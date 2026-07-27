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  • Xiaomi Redmi Smartphone Price Hike Report Xiaomi 17t Redmi Note 15 Redmi 15 Series May Get Costlier

Xiaomi, Redmi स्मार्टफोनच्या किंमती वाढण्याची शक्यता; यूजर्सवर होणार थेट परिणाम, मोजावे लागणार जास्तीचे पैसे

Updated On: Jul 27, 2026 | 07:45 PM IST
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सारांश

नवीन Xiaomi किंवा Redmi स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. एका नवीन रिपोर्टनुसार कंपनी त्यांच्या काही मिड-रेंज आणि फ्लॅगशिप स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवू शकते, त्यामुळे ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात.

Xiaomi, Redmi स्मार्टफोनच्या किंमती वाढण्याची शक्यता; यूजर्सवर होणार थेट परिणाम, मोजावे लागणार जास्तीचे पैसे

Xiaomi, Redmi स्मार्टफोनच्या किंमती वाढण्याची शक्यता; यूजर्सवर होणार थेट परिणाम, मोजावे लागणार जास्तीचे पैसे

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विस्तार
  • रिपोर्टनुसार शाओमी आणि रेडमीच्या अनेक स्मार्टफोनच्या किंमती ₹1,000 ते ₹5,000 पर्यंत वाढू शकतात.
  • शाओमी 17T, रेडमी नोट 15, रेडमी 15, रेडमी 15A आणि रेडमी 15C या मॉडेल्सच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
  • किंमतवाढीबाबत टिप्स्टर अभिषेक यादव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर दावा केला असून कंपनीकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
नवीन स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. टेक कंपनी शाओमाी त्यांच्या मिड रेंज आणि फ्लॅगशिप स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एका रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, कंपनी स्मार्टफोनच्या किंमती 5 हजार रुपयांपर्यंत वाढवू शकते.

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यापूर्वी देखील कंपनीने त्यांच्या काही बजेट फ्रेंडली स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवल्या होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा कंपनीने हा निर्णय घेतल्यामुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. याबाबत टिप्स्टर अभिषेक यादवने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट देखील शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, शाओमी 17T, रेडमी नोट 15, रेडमी 15A आणि रेडमी 15C च्या किंमतीत 5 हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली जाऊ शकते.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

शाओमी 17 टी

कंपनीने हा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन 12GB+ 256GB आणि 12GB + 512GB या दोन रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला होता. 12GB+ 256GB व्हेरिअंटची लाँच किंमत 59,999 रुपये होती. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 64,999 रुपये खर्च करावे लागण्याची शक्यता आहे. तसेच 12GB + 512GB हे टॉप व्हेरिअंट 64,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 69,999 रुपये मोजावे लागू शकतात. म्हणजेच कंपनी या स्मार्टफोन व्हेरिअंटच्या किंमतीत 5 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची शक्यता आहे.

रेडमी नोट 15

या मिड रेंज स्मार्टफोनचे 8GB + 128GB व्हेरिअंट 26,999 रुपयांत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 28,999 रुपये मोजावे लागू शकतात. तर 8GB + 256GB ची लाँच किंमत 29,999 रुपये होती. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 31,999 रुपये खर्च करावे लागू शकतात. म्हणजेच कंपनी या स्मार्टफोनच्या किंमतीत 2 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करू शकते.

रेडमी 15 सिरीज

रेडमी 15 सिरीजच्या किंमतीत देखील कंपनी वाढ करू शकते. ही स्मार्टफोन सिरीज 14,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आली होती. मात्र कंपनीच्या निर्णयानंतर ही स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी 15,999 रुपये मोजावे लागू शकतात. म्हणजेच कंपनी या सिरीजच्या किंमतीत 1 हजार ते 1500 रुपयांपर्यंत वाढ करू शकते.

रेडमी 15

6GB + 128GB व्हेरिअंट 20,499 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 21,499 रुपये खर्च करावे लागू शकतात. 8GB + 128GB व्हेरिअंट 22,499 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 23,499 रुपये मोजावे लागू शकतात. 8GB + 256GB व्हेरिअंट 24,499 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 25,499 रुपये खर्च करावे लागू शकतात.

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रेडमी 15C

4GB + 128GB व्हेरिअंट 16,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 18,499 रुपये खर्च करावे लागू शकतात. 6GB + 128GB व्हेरिअंट 18,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 20,499 रुपये खर्च करावे लागू शकतात. 8GB + 128GB व्हेरिअंट 20,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 22,499 रुपये खर्च करावे लागू शकतात.

रेडमी 15A

4GB + 64GB व्हेरिअंट 14,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 15,999 रुपये मोजावे लागू शकतात. 4GB + 128GB व्हेरिअंट 15,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 17,499 रुपये मोजावे लागू शकतात. 6GB + 128GB व्हेरिअंट 17,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 19,499 रुपये मोजावे लागू शकतात.

Web Title: Xiaomi redmi smartphone price hike report xiaomi 17t redmi note 15 redmi 15 series may get costlier

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Published On: Jul 27, 2026 | 07:45 PM

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