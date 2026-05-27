Mahabaleshwar News: पोलीस स्टेशनवर मॅप्रोचा लोगो का? ऑनलाइन तक्रारीनंतर महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यावरील खाजगी कंपनीचा फलक हटवला

याबाबत आपले सरकार पोर्टलवर सादिक सय्यद यांनी ऑनलाईन तक्रार अर्ज दाखल केला होता.सदर अर्जात महाबळेश्वर पोलीस ठाणे जि. सातारा चे अधिकृत सरकारी फलकाचे उजवे बाजुस मॅप्रो चा लोगो ठळकपणे प्रदर्शीत केलेला दिसुन येत आहे असे म्हटले होते. त्यानुसार सदरचा फलक काढुन टाकण्यात आलेला आहे. व पोलीस स्टेशनचे इमारतीवर खाजगी बोर्ड लागणार नाहीत तसेच अशाप्रकारचे फलक लावण्यात येवु नये. असे सुचना दिलेल्या आहेत. तरी केलेला तक्रारी अर्ज निकाली काढत आहोत. असे समजपत्र संबंधित तक्रारदारास देऊन या प्रकरणावर महाबळेश्वर पोलीस ठाण्याने पडदा टाकण्याचे काम केले आहे.
वास्तविकरीत्या सरकारी जागेवर विनापरवानगी खाजगी जाहिरात (बॅनर, फ्लेक्स, होर्डिंग) लावल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाते . अनधिकृत जाहिरात फलक किंवा बॅनर जप्त करून नष्ट केले जातात आणि काढण्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित जाहिरातदाराकडून वसूल केला जातो.
अनधिकृत जाहिरात लावणाऱ्या जाहिरातदारावर, संबंधित मालकावर आणि प्रिंटरवर गुन्हे दाखल केले जातात. ‘महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपणास प्रतिबंध अधिनियम, १९९५’ (Maharashtra Prevention of Defacement of Property Act, 1995) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्यास ३ महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा २,००० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. अशी स्पष्ट तरतूद असताना महाबळेश्वर पोलीस ठाण्याने मॅप्रो अक्षर खोडून फक्त महाबळेश्वर पोलीस ठाणे असा फलक दर्शनी भागात पुन्हा लावला आहे. असे सुकृत दर्शनी दिसत आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखावा यासाठी अनेक जण पोलिस ठाण्यात धाव घेतात. अनाधिकृत कोणतीही परवानगी न काढता महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यात फलक लावल्या बाबत मॅप्रो कंपनीवर कोणती कारवाई झाली? याची माहिती तक्रारदार व जनतेला समजली पाहिजे. असा सूर आता महाबळेश्वर शहरात उमटत आहे.तसेच कोणाच्या सांगण्यावरून मॅप्रो कंपनीचा फलक लावला होता. याचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई व्हावी. अशी आता मागणी पुढे येत आहे.
