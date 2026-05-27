Mahabaleshwar News: पोलीस स्टेशनवर मॅप्रोचा लोगो का? ऑनलाइन तक्रारीनंतर महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यावरील खाजगी कंपनीचा फलक हटवला

Updated On: May 27, 2026 | 12:24 PM IST
सारांश

महाबळेश्वर पोलीस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारावरील अधिकृत फलकावर खाजगी कंपनीचा लोगो दिसत असल्याची तक्रार ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी संबंधित फलक हटवण्याची कारवाई केली. या घटनेनंतर परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

विस्तार
  • ‘आपले सरकार’ तक्रारीचा परिणाम
  • महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यावरील खाजगी बोर्ड काढला
  • महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यावरील खाजगी कंपनीचा फलक हटवला
मेढा : थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्वर येथे एका जागरूक नागरिकाने महाबळेश्वर पोलीस स्टेशनने लावलेल्या फलकावर लेखी तक्रार केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने महाबळेश्वर पोलीस ठाणे प्रवेशद्वारावर लावण्यात आलेला सदरचा खाजगी कंपनीचा फलक काढण्याची कारवाई करून अर्ज निकाली काढण्यात आला. या बाबत आता उलट सुलट चर्चा सुरू झालेली आहे.

याबाबत आपले सरकार पोर्टलवर सादिक सय्यद यांनी ऑनलाईन तक्रार अर्ज दाखल केला होता.सदर अर्जात महाबळेश्वर पोलीस ठाणे जि. सातारा चे अधिकृत सरकारी फलकाचे उजवे बाजुस मॅप्रो चा लोगो ठळकपणे प्रदर्शीत केलेला दिसुन येत आहे असे म्हटले होते. त्यानुसार सदरचा फलक काढुन टाकण्यात आलेला आहे. व पोलीस स्टेशनचे इमारतीवर खाजगी बोर्ड लागणार नाहीत तसेच अशाप्रकारचे फलक लावण्यात येवु नये. असे सुचना दिलेल्या आहेत. तरी केलेला तक्रारी अर्ज निकाली काढत आहोत. असे समजपत्र संबंधित तक्रारदारास देऊन या प्रकरणावर महाबळेश्वर पोलीस ठाण्याने पडदा टाकण्याचे काम केले आहे.

वास्तविकरीत्या सरकारी जागेवर विनापरवानगी खाजगी जाहिरात (बॅनर, फ्लेक्स, होर्डिंग) लावल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाते . अनधिकृत जाहिरात फलक किंवा बॅनर जप्त करून नष्ट केले जातात आणि काढण्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित जाहिरातदाराकडून वसूल केला जातो.

अनधिकृत जाहिरात लावणाऱ्या जाहिरातदारावर, संबंधित मालकावर आणि प्रिंटरवर गुन्हे दाखल केले जातात. ‘महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपणास प्रतिबंध अधिनियम, १९९५’ (Maharashtra Prevention of Defacement of Property Act, 1995) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्यास ३ महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा २,००० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. अशी स्पष्ट तरतूद असताना महाबळेश्वर पोलीस ठाण्याने मॅप्रो अक्षर खोडून फक्त महाबळेश्वर पोलीस ठाणे असा फलक दर्शनी भागात पुन्हा लावला आहे. असे सुकृत दर्शनी दिसत आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखावा यासाठी अनेक जण पोलिस ठाण्यात धाव घेतात. अनाधिकृत कोणतीही परवानगी न काढता महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यात फलक लावल्या बाबत मॅप्रो कंपनीवर कोणती कारवाई झाली? याची माहिती तक्रारदार व जनतेला समजली पाहिजे. असा सूर आता महाबळेश्वर शहरात उमटत आहे.तसेच कोणाच्या सांगण्यावरून मॅप्रो कंपनीचा फलक लावला होता. याचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई व्हावी. अशी आता मागणी पुढे येत आहे.

Web Title: Mahabaleshwar police station private company board removed after complaint

Published On: May 27, 2026 | 12:24 PM

'घबाडकुंड' मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

May 27, 2026 | 01:21 PM
Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

Supreme Court News: 'SIR' प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालाचा महत्त्वपूर्ण निकाल;विरोधक अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका

FRCVProject: रशिया फेडणार भारताचे कर्ज! भारतीय लष्कराच्या 3600 रणगाड्यांचे होणार 'महाबली'त रूपांतर, 'असा' आहे प्लॅन

Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश

Shadashtak Yog: शनि आणि चंद्र तयार करणार षडाष्टक योग, या राशींच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत बाळगावी सावधगिरी

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: 'शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा' – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे 'ॲक्शन मोड'मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

