Watermelon Case: बिर्याणी, कलिंगड की आणखी काही? एकाच कुटुंबातील 4 जणांच्या मृत्यूमागचं रहस्य उलगडलं!

याचदरम्यान आता अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा खुलासा झाला असून एफडीएच्या तपासणीत कलिंगडात कोणतीही भेसळ आढळली नाही. तसेच कलिंगडात रंग, गोडवा आकार वाढवण्यासाठी रसायनांचा वापर नाही, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून देण्यात आली आहे.
अब्दुल्ला डोकाडिया हे ४५ वर्षीय स्थानिक व्यावसायिक होते आणि त्यांचे मोबाईल ॲक्सेसरीजचे दुकान होते. तो, त्याची पत्नी नसरीन (३५), आणि त्यांची मुले झैनब (१३) व आयेशा (१६) यांनी शनिवारी पाच नातेवाईकांसोबत मटण बिर्याणीचे जेवण केले. नातेवाईक निघून गेल्यानंतर, कुटुंबाने रात्री १ वाजण्याच्या सुमारास कलिंगड खाल्ले आणि पहाटे ५ वाजेपर्यंत ते आजारी पडले. त्या सर्वांमध्ये उलट्या आणि जुलाब यांसारखी समान लक्षणे होती, जी अन्न विषबाधेकडे निर्देश करतात. काही तासांतच त्यांचा मृत्यू झाला.
सूत्रांनी सांगितले की, प्राथमिक न्यायवैद्यक तपासणीत असे दिसून आले आहे की, पीडितांचे मेंदू, हृदय आणि आतडे यांसारखे काही अवयव हिरवे झाले होते. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या डॉक्टरांनी सूचित केले आहे की, लक्षणे आणि अंतर्गत तपासणीचे निष्कर्ष हे सामान्य अन्न विषबाधेच्या प्रकरणाशी जुळत नाहीत. सूत्रांनी उघड केले की, अब्दुल्ला डोकाडियाच्या शरीरात मॉर्फिन आढळले आहे. हे एक वेदनाशामक औषध आहे जे सामान्यतः नियंत्रित वैद्यकीय दिले जाते. हे निष्कर्ष पूर्वी झालेल्या वैद्यकीय हस्तक्षेपाकडे, अपघाती संपर्काकडे किंवा इतर कोणत्या संशयित कारणाकडे निर्देश करतात का, याचा तपास अधिकारी आता करत आहेत.
दरम्यान, पोलिसांचा तपास सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात चार मृत्यूंसंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी बिर्याणी खाल्लेल्या कुटुंबाच्या पाहुण्यांचे जबाब नोंदवले असून, ते सुरक्षित आहेत. कुटुंब तणावाखाली होते का, याचा पोलीस तपास करत आहेत. त्यांनी खाल्लेल्या कलिंगडमध्ये कोणतेही बाह्य विषारी पदार्थ किंवा भेसळ नव्हती, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
