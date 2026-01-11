Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Maithili Thakur :बिहारच्या आमदार मैथिली ठाकूर प्रचारासाठी मुंबईच्या मैदानात; उत्तर भारतीयांच्या मतांसाठी महायुतीची तिरपी चाल

मुंबईमध्ये बिहारच्या आमदार आणि भाजपच्या स्टार प्रचारक मैथिली ठाकूर प्रचार करत आहेत. मैथिली ठाकूरचा दहिसरमध्ये रोड शो सुरु आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 04:35 PM
BJP Bihar MLA Maithili Thakur roadshow in Dahisar for the BMC Elections 2026

भाजप बिहारच्या आमदार मैथिली ठाकूर यांनी दहिसरमध्ये रोड शो करत महायुतीचा प्रचार केला (फोटो - एक्स)

  • मुंबईमध्ये मैथिली ठाकूर प्रचारासाठी दाखल
  • दहिसरमध्ये मैथिली ठाकूरचा रोड शो
  • मराठी मतदारांना केले खास आवाहन
Maithili Thakur in BMC : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Maharashtra Local Body Elections) रणधुमाळी सुरु आहे. मुंबईसह 29 पालिकांच्या निवडणूका जाहीर झाल्या असून जोरदार प्रचार सुरु आहे. पालिका निवडणुकीसाठी प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराचा धुराळा उडवला आहे. देशाची अर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी (BMC Elections 2026) सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरु केली आहे. दरम्यान, महायुतीकडून बिहारच्या आमदार आणि गायिका मैथिली ठाकूर मुंबईमध्ये प्रचार करत आहेत.

मुंबईमध्ये मराठी माणसांच्या मुद्द्यावरुन निवडणूक लढवली जात आहे. याच मुद्द्यावरुन ठाकरे बंधू यांची युती देखील झाली आहे. मुंबईमध्ये मराठी माणसांची मुस्कटदाबी केली जात असल्याचा आरोप करत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे एकत्र आले आहेत. यामध्ये आता भाजपच्या आमदार असलेल्या आणि बिहारच्या आमदार असलेल्या मैथिली ठाकूर या प्रचारासाठी आल्या आहेत. मुंबईमध्ये त्यांनी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटासाठी प्रचार करण्यास सुरुवात केली आहे.

हे देखील वाचा : जोपर्यंत तुमचे राजकीय नेते नाही तोपर्यंत बुलडोझर चालणार..! औवेसींचा मुस्लीम समाजाला कानमंत्र

सर्वात लहान वयाच्या आमदार असलेल्या मैथिली ठाकूर यांनी मुंबईतील दहिसर वॉर्ड क्रमांक १ मध्ये रोड शो केला आहे. या रोड शो दरम्यान, त्यांनी मराठीत गाणे गायले आहे. या गाण्याची सध्या सर्वत्र चर्चा आणि कौतुक होताना दिसत आहे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे… हे मराठी गीत मैथिली ठाकुर यांनी मुंबईमध्ये प्रचारादरम्यान गायले आहे. तसेच या गाण्याच्या माध्यमातून त्यांनी मराठी मतदारांना आकर्षित करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी आम्हाला युपी, बिहार आणि मराठी वेगळे आहेत तसे वेगळे करायचे नाही. आम्हाला विकासासाठी एकत्र काम करायचे आहे असे देखील आमदार मैथिली ठाकूर म्हणाल्या आहेत.

हे देखील वाचा : महायुतीचा मुंबईसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध; मराठी माणसांसाठी केल्या ‘या’ खास घोषणा

भाजपच्या स्टार प्रचारक असलेल्या मैथिली ठाकूर यांनी रोड शो केला. यावेळी मुंबईच्या मतदारांना भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन केले. तसेच मेथिली ठाकूर म्हणाल्या की, प्रचारादरम्यान मैथिली ठाकूर म्हणाल्या की, आपल्याला लोकांना एकत्र करून विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करावी लागेल आणि आपल्याला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुढे जावे लागेल. हाच संदेश मी घेऊन आली आहे. मराठीच्या मुद्द्यावर मैथिली ठाकूर म्हणाल्या की अरे भाऊ तुम्ही असं काय बोलतात. मी पण उत्तर भारतीय मराठी आहे, असे म्हणत मतदारांना आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न आमदार मैथिली ठाकूर यांनी केला आहे.

Published On: Jan 11, 2026 | 04:35 PM

