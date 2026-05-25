Weight Loss Tips: व्यायाम करुनही वजन कमी होत नाहीये? मग ‘या’ सामान्य चुका टाळा

High Blood Pressure: हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांसाठी ‘हे’ पदार्थ ठरू शकतात धोकादायक; आजच खाणं टाळा
अनेक लोक सुरुवातीलाच जास्त वेळ आणि कठीण व्यायाम करतात. वजन पटकन कमी करण्याच्या घाईत शरीरावर अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे स्नायूंना इजा होणे, थकवा येणे आणि व्यायामाबद्दल उत्साह कमी होणे यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. वजन कमी करणे ही हळूहळू होणारी प्रक्रिया असल्याने सातत्य आणि संयम आवश्यक असतो.
फक्त व्यायाम करून वजन कमी होत नाही. योग्य आणि संतुलित आहार हा तितकाच महत्त्वाचा घटक आहे. काही लोक अत्यंत कमी अन्न सेवन करतात, ज्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळत नाही. परिणामी शरीराचा मेटाबॉलिजम रेट मंदावतो आणि वजन कमी होण्याऐवजी अशक्तपणा जाणवतो.
धावणे, चालणे किंवा सायकलिंग यांसारखे कार्डिओ व्यायाम फायदेशीर असले तरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंगकडे दुर्लक्ष करणे ही मोठी चूक आहे. वजन उचलणे किंवा स्नायू मजबूत करणारे व्यायाम शरीरातील फॅट बर्निंग क्षमता वाढवतात आणि शरीर अधिक तंदुरुस्त बनवतात.
योग्य झोप न मिळाल्यास शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते. त्यामुळे भूक वाढते आणि वजन कमी करण्याची प्रक्रिया मंदावते. त्यामुळे दररोज पुरेशी झोप आणि विश्रांती घेणे आवश्यक आहे.
काही दिवस व्यायाम करून नंतर तो थांबवणे ही अनेकांची सवय असते. फिटनेससाठी सातत्य सर्वात महत्त्वाचे असते. नियमित व्यायाम आणि योग्य दिनचर्या दीर्घकालीन परिणाम देतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Recipe: सोप्या पद्धतीने घरीच बनवा साऊथ स्टाईल सांबार; जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी