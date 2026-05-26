Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अमृता खानविलकरला ‘नटरंग’ कलागौरव पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला बालगंधर्व रंगमंदिरात पुरस्कार वितरण

Updated On: May 26, 2026 | 11:59 AM IST
जाहिरात
सारांश

लोकप्रिय अभिनेत्री आणि नृत्यांगना अमृता खानविलकरला नटरंग ॲकॅडमीतर्फे दिला जाणारा ३२वा स्व. शाहीर मधू कडू स्मृती नटरंग प्रतिष्ठान कलागौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

अमृता खानविलकरला ‘नटरंग’ कलागौरव पुरस्कार जाहीर; 'या' तारखेला बालगंधर्व रंगमंदिरात पुरस्कार वितरण

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अमृता खानविलकरला ‘नटरंग’ कलागौरव पुरस्कार जाहीर
  • बालगंधर्व रंगमंदिरात पुरस्कार वितरण
  • चंद्रकांत पाटील आणि आमदार हेमंत रासने यांच्या हस्ते पुरस्कार
पुणे : लोकप्रिय अभिनेत्री आणि नृत्यांगना अमृता खानविलकर ला नटरंग ॲकॅडमीतर्फे दिला जाणारा ३२वा स्व. शाहीर मधू कडू स्मृती नटरंग प्रतिष्ठान कलागौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे. तसेच चौथा स्वर्गीय गिरीश बापट स्मृती नटरंग प्रतिष्ठान सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार गणेशभक्त व सामाजिक कार्यकर्ते शिरीष मोहिते यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. पुरस्कार वितरण सोहळा शुक्रवार, २९ मे २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजता बालगंधर्व रंगमंदिर येथे होणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि आमदार हेमंत रासने यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार असल्याची माहिती नटरंग ॲकॅडमीच्या अध्यक्षा स्वरदा बापट आणि कार्याध्यक्ष जतिन पांडे यांनी दिली.

 

स्व. शाहीर मधू कडू यांच्या स्मरणार्थ दिल्या जाणाऱ्या या पुरस्कारात शाल, श्रीफळ, तुळशीचे रोप, स्मृतिचिन्ह, गौरवपत्र, मानाचा फेटा आणि रोख रक्कम यांचा समावेश आहे. तसेच सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेत स्वर्गीय गिरीश बापट यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सामाजिक कार्यकर्त्यांचा गौरव करण्यात येतो.

हे सुद्धा वाचा : रणवीर सिंहने सोडला ‘Don 3’ चित्रपट, संकटात सापडला अभिनेता; FWICE ने घातली बंदी, काय आहे प्रकरण

अमृता खानविलकरने नटरंग, कट्यार काळजात घुसली, राझी, मलंग आणि चंद्रमुखी यांसारख्या चित्रपटांत अभिनय आणि नृत्याद्वारे विशेष ओळख निर्माण केली आहे. सोशल मीडियावर देखील अमृता कायम सक्रिय असते. सोशल मीडियावर तिच्या चाहत्यांची संख्या देखील फार मोठी आहे. चाहत्यांच्या संपर्कात राहण्यासाठी अमृता स्वतःचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत असते. तर शिरीष मोहिते यांनी जय गणेश व्यासपीठ आणि सेवा मित्र मंडळ यांच्या माध्यमातून विविध सामाजिक उपक्रम राबवत सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. सोहळ्यानिमित्त नटरंग कला ॲकॅडमीच्या १२५ कलाकारांचा ‘नृत्यरंग’ हा विशेष कार्यक्रमही सादर करण्यात येणार असून हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : दुहेरी आनंद! दिव्यांका – विवेकने दिली चाहत्यांना खुषखबर, ‘करण अर्जुन आ गए’; जुळ्या मुलांना दिला जन्म

Web Title: Amrita khanvilkar has been announced as the recipient of the natrang kalagaurav award

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 11:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Section 144: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! आज रात्रीपासून १४ दिवसांसाठी जमावबंदी लागू! ८ जूनपर्यंत कडक निर्बंध
1

