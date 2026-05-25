  • Chief Ministers Stern Warning On Fuel Crisis Hoarding Of Petrol And Diesel Will Not Be Tolerated

इंधन संकटावर मुख्यमंत्र्यांचा कडक इशारा; “पेट्रोल-डिझेलची साठेबाजी खपवून घेणार नाही, अफवांवर विश्वास ठेवू नका!”

Updated On: May 25, 2026 | 06:29 PM IST
सारांश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत असतानाही, राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत आणि अखंडित राहील याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.

इंधन संकटावर मुख्यमंत्र्यांचा कडक इशारा (Photo Credit- X)

  • इंधन संकटावर मुख्यमंत्र्यांचा कडक इशारा
  • “पेट्रोल-डिझेलची साठेबाजी खपवून घेणार नाही
  • अफवांवर विश्वास ठेवू नका!”
मुंबई: जागतिक इंधन संकटामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, जगभरातील अनेक देशांनी पेट्रोल आणि डिझेलची आणीबाणी जाहीर केली आहे. काही राष्ट्रांमध्ये तर दोन दिवसांपर्यंत चालणारे लॉकडाऊनही लागू करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत असतानाही, राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत आणि अखंडित राहील याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, भविष्यात इंधन उपलब्ध होईल की नाही याविषयीच्या भीतीमुळे इंधनाच्या मागणीत अचानक २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे, त्यांनी नागरिकांना इंधनाचा साठा न करण्याचे आवाहन केले; कारण असे केल्याने पुरवठा व्यवस्थेवर अनावश्यक ताण पडतो. मुंबईतील ‘महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन’च्या नवनिर्मित इमारतीच्या उद्घाटन समारंभांनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही विधाने केली. या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि राज्यमंत्री पंकज भोयर हे देखील उपस्थित होते.

पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, संपूर्ण जग सध्या एका संकटाशी झुंज देत आहे. अनेक देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची आणीबाणी लागू आहे, आणि काही प्रदेशांमध्ये लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा कठीण काळातही, इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. खरीप हंगामात, शेतकरी सहसा आपल्या शेतातील कामांसाठी ड्रम आणि कॅनमध्ये डिझेलची मागणी करतात. सामान्य परिस्थितीत, या पद्धतीला परवानगी नसते; तथापि, शेतीविषयक कामांचे महत्त्व आणि निकड लक्षात घेऊन, सध्या शेतकऱ्यांना डिझेलचा पुरवठा केला जात आहे.

इंधनाचा साठा करणाऱ्यांना कडक इशारा

काही व्यक्ती शेतकऱ्यांच्या नावाखाली पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा साठेबाजांना मुख्यमंत्र्यांनी कडक इशारा दिला असून, साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासन विशेष उपाययोजना राबवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे जनतेला आवाहन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या वर्षी राज्याला इंधनाचा जो कोटा मिळाला आहे, तो साधारणपणे मागील वर्षाच्या कोट्याइतकाच आहे; तथापि, भविष्यातील उपलब्धतेबाबत जनतेच्या मनात असलेल्या शंकांमुळे इंधनाच्या मागणीत सुमारे २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. नागरिकांना आवाहन करताना, त्यांनी सर्वांना विनंती केली की, इंधनाचा साठा अशा पद्धतीने करू नये ज्यामुळे पुरवठा व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होईल. त्यांनी जनतेला आश्वस्त केले की, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांनी असेही नमूद केले की, काही गावांमध्ये हिंसक वर्तनाच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये कडक कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.

फडणवीसांनी पंतप्रधान मोदींवर विश्वास व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळाचा वेध घेणाऱ्या एका पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात बोलताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांनी केलेल्या टीकेलाही प्रत्युत्तर दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी वाढती महागाई तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती हाताळण्याबाबत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळातील बऱ्याच कालावधीत देशाचा महागाई दर नियंत्रणात राहिला होता. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्याची महागाई ही जागतिक परिस्थितीचा परिणाम आहे आणि त्याचा प्रभाव संपूर्ण जगभर जाणवत आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी प्रभावी उपाययोजना करत आहेत आणि नजीकच्या काळात परिस्थिती पूर्ववत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

विधान परिषद निवडणुकांबाबत ‘महायुती’मध्ये चर्चा सुरूच

विधान परिषद निवडणुकांसाठी जागावाटपाच्या संदर्भात बोलताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ‘महायुती’मधील घटक पक्षांमध्ये सध्या सकारात्मक चर्चा सुरू आहेत. त्यांनी माहिती दिली की, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या जागांबाबत शिवसेनेशी वाटाघाटी सुरू आहेत, तर पुणे जागेसंदर्भातील चर्चा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत होत आहेत. सर्व मित्रपक्ष मिळून जागावाटपाबाबतचा तोडगा लवकरच काढतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

Published On: May 25, 2026 | 06:29 PM

चारा-पाण्याविना हंबरडा; म्हसवडमध्ये जर्शी बछड्यांची दयनीय अवस्था, वनविभागाकडे मदतीची मागणी
गुंतवणूकदारांची चांदी! 5 भारतीय REITs कडून शेवटच्या तिमाहीत 2566 कोटींचे वाटप; वर्षभरात 8900 कोटींहून अधिक रिटर्न

May 25, 2026 | 07:39 PM
May 25, 2026 | 07:38 PM
May 25, 2026 | 07:23 PM
May 25, 2026 | 07:20 PM
May 25, 2026 | 07:18 PM
May 25, 2026 | 07:09 PM
May 25, 2026 | 07:08 PM

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
May 25, 2026 | 03:40 PM
May 25, 2026 | 03:31 PM
May 24, 2026 | 07:38 PM
May 24, 2026 | 07:27 PM
May 24, 2026 | 07:20 PM
May 24, 2026 | 07:13 PM