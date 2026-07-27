सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Fever Care Tips: ताप आल्यावर अंघोळ करणे योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Updated On: Jul 27, 2026 | 07:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

Taking Shower In Fever Right or Wrong: ताप आल्यावर रुग्णाने अंघोळ करावी की नाही, याचा शरीरावर कया परिणाम होतो, जाणून घ्या.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तापात आंघोळ करणे योग्य की अयोग्य?
  • जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत
  • थंड पाण्याऐवजी कोमट पाण्याचा वापर करा
सर्दी, ताप किंवा व्हायरल इन्फेक्शन झाल्यानंतर अनेक जण अंघोळ करण्याचे टाळतात. तापात अंघोळ केली तर ताप वाढतो किंवा अंघोळ केल्याने प्रकृती आणखी बिघडते अशा अनेक समजुती ऐकायला मिळतात. खरं म्हणजे, तापाच्या वेळी अंघोळ करावी की नाही, हे तापाची तीव्रता, रुग्णाची शारीरिक अवस्था आणि आंघोळीची पद्धत यावर अवलंबून असते. ताप असताना अंघोळ करावी की नाही, जाणून घेऊयात.

Health Tips: दररोज तूप खाताय? ‘या’ चुका टाळा, नाहीतर फायद्याऐवजी होऊ शकते नुकसान

तापात अंघोळ करणे पूर्णपणे चुकीचे नाही

ताप असल्यावर, रुग्णाला चालणे-फिरणे शक्य असेल आणि अशक्तपणा फार जाणवत नसेल, तर कोमट पाण्याने अंघोळ करता येते. त्यामुळे शरीर स्वच्छ राहते आणि घामामुळे होणारा चिकटपणाही कमी होतो.

थंड पाण्याऐवजी कोमट पाण्याचा वापर करा

तापाच्या वेळी थंड पाण्याने अंघोळ करणे टाळावे. थंड पाण्यामुळे शरीराला अचानक थंडी वाजू शकते, ज्यामुळे अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नेहमी कोमट किंवा शरीराच्या तापमानाच्या जवळपास असलेल्या पाण्याचा वापर करणे अधिक योग्य मानले जाते.

अंघोळ फार वेळ करू नका

तापात दीर्घकाळ बाथरूममध्ये राहणे टाळावे. कमी वेळात अंघोळ करून शरीर लगेच कोरडे करावे. त्यानंतर कोरडे आणि आरामदायी कपडे घालून विश्रांती घ्यावी. ओल्या केसांसह किंवा ओल्या कपड्यांत बसणे योग्य नाही.

अशक्तपणा जाणवत असेल तर काळजी घ्या

तापामुळे चक्कर येत असेल, खूप अशक्त वाटत असेल किंवा उभे राहण्यास त्रास होत असेल, तर अंघोळ करू नये. अशावेळी कोमट पाण्यात भिजवलेल्या टॉवेलने शरीर पुसणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय ठरू शकतो.

या गोष्टींकडेही दुर्लक्ष करू नका

तापाच्या काळात भरपूर पाणी पिणे, हलका आणि पौष्टिक आहार घेणे तसेच पुरेशी विश्रांती घेणे आवश्यक आहे. ताप सतत वाढत असेल, तीन दिवसांपेक्षा जास्त टिकत असेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास, सतत उलट्या किंवा तीव्र अशक्तपणा जाणवत असेल, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Girls Fear Lizards:  मोठमोठ्या संकटांना न घाबरणाऱ्या मुली पाल पाहताच का किंचाळतात? यामागे आहे ‘हे’ वैज्ञानिक कारण

Web Title: Fever care tips can you bathe during fever doctor advice

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: दररोज तूप खाताय? ‘या’ चुका टाळा, नाहीतर फायद्याऐवजी होऊ शकते नुकसान
1

Health Tips: दररोज तूप खाताय? ‘या’ चुका टाळा, नाहीतर फायद्याऐवजी होऊ शकते नुकसान

तरुणींमध्ये वाढतेय स्तनातील गाठींचे प्रमाण! तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने वेळीच करा उपचार, अन्यथा उद्भवेल गंभीर आजारांचा धोका
2

तरुणींमध्ये वाढतेय स्तनातील गाठींचे प्रमाण! तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने वेळीच करा उपचार, अन्यथा उद्भवेल गंभीर आजारांचा धोका

चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच प्या ‘हे’ नॅचरल ज्यूस, सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल गोल्डन ग्लो
3

चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच प्या ‘हे’ नॅचरल ज्यूस, सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल गोल्डन ग्लो

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये अजिबात करू नका ‘या’ पदार्थांचे सेवन, रोगप्रतिकारशक्ती कमी होण्यासोबतच वाढेल अपचनाचा त्रास
4

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये अजिबात करू नका ‘या’ पदार्थांचे सेवन, रोगप्रतिकारशक्ती कमी होण्यासोबतच वाढेल अपचनाचा त्रास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Tariff Impact On India: अमेरिकन टॅरिफचा भारताला कसा होणार फायदा? समजून घ्या नेमकं काय आहे गणित?

US Tariff Impact On India: अमेरिकन टॅरिफचा भारताला कसा होणार फायदा? समजून घ्या नेमकं काय आहे गणित?

Jul 27, 2026 | 07:45 PM
Fever Care Tips: ताप आल्यावर अंघोळ करणे योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Fever Care Tips: ताप आल्यावर अंघोळ करणे योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Jul 27, 2026 | 07:45 PM
Xiaomi, Redmi स्मार्टफोनच्या किंमती वाढण्याची शक्यता; यूजर्सवर होणार थेट परिणाम, मोजावे लागणार जास्तीचे पैसे

Xiaomi, Redmi स्मार्टफोनच्या किंमती वाढण्याची शक्यता; यूजर्सवर होणार थेट परिणाम, मोजावे लागणार जास्तीचे पैसे

Jul 27, 2026 | 07:45 PM
‘राजकारण हा अभिजीत दिपकेचा विषय नाही’; मंत्री संजय शिरसाटांचा मोठा दावा, ‘काही लोक त्यांना बळजबरीने…’

‘राजकारण हा अभिजीत दिपकेचा विषय नाही’; मंत्री संजय शिरसाटांचा मोठा दावा, ‘काही लोक त्यांना बळजबरीने…’

Jul 27, 2026 | 07:35 PM
डॉक्टरचे घर फोडले, लाखोंचे हिरे अन् सोन्याचे दागिने लंपास; मॉडेल कॉलनीतील घटना

डॉक्टरचे घर फोडले, लाखोंचे हिरे अन् सोन्याचे दागिने लंपास; मॉडेल कॉलनीतील घटना

Jul 27, 2026 | 07:34 PM
TET पेपरफुटी प्रकरणी दादा भुसेंनी सात दिवसात राजीनामा द्यावा, अन्यथा…; काँग्रेसचा इशारा

TET पेपरफुटी प्रकरणी दादा भुसेंनी सात दिवसात राजीनामा द्यावा, अन्यथा…; काँग्रेसचा इशारा

Jul 27, 2026 | 07:25 PM
IND Vs SL: लंका पेटवायला Team India सज्ज; WTC अंतर्गत ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार टेस्ट सिरिज

IND Vs SL: लंका पेटवायला Team India सज्ज; WTC अंतर्गत ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार टेस्ट सिरिज

Jul 27, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा