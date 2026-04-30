Rakhi Sawant : राखीची पुन्हा लग्न करण्याची इच्छा! म्हणाली “मी इस्लाम सोडलेला…”, मौलानाशी करायचंय लग्न

काय आहेत राखीच्या लग्नाच्या मागण्या?
राखी सावंत म्हणते की, “माझा घटस्फोट झाला आहे. जरी माझा Divorce झाला असला तरी मी माझा धर्म इस्लाम सोडलेला नाही. अजूनही माझं नाव फातिमा आहे. जरी माझा नवरा वाईट निघाला असेल तरी माझा अल्लाह दयाळू आहे. मी इस्लाम धर्माचा पूर्णपणे स्वीकार केला आहे.”तिच्या या वक्तव्यावरून, इस्लाम धर्माविषयी असलेली तिच्या मनातील श्रद्धा पूर्णपणे दिसून येत आहे. तसेच, राखी म्हणते की ती अजूनही तिच्या सासरचे नाव म्हणजेच फातिमा आहे. राखीला पुन्हा एकदा लग्न करायचं आहे आणि यंदा तिला दर्ग्यातील इस्लाम मौलानाशी लग्न करायचे असल्याचे तिचे म्हणणे आहे. ती म्हणते की, “मला एका मौलानाशी लग्न करायचे आहे. माझ्या बहिणीने (सना खान) मुफ्ती अनस यांच्याशी लग्न केले आहे. सना खानचे पती दिवसातून किमान पाच वेळा नमाजाचे पठण करतात. ज्या लोकांना नमाज करणे पसंद आहे ते खूप चांगले आहेत आणि मलाही तसाच जोडीदार हवा आहे.”
राखी सावंतच्या लग्नाच्या मागण्या आणि इस्लाम धर्मावर असलेलं प्रेम सध्या चांगलेच चर्चेत आले आहे. काहीच आठवड्यापूर्वी राखी सावंत बिग बॉसच्या घरातून Evict होऊन बाहेर आली. खेळात राकेश बापटवर तिचा जीव जडला परंतु राकेशकडून तसा काही प्रतिसाद मिळाला नाही. आता राखीचे हे नवं प्रकरण काय आहे? आणि पुढे ती नक्कीच लग्न करणार का? या गोष्टी पाहणे महत्वाचे ठरेल.