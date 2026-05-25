Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

चारा-पाण्याविना हंबरडा; म्हसवडमध्ये जर्शी बछड्यांची दयनीय अवस्था, वनविभागाकडे मदतीची मागणी

Updated On: May 25, 2026 | 06:51 PM IST
सारांश

Mhaswad येथील मेगासिटी लगतच्या वनीकरण परिसरात पुन्हा एका जर्शी बछड्याला निर्दयीपणे बेवारस सोडून दिल्याची घटना समोर आली आहे. यापूर्वी अशाच दोन बछड्यांचा भटक्या कुत्र्यांनी फडशा पाडल्याची घटना घडली असताना, या नव्या बछड्याच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

चारा-पाण्याविना हंबरडा; म्हसवडमध्ये जर्शी बछड्यांची दयनीय अवस्था, वनविभागाकडे मदतीची मागणी

चारा-पाण्याविना हंबरडा; म्हसवडमध्ये जर्शी बछड्यांची दयनीय अवस्था, वनविभागाकडे मदतीची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • म्हसवडमध्ये पुन्हा जर्शी बछडं टाकून दिलं
  • भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याची भीती
  • म्हसवडच्या वनीकरणात पुन्हा एक जर्शी बछडं बेवारस
महेश कांबळे, म्हसवड: गत अठवड्यात म्हसवड येथील मेगासिटीच्या लगत असलेल्या वनीकरणात दोन मुक्या जर्शी खोंडाच्या बछड्यांना निर्दयीपणे चार्या, पाण्या विणा सोडुन दिलेल्या त्या दोन्ही बछड्यांचा या परिसरातील मोकाट, भटक्या कुत्र्यांनी फडशा पाडला, असतानाच आज पुन्हा याच परिसरात एका लहान जर्शी बछड्यास निर्दयीपणे असेच अज्ञाताने सोडुन दिले असुन हे बछडेही चार्या, पाण्याविणा हंबरडे फोडत आहे, यापुर्वीच्या दोन जर्शी बछड्यांचा जसा भटक्यांनी फडशा पाडला तसाच या ही बछड्याचा पाडला जावु नये अशी अपेक्षा पशुप्रेमींकडुन व्यक्त होत आहे.

माण तालुक्यातील म्हसवड येथे असलेल्या मेगासिटी लगतच्या वनीकरणात काही निर्दयी व्यक्तींनी जर्शी गायींचे एक बछडं आणुन सोडले आहे, सध्या हे खोंड चार्या व पाण्याविना तेथेच हंबरडा फोडत आहेत. याठिकाणाहुन जाणार्या रस्त्यावर येवुन ते थांबत असुन येथुन जाणार्या प्रत्येक वाहनाच्या पाठीमागे ते हंबरडा फोडत धावत आहेत, तर ये – जा करणार्या पादचार्यांच्याही ते मागे जात आहेत, जणु आम्हाला तुमच्या घरी न्या अशी ते विनवणी करीत आहेत.

Pratap Sarnaik: अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी शिक्षण मोहीम; प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा

सध्या बाजारपेठेत खोंडाना मागणी नसल्याने त्याची विक्री होत नाही म्हणुन पशुमालक अशा खोडांना आणुन सोडुन देत आहेत. पशुमालक त्यांना सोडुन मोकळे होत असले तरी अशा बछड्यांचे चारा, पाण्याविना होत असलेले हाल, त्यांचा यासाठी सुरु असलेला हंबरडा ऐकुन अनेकांना हळहळ वाटत आहे. सध्या ज्या परिसरात हे बछडे फिरत आहेत त्याठिकाणी भटक्या श्वानांचा मोठा वावर आहेच या शिवाय लांडगेही फिरत असल्याने ही बछडी त्यांची शिकार होण्यापुर्वीच वनविभागाने त्यांना ताब्यात घेवुन त्यांची योग्य ती व्यवस्था करावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

यापुर्वी येथे सोडलेली दोन निरागस बछड्यांचा भटक्या श्वानांनी फडशा पाडला आहे, आता किमान हे तरी बछडे आता अशा भटक्यांची शिकार होवु नये अशी अपेक्षा व्यक्त होत असुन यासाठी वनविभागाने त्वरित या बछड्यास ताब्यात घेवुन त्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी पशुप्रेमींकडुन व्यक्त होत आहे. तर यापुढे या परिसरात वनविभागाने ठिकठिकाणी सिसिटीव्ही कँमेरे ही बसवुन या परिसरात घडणार्या प्रत्येक घटनेवर बारकाईने नजर ठेवावी अशी मागणी होत आहे.

खरे तर अशी निरागस खोंड यापुर्वी अनेकदा काही निर्दयीपणे कत्तलखान्याकडे जात होती, मात्र आता गावोगावी गो रक्षक निर्माण झाल्याने या मुक्या जनावरांचे प्राण निश्चित पणे वाचत आहेत, मात्र त्यांचे चार्या व पाण्याविना हाल होत आहेत. अशा जर्शा खोंडाना बाजारपेठेत मागणी नाही त्यामुळे त्याची विक्री होत नाही मग त्यांना नुसतेच संभाळायला कोणी पशुमालक तयार होत नाही म्हणुन ते अशा मुक्या जनावरांना अशा ठिकाणी मरणयातना भोगण्यासाठी सोडुन देत आहेत.

गोदामांच्या निर्मितीमुळे भिवंडी जलमय होण्याची भीती! तालुका महसूल प्रशासनाने सतर्क राहण्याची आवश्यकता; नागरिकांची अपेक्षा

Web Title: Mhaswad abandoned jersey calf animal cruelty stray dogs threat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 06:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pratap Sarnaik: अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी शिक्षण मोहीम; प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा
1

Pratap Sarnaik: अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी शिक्षण मोहीम; प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा

इंधन संकटावर मुख्यमंत्र्यांचा कडक इशारा; “पेट्रोल-डिझेलची साठेबाजी खपवून घेणार नाही, अफवांवर विश्वास ठेवू नका!”
2

इंधन संकटावर मुख्यमंत्र्यांचा कडक इशारा; “पेट्रोल-डिझेलची साठेबाजी खपवून घेणार नाही, अफवांवर विश्वास ठेवू नका!”

Maharashtra Legislative Council Election : विधानपरिषद निवडणुकीच्या हालचालींना वेग, इच्छुकांची गर्दी, अर्ज दाखल मात्र शून्य
3

Maharashtra Legislative Council Election : विधानपरिषद निवडणुकीच्या हालचालींना वेग, इच्छुकांची गर्दी, अर्ज दाखल मात्र शून्य

Cyber Crime : सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने फेक अकाउंट, प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा
4

Cyber Crime : सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने फेक अकाउंट, प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुंतवणूकदारांची चांदी! 5 भारतीय REITs कडून शेवटच्या तिमाहीत 2566 कोटींचे वाटप; वर्षभरात 8900 कोटींहून अधिक रिटर्न

गुंतवणूकदारांची चांदी! 5 भारतीय REITs कडून शेवटच्या तिमाहीत 2566 कोटींचे वाटप; वर्षभरात 8900 कोटींहून अधिक रिटर्न

May 25, 2026 | 07:39 PM
महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन नव्या स्वरूपात, नूतनीकृत इमारतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन नव्या स्वरूपात, नूतनीकृत इमारतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

May 25, 2026 | 07:38 PM
Mango: ‘फळांचा राजा’ ठरू शकतो आरोग्यासाठी धोकादायक; जाणून घ्या अतिप्रमाणात आंबे खाण्याचे दुष्परिणाम

Mango: ‘फळांचा राजा’ ठरू शकतो आरोग्यासाठी धोकादायक; जाणून घ्या अतिप्रमाणात आंबे खाण्याचे दुष्परिणाम

May 25, 2026 | 07:23 PM
Ivanka Trump : ट्रम्प यांच्या मुलीच्या इव्हांकाच्या हत्येचा इराणने रचला होता कट? गुप्त नकाशा अन् ‘त्या’ धमकीने खळबळ

Ivanka Trump : ट्रम्प यांच्या मुलीच्या इव्हांकाच्या हत्येचा इराणने रचला होता कट? गुप्त नकाशा अन् ‘त्या’ धमकीने खळबळ

May 25, 2026 | 07:20 PM
Don 3 Controversy: रणवीर सिंहने सोडला ‘Don 3’ चित्रपट, संकटात सापडला अभिनेता; FWICE ने घातली बंदी, काय आहे प्रकरण

Don 3 Controversy: रणवीर सिंहने सोडला ‘Don 3’ चित्रपट, संकटात सापडला अभिनेता; FWICE ने घातली बंदी, काय आहे प्रकरण

May 25, 2026 | 07:18 PM
अकोल्यात वाढती महागाई, पेट्रोल डिझेल दरवाढी विरोधात ‘वंचित’ कडून बैलगाडी मोर्चा, मोर्च्यात हजारो लोकांचा सहभाग

अकोल्यात वाढती महागाई, पेट्रोल डिझेल दरवाढी विरोधात ‘वंचित’ कडून बैलगाडी मोर्चा, मोर्च्यात हजारो लोकांचा सहभाग

May 25, 2026 | 07:09 PM
Padma Awards 2026: धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण; राष्ट्रपती भवनात सन्मान स्वीकारताना हेमा मालिनींच्या डोळ्यांत अश्रू

Padma Awards 2026: धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण; राष्ट्रपती भवनात सन्मान स्वीकारताना हेमा मालिनींच्या डोळ्यांत अश्रू

May 25, 2026 | 07:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM