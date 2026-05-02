Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Watermelon Case: बिर्याणी, कलिंगड की आणखी काही? एकाच कुटुंबातील 4 जणांच्या मृत्यूमागचं रहस्य उलगडलं!

Watermelon Death Case Mumbai: एकाच कुटुंबातील चार जणांच्या संशयास्पद मृत्यूमागचं गूढ अखेर उलगडलं आहे. सुरुवातीला बिर्याणी किंवा कलिंगडामुळे विषबाधा झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. 

Updated On: May 02, 2026 | 09:10 AM
बिर्याणी, कलिंगड की आणखी काही? एकाच कुटुंबातील 4 जणांच्या मृत्यूमागचं रहस्य उलगडलं!

बिर्याणी, कलिंगड की आणखी काही? एकाच कुटुंबातील 4 जणांच्या मृत्यूमागचं रहस्य उलगडलं!

Follow Us:
Follow Us:
  • कलिंगड खाल्यानंतर एकाच कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यू प्रकरणी मोठी अपडेट
  • एफडीएच्या तपासणीत कलिंगडात कोणतीही भेसळ आढळली नाही
  • कलिंगडात रंग, गोडवा आकार वाढवण्यासाठी रसायनांचा वापर नाही
  • अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा खुलासा
Watermelon Death Case Mumbai News Marathi: मुंबईतील बिर्याणी-कलिंगड या प्रकरणामागील नेमकं सत्य काय आहे? मुंबईतील पायधुणी परिसरातील एकाच कुटुंबातील चार सदस्यांचा मृत्यू कसा झाला? बिर्याणीनंतर कलिंगड खाल्ल्याने खरोखरच त्यांचा मृत्यू झाला की यामागे दुसरे काही कारण होते? आता या प्रश्नांवरून अखेर सत्य समोर आलं आहे. मुंबईत एकाच कुटुंबातील चार सदस्यांच्या मृत्यूसाठी कलिंगडला जबाबदार धरण्यात आले होते. या तपासणीतून असे समोर आले होते की, कलिंगडमधून विषबाधा झाली असावी. बिर्याणीनंतर कलिंगड खाणे जीवघेणे आहे, असेही म्हटले जात होते. या प्रकरणानंतर मुंबईच्या बाजारातून कलिंगड गायब झाले. आता त्या मृत्यूंमागील गूढ उकलले असल्याचे दिसते. मिळालेल्या माहितीनुसार, अब्दुल्ला डोकाडिया यांच्या कुटुंबातील चार सदस्यांचा मृत्यू कलिंगड नव्हे, तर विषामुळे झाला असावा.

“कामगारांच्या कष्ट आणि योगदानामुळेच महाराष्ट्राचे…”; काय म्हणाले Mangal Prabhat Lodha?

याचदरम्यान आता अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा खुलासा झाला असून एफडीएच्या तपासणीत कलिंगडात कोणतीही भेसळ आढळली नाही. तसेच कलिंगडात रंग, गोडवा आकार वाढवण्यासाठी रसायनांचा वापर नाही, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून देण्यात आली आहे.

अब्दुल्ला डोकाडिया हे ४५ वर्षीय स्थानिक व्यावसायिक होते आणि त्यांचे मोबाईल ॲक्सेसरीजचे दुकान होते. तो, त्याची पत्नी नसरीन (३५), आणि त्यांची मुले झैनब (१३) व आयेशा (१६) यांनी शनिवारी पाच नातेवाईकांसोबत मटण बिर्याणीचे जेवण केले. नातेवाईक निघून गेल्यानंतर, कुटुंबाने रात्री १ वाजण्याच्या सुमारास कलिंगड खाल्ले आणि पहाटे ५ वाजेपर्यंत ते आजारी पडले. त्या सर्वांमध्ये उलट्या आणि जुलाब यांसारखी समान लक्षणे होती, जी अन्न विषबाधेकडे निर्देश करतात. काही तासांतच त्यांचा मृत्यू झाला.

प्राथमिक न्यायवैद्यक अहवालात काय आहे?

सूत्रांनी सांगितले की, प्राथमिक न्यायवैद्यक तपासणीत असे दिसून आले आहे की, पीडितांचे मेंदू, हृदय आणि आतडे यांसारखे काही अवयव हिरवे झाले होते. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या डॉक्टरांनी सूचित केले आहे की, लक्षणे आणि अंतर्गत तपासणीचे निष्कर्ष हे सामान्य अन्न विषबाधेच्या प्रकरणाशी जुळत नाहीत. सूत्रांनी उघड केले की, अब्दुल्ला डोकाडियाच्या शरीरात मॉर्फिन आढळले आहे. हे एक वेदनाशामक औषध आहे जे सामान्यतः नियंत्रित वैद्यकीय दिले जाते. हे निष्कर्ष पूर्वी झालेल्या वैद्यकीय हस्तक्षेपाकडे, अपघाती संपर्काकडे किंवा इतर कोणत्या संशयित कारणाकडे निर्देश करतात का, याचा तपास अधिकारी आता करत आहेत.

दरम्यान, पोलिसांचा तपास सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात चार मृत्यूंसंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी बिर्याणी खाल्लेल्या कुटुंबाच्या पाहुण्यांचे जबाब नोंदवले असून, ते सुरक्षित आहेत. कुटुंब तणावाखाली होते का, याचा पोलीस तपास करत आहेत. त्यांनी खाल्लेल्या कलिंगडमध्ये कोणतेही बाह्य विषारी पदार्थ किंवा भेसळ नव्हती, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

Traffic Jam: सलग सुट्ट्यांचा फटका! मुंबई–पुणे महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी; खासदार सुप्रिया सुळेही अडकल्या

Web Title: Watermelon death case mumbai family of four mysterious death biryani watermelon truth revealed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला
1

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम
2

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?
3

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू
4

कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM