासाचा खर्चही सरकार उचलते. सरकार ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास खर्च देखील देते.

मात्र, एसटी कॉर्पोरेशनने आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. नवीन बस खरेदी, बस स्थानकांचे बांधकाम, तसेच दुरुस्ती आणि सुधारणा यांसारख्या प्रकल्पांसाठी सरकारकडून आर्थिक सहाय्य घेतले जाते.याचदरम्यान परिवहन मंत्र्‍यांनी सांगितले की, एसटीची भाडेवाढ पुढील महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. 31 मे पर्यंत कोणतीही भाडेवाढ होणार नाही,अशी स्पष्ट भूमिका प्रताप सरनाईक यांनी घेतली आहे.

२०३५ पर्यंत सर्व एसटी बसेस इलेक्ट्रिक होणार?

प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, २०३५ पर्यंत एसटी कॉर्पोरेशनच्या सर्व बसेस इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या ८,००० डिझेल बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत, परंतु भविष्यात इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यावर भर दिला जाईल. या उद्देशाने, राज्यभरातील एसटी कॉर्पोरेशनच्या २०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बसवण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जमातींसाठी धोक्याची घंटा

‘महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस’चे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे म्हणाले की, राजस्थानचा व्हॅट दर १८.५ टक्के असूनही, अनुसूचित जमातींना १४ टक्के दराने डिझेल दिले जाते. महाराष्ट्र सरकारनेही अनुसूचित जमातींना त्याचप्रमाणे कर सवलत द्यावी. असे न केल्यास, आधीच १२,००० कोटी रुपयांच्या संचित तोट्याचा आणि ५,००० कोटी रुपयांच्या प्रलंबित वैधानिक दायित्वांचा सामना करणाऱ्या अनुसूचित जमातींसाठी ही धोक्याची घंटा ठरेल.

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Web Title: Maharashtra st bus fares likely to rise amid diesel price hike st travel to get costlier transport minister pratap sarnaik hints fare increase

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 12:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी
1

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

Pratap Sarnaik: खासगी बसच्या मनमानी भाडेवाढीवर सरकारचा लगाम; प्रताप सरनाईकांकडून विशेष समिती गठित
2

Pratap Sarnaik: खासगी बसच्या मनमानी भाडेवाढीवर सरकारचा लगाम; प्रताप सरनाईकांकडून विशेष समिती गठित

Pratap Sarnaik : ओला, उबर, रॅपिडो अडचणीत? महाराष्ट्र सरकारने सायबर विभागाकडे केली FIR ची मागणी
3

Pratap Sarnaik : ओला, उबर, रॅपिडो अडचणीत? महाराष्ट्र सरकारने सायबर विभागाकडे केली FIR ची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM