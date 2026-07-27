Fever Care Tips: ताप आल्यावर अंघोळ करणे योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Health Tips: दररोज तूप खाताय? ‘या’ चुका टाळा, नाहीतर फायद्याऐवजी होऊ शकते नुकसान
ताप असल्यावर, रुग्णाला चालणे-फिरणे शक्य असेल आणि अशक्तपणा फार जाणवत नसेल, तर कोमट पाण्याने अंघोळ करता येते. त्यामुळे शरीर स्वच्छ राहते आणि घामामुळे होणारा चिकटपणाही कमी होतो.
तापाच्या वेळी थंड पाण्याने अंघोळ करणे टाळावे. थंड पाण्यामुळे शरीराला अचानक थंडी वाजू शकते, ज्यामुळे अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नेहमी कोमट किंवा शरीराच्या तापमानाच्या जवळपास असलेल्या पाण्याचा वापर करणे अधिक योग्य मानले जाते.
तापात दीर्घकाळ बाथरूममध्ये राहणे टाळावे. कमी वेळात अंघोळ करून शरीर लगेच कोरडे करावे. त्यानंतर कोरडे आणि आरामदायी कपडे घालून विश्रांती घ्यावी. ओल्या केसांसह किंवा ओल्या कपड्यांत बसणे योग्य नाही.
तापामुळे चक्कर येत असेल, खूप अशक्त वाटत असेल किंवा उभे राहण्यास त्रास होत असेल, तर अंघोळ करू नये. अशावेळी कोमट पाण्यात भिजवलेल्या टॉवेलने शरीर पुसणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय ठरू शकतो.
तापाच्या काळात भरपूर पाणी पिणे, हलका आणि पौष्टिक आहार घेणे तसेच पुरेशी विश्रांती घेणे आवश्यक आहे. ताप सतत वाढत असेल, तीन दिवसांपेक्षा जास्त टिकत असेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास, सतत उलट्या किंवा तीव्र अशक्तपणा जाणवत असेल, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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