Pune Section 144: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! आज रात्रीपासून १४ दिवसांसाठी जमावबंदी लागू! ८ जूनपर्यंत कडक निर्बंध

पांरपारिक पत्रांपासून ते डिजिटल सेवांपर्यंत… ; पुण्याच्या टपाल खात्याने स्वत:ला कसे बदललं? लोकांचा पोस्टमनवर ‘विश्वास’ कायम
2

पांरपारिक पत्रांपासून ते डिजिटल सेवांपर्यंत… ; पुण्याच्या टपाल खात्याने स्वत:ला कसे बदललं? लोकांचा पोस्टमनवर ‘विश्वास’ कायम

शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली, आधारभूत किमतींसाठी कठोर कायदा करा; जुन्नर तालुक्यातून सरकारला आर्त हाक
3

शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली, आधारभूत किमतींसाठी कठोर कायदा करा; जुन्नर तालुक्यातून सरकारला आर्त हाक

चारा-पाण्याविना हंबरडा; म्हसवडमध्ये जर्शी बछड्यांची दयनीय अवस्था, वनविभागाकडे मदतीची मागणी
4

चारा-पाण्याविना हंबरडा; म्हसवडमध्ये जर्शी बछड्यांची दयनीय अवस्था, वनविभागाकडे मदतीची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमृता खानविलकरला ‘नटरंग’ कलागौरव पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला बालगंधर्व रंगमंदिरात पुरस्कार वितरण

अमृता खानविलकरला ‘नटरंग’ कलागौरव पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला बालगंधर्व रंगमंदिरात पुरस्कार वितरण

May 26, 2026 | 11:59 AM
Ferrari ची पहिलीच इलेक्ट्रिक कार फसली वादात, कसे आहेत कारचे फिचर्स आणि काय आहे Range

Ferrari ची पहिलीच इलेक्ट्रिक कार फसली वादात, कसे आहेत कारचे फिचर्स आणि काय आहे Range

May 26, 2026 | 11:46 AM
Answer Sheet Mismatch:”हे माझे अक्षर नाही आणि मी सोडवलेले प्रश्नही…” १२ वीच्या वेदांतचा सीबीएसईवर धक्कादायक आरोप!

Answer Sheet Mismatch:”हे माझे अक्षर नाही आणि मी सोडवलेले प्रश्नही…” १२ वीच्या वेदांतचा सीबीएसईवर धक्कादायक आरोप!

May 26, 2026 | 11:45 AM
EPFO पेन्शन धारकांसाठी खुशखबर! पेन्शन खात्यात जमा झाला की नाही ? आता घरबसल्या मिळवा संपूर्ण माहिती

EPFO पेन्शन धारकांसाठी खुशखबर! पेन्शन खात्यात जमा झाला की नाही ? आता घरबसल्या मिळवा संपूर्ण माहिती

May 26, 2026 | 11:40 AM
होंडा आणि बजाजला मागे टाकत ‘ही’ इलेक्ट्रिक स्कूटर ठरतेय बेस्ट; एका चार्जवर 212 किमी धावणार

होंडा आणि बजाजला मागे टाकत ‘ही’ इलेक्ट्रिक स्कूटर ठरतेय बेस्ट; एका चार्जवर 212 किमी धावणार

May 26, 2026 | 11:40 AM
Redmi यूजर्सना मोठा धक्का! कंपनीने वाढवली लोकप्रिय 5G स्मार्टफोन्सची किंमत… खरेदीपूर्वी तपासा नवीन दर

Redmi यूजर्सना मोठा धक्का! कंपनीने वाढवली लोकप्रिय 5G स्मार्टफोन्सची किंमत… खरेदीपूर्वी तपासा नवीन दर

May 26, 2026 | 11:37 AM
US Vs Iran: हॉर्मुझमध्ये अमेरिकेचा इराणवर अटॅक… कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक खळबळ, आता पुन्हा महागाईची भडका!

US Vs Iran: हॉर्मुझमध्ये अमेरिकेचा इराणवर अटॅक… कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक खळबळ, आता पुन्हा महागाईची भडका!

May 26, 2026 | 11:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM