Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ratnagiri News Muhammad Saeeds Historic Feat 10 Wickets In U 16 Tests

Ratnagiri News : मुहम्मद सईदचा ऐतिहासिक पराक्रम; महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या U-16 कसोटीत रचला विक्रम

जिल्ह्याचा मध्यमगती स्विंग गोलंदाज मुहम्मद सईद शिंग्रे याने महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या U-16 मल्टीडे इन्व्हिटेशन टूर्नामेंटमध्ये दुर्मिळ विक्रम नोंदवला आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 01:10 PM
Ratnagiri News : मुहम्मद सईदचा ऐतिहासिक पराक्रम; महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या U-16 कसोटीत रचला विक्रम
Follow Us:
Follow Us:
  • मुहम्मद सईदचा ऐतिहासिक पराक्रम;
  • U-16 कसोटीत 10 विकेट
 रत्नागिरी : चिपळूणमध्ये जिल्ह्याचा मध्यमगती स्विंग गोलंदाज मुहम्मद सईद शिंग्रे याने महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या U-16 मल्टीडे इन्व्हिटेशन टूर्नामेंटमध्ये दुर्मिळ विक्रम नोंदवला आहे. 25 एप्रिल 2026 रोजी शासकीय पॉलिटेक्निक मैदानावर रत्नागिरी विरुद्ध ईस्ट झोन सामन्यात सईदने दुसऱ्या डावात सर्व 10 फलंदाज बाद केले. स्विंग गोलंदाजीच्या जोरावर त्याने ईस्ट झोनचा डाव अवघ्या 45 धावांत गुंडाळला. पहिल्या डावात त्याने 4 बळी घेतले होते. त्यामुळे सामन्यात त्याचे एकूण 14 बळी झाले.

मुहम्मद सईदची गोलंदाजी:
– पहिला डाव: 9.4-0-46-4
– दुसरा डाव: 6.5-3-13-10
– सामन्यातील एकूण: 16.3-3-59-14

दुसऱ्या डावात केवळ 6.5 षटकांत 3 निर्धाव टाकत 13 धावांत 10 बळी घेत त्याने फलंदाजांना स्विंगवर नाचवले. रत्नागिरीने 360 व 239 धावा केल्या होत्या. ईस्ट झोन 132 व 45 धावांवर सर्वबाद झाला. रत्नागिरी 422 धावांनी विजयी.एका डावात 10 बळी घेणे ही क्रिकेटमधील सर्वात दुर्मिळ कामगिरी मानली जाते. कसोटी क्रिकेटमध्ये अनिल कुंबळे, जिम लेकर यांनी हा पराक्रम केला आहे. आता रत्नागिरीचा सईद त्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे.रत्नागिरी जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनसाठी ही अभिमानाची बाब आहे. कोकणच्या या हिऱ्याने इतिहास रचला आहे.

Who is Salil Arora: वडिलांनी घर चालविण्यासाठी सोडले क्रिकेट, मुलगा गाजवतोय मैदान; कोण आहे सलील अरोरा?

संक्षिप्त धावफलक:
– स्पर्धा: MCA U-16 Men’s Multiday Test, 2025-26
– स्थळ: शासकीय पॉलिटेक्निक, कोल्हापूर, दि. 25 एप्रिल 2026
– निकाल: रत्नागिरी 422 धावांनी विजयी
– सामनावीर: मुहम्मद सईद शिंग्रे – रत्नागिरी जिल्हा, 4 + 10 = 14 बळी. दुसऱ्या डावात 10 फलंदाजांना मैदान सो़डावं लागलं. मुहम्मद सईद शिंग्रेच्या या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे त्याचं राज्यस्तरिय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे.

IPL 2026: हार्दिकचे ग्रह फिरले! कप्तानी चालेना, नावावर झाला ‘नको’ तो विक्रम, Mumbai Indians ची गेली रया

Web Title: Ratnagiri news muhammad saeeds historic feat 10 wickets in u 16 tests

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 01:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा
1

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Kavita Devi: भारताच्या लेकीने रचला इतिहास; WWE रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये घातला धुमाकूळ, कोण आहे कविता देवी?
2

Kavita Devi: भारताच्या लेकीने रचला इतिहास; WWE रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये घातला धुमाकूळ, कोण आहे कविता देवी?

Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी
3

Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण
4

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM