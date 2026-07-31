Life Insurance Council: ‘इन्शुरन्स फॉर ऑल’ला चालना; जीवन विम्यावर आधारित कॉमिक बुक मालिकेचे प्रकाशन

जीवन विम्याशी संबंधित गुंतागुंतीच्या संकल्पना सर्वसामान्य नागरिकांना सहज समजाव्यात, यासाठी ही कॉमिक बुक मालिका तयार करण्यात आली आहे. यात MWP (Married Women’s Property Act), Waiver of Premium (WoP) आणि Critical Illness Rider यांसारख्या महत्त्वाच्या संकल्पना दैनंदिन जीवनातील प्रसंग आणि कथांद्वारे स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
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राष्ट्रीय विमा जागृती दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ‘India Asks: Why Prioritise Life Insurance?’ या विषयावर विशेष परिसंवादही आयोजित करण्यात आला. या चर्चेत आर्थिक नियोजनात जीवन विम्याचे महत्त्व, आर्थिक सुरक्षितता आणि विमा साक्षरतेबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जीवन विमा क्षेत्रातील नव्या व्यवसायाच्या प्रीमियममध्ये 15.7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तसेच या कालावधीत 2.83 कोटींहून अधिक नवीन जीवन विमा पॉलिसी जारी करण्यात आल्या.
प्रमुख मान्यवरांचे मत, कमलेश राव, अध्यक्ष, IAC-Life म्हणाले, “‘इन्शुरन्स फॉर ऑल’चे उद्दिष्ट प्रत्येक भारतीय कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनात आर्थिक संरक्षणाला कायमचे स्थान मिळवून देणे आहे.”
आदित्य गुप्ता, महासचिव, लाईफ इन्शुरन्स कौन्सिल म्हणाले, “ग्राहक जागृतीसाठी तयार करण्यात आलेली ही कॉमिक बुक मालिका कथाकथनाच्या माध्यमातून जीवन विम्याचे महत्त्व अधिक प्रभावीपणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवेल.”
कॉमिक बुकच्या माध्यमातून जीवन विम्याबाबतची जागरूकता वाढवणे, विम्याविषयीचे गैरसमज दूर करणे आणि प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक संरक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. ‘इन्शुरन्स फॉर ऑल’ हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
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