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Life Insurance Council: ‘इन्शुरन्स फॉर ऑल’ला चालना; जीवन विम्यावर आधारित कॉमिक बुक मालिकेचे प्रकाशन

Updated On: Jul 31, 2026 | 06:04 PM IST
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सारांश

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI)चे अध्यक्ष अजय सेठ यांच्या हस्ते जीवन विम्यावरील ग्राहक जागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या कॉमिक बुक मालिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. 'इन्शुरन्स फॉर ऑल' उपक्रमाला बळ देण्यासाठी लाईफ इन्शुरन्स कौन्सिल आणि जीवन विमा कंपन्यांनी हा उपक्रम राबवला आहे.

'इन्शुरन्स फॉर ऑल'ला चालना; जीवन विम्यावर आधारित कॉमिक बुक मालिकेचे प्रकाशन

'इन्शुरन्स फॉर ऑल'ला चालना; जीवन विम्यावर आधारित कॉमिक बुक मालिकेचे प्रकाशन

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विस्तार
  • जीवन विमा समजावण्यासाठी कॉमिक बुक मालिका
  • IRDAI चा ग्राहक जागृतीसाठी नवा उपक्रम
  • जीवन विम्यावर आधारित कॉमिक बुक मालिकेचे प्रकाशन
मुंबई: भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI)चे अध्यक्ष अजय सेठ यांच्या हस्ते ग्राहक जागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या जीवन विम्यावरील कॉमिक बुक मालिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. ‘इन्शुरन्स फॉर ऑल’ या राष्ट्रीय उपक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी जीवन विमा क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्या आणि लाईफ इन्शुरन्स कौन्सिल यांनी संयुक्तपणे हा उपक्रम राबवला आहे.

सोप्या भाषेत जीवन विम्याची माहिती

जीवन विम्याशी संबंधित गुंतागुंतीच्या संकल्पना सर्वसामान्य नागरिकांना सहज समजाव्यात, यासाठी ही कॉमिक बुक मालिका तयार करण्यात आली आहे. यात MWP (Married Women’s Property Act), Waiver of Premium (WoP) आणि Critical Illness Rider यांसारख्या महत्त्वाच्या संकल्पना दैनंदिन जीवनातील प्रसंग आणि कथांद्वारे स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

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राष्ट्रीय विमा जागृती दिनानिमित्त परिसंवाद

राष्ट्रीय विमा जागृती दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ‘India Asks: Why Prioritise Life Insurance?’ या विषयावर विशेष परिसंवादही आयोजित करण्यात आला. या चर्चेत आर्थिक नियोजनात जीवन विम्याचे महत्त्व, आर्थिक सुरक्षितता आणि विमा साक्षरतेबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.

जीवन विमा क्षेत्राची दमदार वाढ

कार्यक्रमात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जीवन विमा क्षेत्रातील नव्या व्यवसायाच्या प्रीमियममध्ये 15.7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तसेच या कालावधीत 2.83 कोटींहून अधिक नवीन जीवन विमा पॉलिसी जारी करण्यात आल्या.

प्रमुख मान्यवरांचे मत, कमलेश राव, अध्यक्ष, IAC-Life म्हणाले, “‘इन्शुरन्स फॉर ऑल’चे उद्दिष्ट प्रत्येक भारतीय कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनात आर्थिक संरक्षणाला कायमचे स्थान मिळवून देणे आहे.”

आदित्य गुप्ता, महासचिव, लाईफ इन्शुरन्स कौन्सिल म्हणाले, “ग्राहक जागृतीसाठी तयार करण्यात आलेली ही कॉमिक बुक मालिका कथाकथनाच्या माध्यमातून जीवन विम्याचे महत्त्व अधिक प्रभावीपणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवेल.”

आर्थिक साक्षरतेकडे महत्त्वाचे पाऊल

कॉमिक बुकच्या माध्यमातून जीवन विम्याबाबतची जागरूकता वाढवणे, विम्याविषयीचे गैरसमज दूर करणे आणि प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक संरक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. ‘इन्शुरन्स फॉर ऑल’ हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.

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Web Title: Irdai launches life insurance comic book series insurance for all

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Published On: Jul 31, 2026 | 06:04 PM

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