Maharashtra Legislative Council Election : विधानपरिषद निवडणुकीच्या हालचालींना वेग, इच्छुकांची गर्दी, अर्ज दाखल मात्र शून्य

Updated On: May 25, 2026 | 06:26 PM IST
सारांश

Maharashtra Legislative Council Election प्रक्रियेला वेग आला असला तरी पहिल्याच दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही. मात्र, 14 इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज घेतल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला असून आगामी दिवसांत चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

विधानपरिषद निवडणुकीच्या हालचालींना वेग, इच्छुकांची गर्दी, अर्ज दाखल मात्र शून्य

विस्तार
  • विधानपरिषद निवडणुकीच्या हालचालींना वेग
  • पहिल्याच दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल नाही
  • १४ इच्छुकांनी घेतले अर्ज
सोलापूर, शहर प्रतिनिधी : सोलापूर विधानपरिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू झाली. मात्र पहिल्याच दिवशी एकाही उमेदवाराने अर्ज दाखल केला नाही. दरम्यान, विविध पक्षांसह अपक्षांकडून एकूण १४ अर्ज घेण्यात आल्याने आगामी काही दिवसांत राजकीय हालचालींना वेग येणार असल्याचे चित्र आहे.

विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले असून इच्छुकांकडून जोरदार चाचपणी सुरू झाली आहे. भाजपकडे स्पष्ट संख्याबळ असतानाही पहिल्याच दिवशी पक्षाकडून एकही अर्ज न घेतल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. पहिल्या दिवशी इंडियन नॅशनल काँग्रेसकडून २, शिवसेना (शिंदे गट) ४, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) ३, राष्ट्रीय समाज पक्ष १, बहुजन समाज पार्टी १ आणि अपक्षांकडून ३ अर्ज घेण्यात आले.

उमेदवारीचा सस्पेन्स कायम

विधानपरिषद निवडणुकीसाठी पहिल्याच दिवशी १४ अर्ज विकले गेले असले तरी भाजपकडून एकही अर्ज उचलला गेला नाही. ६१६ पैकी ३०७ मते असलेल्या भाजपचा उमेदवार कोण असणार, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

दोन्ही शिवसेना सक्रिय

शिंदे गटाकडून सर्वाधिक ४ तर ठाकरे गटाकडून ३ अर्ज घेण्यात आले आहेत. दोन्ही गट स्वतंत्रपणे ताकद आजमावणार की महायुती-महाविकास आघाडीचे गणित जुळणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

काँग्रेसची चाचपणी

९६ मते असलेल्या काँग्रेसकडून २ अर्ज घेण्यात आले आहेत. मात्र पक्ष स्वतःचा उमेदवार देणार की अन्य पक्षाला पाठिंबा देणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. राष्ट्रीय समाज पक्ष व बहुजन समाज पार्टीनेही प्रत्येकी एक अर्ज घेतल्याने निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत. अपक्षांकडूनही ३ अर्ज घेतले गेल्याने निवडणुकीतील रंगत वाढणार आहे.

निवडणूक कार्यक्रम

आचारसंहिता कालावधी : २५ मे ते २५ जून २०२६
मतदान : १८ जून २०२६मतदार संख्या : ६१६ (नगरसेवक, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य)

Published On: May 25, 2026 | 06:26 PM

May 25, 2026 | 07:39 PM
May 25, 2026 | 07:38 PM
May 25, 2026 | 07:23 PM
May 25, 2026 | 07:20 PM
May 25, 2026 | 07:18 PM
May 25, 2026 | 07:09 PM
May 25, 2026 | 07:08 PM

May 25, 2026 | 03:49 PM
May 25, 2026 | 03:40 PM
May 25, 2026 | 03:31 PM
May 24, 2026 | 07:38 PM
May 24, 2026 | 07:27 PM
May 24, 2026 | 07:20 PM
May 24, 2026 | 07:13 PM