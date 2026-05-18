Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Strait Of Hormuz Crisis Crude Oil Prices 180 Dollars Global Recession India Impact

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Strait of Hormuz oil crisis 2026 : इराण युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा संकट आणखी गंभीर होऊ शकते. जगातील इंधनसाठा वेगाने कमी होत आहे, तर उन्हाळ्यातील मागणी वाढत आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 12:35 PM
strait of hormuz crisis crude oil prices 180 dollars global recession india impact

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे ७६ देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • तेलाच्या किमती भडकणार
  • जागतिक मंदीचा महाधोका
  • इंधन रेशनिंगची भीती

Strait of Hormuz oil crisis 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराण युद्ध आणि जगातील सर्वात महत्त्वाची तेल पुरवठा वाहिनी असलेली ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) विस्कळीत झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा संकट अत्यंत धोकादायक टप्प्यात पोहोचले आहे. नामांकित व्यावसायिक वृत्तपत्र ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ने आपल्या ताज्या अहवालात तीव्र इशारा दिला आहे की, जर हा तणाव असाच सुरू राहिला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती सर्व रेकॉर्ड तोडत प्रति बॅरल १८० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात. या भीषण परिस्थितीमुळे जगात तीव्र महागाई आणि भयानक मंदीचा धोका निर्माण झाला असून, अ‍ॅबरडीन फंड मॅनेजमेंटचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ पॉल डिगल यांच्या मते, “जग सध्या उधार घेतलेल्या वेळेवर चालत आहे.”

उन्हाळ्याची मागणी आणि घटता जागतिक तेलसाठा

एकीकडे उन्हाळ्याची सुरुवात झाल्यामुळे जगभरात वातानुकूलित यंत्रांचा (AC) वापर आणि हवाई प्रवासाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनाची मागणी शिगेला पोहोचली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) अहवालानुसार, मार्च ते जून दरम्यान जागतिक तेलाचा वापर हा रोजच्या उत्पादनापेक्षा तब्बल ६० ते ९० लाख बॅरलने जास्त आहे. ही प्रचंड तूट भरून काढण्यासाठी विविध देशांमधील सरकारे आणि कंपन्या आपल्या जुन्या राखीव साठ्याचा वेगाने वापर करत आहेत. युद्ध सुरू झाल्यापासून जागतिक तेलसाठा तब्बल ३८० दशलक्ष बॅरलने कमी झाला असून, जुलै महिन्यापर्यंत हा आपत्कालीन साठाही संपण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UK Politics: ब्रिटनमध्ये सर्वात मोठं राजकीय संकट! निवडणुकीत सत्तेचा पत्ता कट, ‘Epstein Files’च्या वादळात अडकले PM Keir Starmer

अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी ७६ देशांचे ‘इमर्जन्सी’ उपाय

या ऊर्जेच्या महाभयंकर संकटाचा सामना करण्यासाठी जगातील सुमारे ७६ देशांनी आपत्कालीन पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ऑस्ट्रेलियाने आपला इंधन आणि खतांचा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी तब्बल १० अब्ज डॉलर्सचा आपत्कालीन निधी जाहीर केला आहे, तर फ्रान्सने आपल्या कॉर्पोरेट क्षेत्राला आर्थिक मदत वाढवली आहे. शेजारील देश पाकिस्तान, श्रीलंका आणि फिलीपिन्समध्ये इंधनाची इतकी तीव्र टंचाई आहे की, तेथे कारखाने आणि कार्यालयांसाठी तात्पुरता ४ दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करण्यात आला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास अनेक श्रीमंत देशांनाही पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग करावे लागेल आणि कारखाने बंद ठेवावे लागतील, ज्यामुळे संपूर्ण जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प होऊ शकते.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

भारताची रणनीती: परकीय चलन वाचवण्यासाठी जनतेला मोठे आवाहन

भारतासाठी हे संकट दुहेरी डोकेदुखी ठरणार आहे, कारण भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. सध्या ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल १०५ डॉलरच्या पार गेले आहे, जे बजेट बिघडवण्यासाठी पुरेसे आहे. देशाचा परकीय चलन साठा (Foreign Exchange Reserves) सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी भारत सरकारने आपल्या नागरिकांना एक महत्त्वपूर्ण आवाहन केले आहे. सरकारने लोकांना सध्या सोन्याची खरेदी कमी करण्याचे आणि गरज नसताना परदेश प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून मौल्यवान परकीय चलन देशाबाहेर जाणार नाही.

तज्ज्ञांच्या मते, पेट्रोकेमिकल आणि विमान वाहतूक (Aviation) क्षेत्राला या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका बसत आहे. अनेक तेल शुद्धीकरण कारखाने (Refineries) महागडे कच्चे तेल खरेदी करणे टाळत असून, युद्ध लवकर संपण्याची वाट पाहत आहेत. जर कच्च्या तेलाने १५० ते १८० डॉलरचा टप्पा पार केला, तर जगभरात वाहतूक खर्च प्रचंड वाढेल, ज्यामुळे प्रत्येक वस्तू महाग होऊन जागतिक मंदीचा वणवा पेटेल.

Web Title: Strait of hormuz crisis crude oil prices 180 dollars global recession india impact

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 12:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
1

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार
2

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?
3

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद
4

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM
Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

May 18, 2026 | 12:25 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरेचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरेचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM
Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

May 18, 2026 | 12:21 PM
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM
Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

May 18, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM