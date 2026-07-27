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E-Toilet आहे की मृत्यूचा सापळा? माथेरानमध्ये पुन्हा ई-टॉयलेटमध्ये पर्यटक अडकला; ३८.७० लाखांच्या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह

Updated On: Jul 27, 2026 | 05:05 PM IST
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सारांश

माथेरानमधील नगरपरिषदेच्या ई-टॉयलेटमध्ये पर्यटक अडकण्याची दुसरी घटना समोर आली आहे. सुमारे ३८.७० लाख रुपये खर्चून उभारलेल्या या प्रकल्पाच्या दर्जावर आणि नगरपरिषदेच्या कारभारावर नागरिकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, ई-टॉयलेट खरेदी प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.

E-Toilet आहे की मृत्यूचा सापळा? माथेरानमध्ये पुन्हा ई-टॉयलेटमध्ये पर्यटक अडकला; ३८.७० लाखांच्या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह

E-Toilet आहे की मृत्यूचा सापळा? माथेरानमध्ये पुन्हा ई-टॉयलेटमध्ये पर्यटक अडकला; ३८.७० लाखांच्या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह

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विस्तार
  • माथेरान मधील इ टॉयलेट मध्ये अडकले पर्यटक
  • इ टॉयलेट बनले मृत्यूचे सापळे
  • निकृष्ट काम आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप
 

माथेरान: माथेरान शहरात नगरपरिषदेने बसवलेल्या ई-टॉयलेटमध्ये पर्यटक अडकण्याची दुसरी घटना समोर आली असून, या प्रकारामुळे पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोट्यवधींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या या ई-टॉयलेटच्या दर्जावर आणि नगरपरिषदेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

माहितीनुसार, प्रशासकीय काळात माथेरान नगरपरिषदेने सुमारे 38 लाख 70 हजार रुपये खर्च करून ई-टॉयलेटची खरेदी केली. मात्र, बाजारभावापेक्षा अधिक किंमत देऊन ही खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. तसेच या खरेदी प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करत संबंधित माहिती मागवूनही पालिकेकडून ती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.

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महिला पर्यटक ई-टॉयलेटमध्ये अडकली

काही दिवसांपूर्वी इको पॉईंट येथील ई-टॉयलेटमध्ये एक महिला पर्यटक गेल्यानंतर आतील दरवाज्याचे हँडल तुटल्याने ती आतमध्येच अडकून पडली. बाहेर उभ्या असलेल्या तिच्या पतीला महिलेने आरडाओरडा करून ही बाब सांगितली. त्यानंतर स्थानिक व्यावसायिक रेखा पाटील आणि भरत कांरडे यांना बोलावण्यात आले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून रेखा पाटील यांनी अडकलेल्या महिलेला धीर दिला, तर भरत कांरडे यांनी प्रसंगावधान राखत बाहेरील दरवाज्याचे हँडल तोडून महिलेची सुखरूप सुटका केली. काही मिनिटे उशीर झाला असता मोठी दुर्घटना घडली असती, अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांनी व्यक्त केली.

व्हिडिओद्वारे व्यक्त केला संताप

सुटका झाल्यानंतर संबंधित महिला पर्यटकाने सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करत आपल्यावर ओढवलेल्या प्रसंगाची माहिती दिली. “काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती,” असे म्हणत तिने हाताला झालेली दुखापत दाखवली आणि नगरपालिकेच्या निष्काळजी कारभारावर टीका केली. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणीही तिने केली. महिलेच्या पतीनेही सोशल मीडियावर पोस्ट करून निकृष्ट दर्जाच्या ई-टॉयलेटबाबत संताप व्यक्त केला.

‘ई-टॉयलेट की मृत्यूचा सापळा?’

या घटनेनंतर माजी मुख्याध्यापिका कल्पना पाटील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “हे ई-टॉयलेट नसून मृत्यूचा सापळाच आहे. महिलेच्या पतीच्या लक्षात ही बाब आली नसती तर गुदमरून मृत्यू होण्याची शक्यता होती. नगरपालिकेने तातडीने कारभार सुधारावा, अन्यथा नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागेल. दिल्लीसारख्या घटना माथेरानमध्ये घडू नयेत,” असा इशारा त्यांनी दिला.

दरम्यान, ई-टॉयलेटमध्ये पर्यटक अडकण्याची ही दुसरी घटना असल्याने या सुविधेच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित यंत्रणेची तातडीने तांत्रिक तपासणी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

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Web Title: Matheran e toilet tourist trapped again civic body faces corruption allegations

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Published On: Jul 27, 2026 | 05:05 PM

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