Mumbai Traffic : मुंबईतून प्रवास करण्यासाठी महत्त्वाची सूचना, ‘या’ मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक निर्बंध, काय आहेत पर्यायी मार्ग

BMC Election 2026 : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या बीएमसी निवडणुकीच्या (BMC 2026) पार्श्वभूमीवर आजपासून शहरातील अनेक भागात वाहतूक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. काही रस्त्यांवरून वाहतूक वळवण्यात आली आहे. १७ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत हे निर्बंध लागू राहतील. निवडणुकीशी संबंधित वाहनांना परवानगी देण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक विभागाने काही रस्ते तात्पुरते बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः मध्य मुंबईतील सायन परिसरात वाहतूक वळवण्यात आली आहे. १४ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून शनिवार, १७ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत हे निर्बंध सुरू राहतील. प्रत्यक्षात, निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मशीन्सची वाहतूक करण्याचे काम सायन पूर्वेतील वॉर्ड १७२ ते १८१ मध्ये केले जाईल.
रस्ता क्रमांक २४-ब,
सायन पूर्व: सन स्टोन बिल्डिंग ते अभिनंदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था (प्लॉट क्रमांक १४९) ते किस्मत लाँड्री
आर.एल. केळकर मार्ग, सायन पूर्व: सन स्टोन बिल्डिंग ते भावेश्वर कुंज
स्वामी वल्लभदास रोड, सायन पूर्व: सन स्टोन बिल्डिंग ते यशोधन बिल्डिंग
जरी कोणतेही विशिष्ट पर्यायी मार्ग निर्दिष्ट केलेले नसले तरी, प्रवाशांना सायन-ट्रॉम्बे रोड किंवा ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे सारख्या जवळच्या मुख्य रस्त्यांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायदा आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल.
पश्चिम मुंबईत वाहतूक निर्बंध
याव्यतिरिक्त, पश्चिम मुंबईतील कांदिवली आणि मालाड भागात वाहतूक वळवण्यात आली आहे.
वासंजी लालजी रोड: मातोश्री झुंका भाकर सेंटर ते चंद्रेश वाईन शॉप
बजाज रोड: एसव्ही रोड जंक्शन ते बजाज स्कूल
बजाज क्रॉस रोड क्रमांक १: सम्राट बिल्डिंग ते सुपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/टॉप-१० शॉप
मार्वे रोड (मढकडे जाणारा उत्तर मार्ग): कच्च्या रस्त्यापासून बफिरा जंक्शन
प्रवीण संघवी रोडवरून उजवीकडे वळा आणि नेहरू रोडमार्गे एसव्ही रोडवर जा
नारायण जोशी रोडवरून डावीकडे वळा आणि स्टेशन परिसर आणि दळवी रोडमार्गे एसव्ही रोडवर पोहोचा
मार्वे रोडवरून दक्षिणेकडे जाणारा मार्ग घ्या
मुंबई पोलिसांनी इशारा दिला आहे की वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कठोर कारवाई केली जाईल. लोकांना घराबाहेर पडण्यापूर्वी वाहतुकीतील बदल तपासण्याचे आणि त्यानुसार प्रवासाचे नियोजन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.