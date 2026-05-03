US Iran Peace Talks : ‘गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करु’ ; ट्रम्प यांनी इराणचा शांतता प्रस्ताव धुडकावला, युद्ध आणखी भडकणार?

Trump Cards Post : ‘खेळ माझ्या हातात आहे’; ट्रम्प यांचा इराणला मोठा इशारा, युद्धाच्या तयारीत अमेरिका? ‘त्या’ पोस्टने खळबळ
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने अमेरिकेला १४ कलमी शांतता प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) अत्यंत कडक शब्दांत प्रतिक्रिया देत प्रस्ताव फेटाळला आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन इराणला थेट इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, इराणने गेल्या ४७ वर्षात मानवतेविरुद्ध गुन्हे केले असून त्याची किंमत अद्याप मोजण्यात आलेली नाही. ट्रम्प यांनी म्हटले की, इराणचा प्रस्ताव अद्याप पूर्णपणे वाचलेला नाही, परण तो मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे.
ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, या नव्या अटींमध्ये इराणने केलेले नुकसान आणि त्यांचे भूतकाळातील वर्तन पाहता प्रस्ताव अपात्र आहे. गरज पडल्यास कठोर कारवाईचेही संकेत ट्रम्प यांनी दिले. पुन्हा हल्ला करण्यास मागे पुढे पाहणार नाही असे ट्रम्प यांनी म्हटले. इराणच्या लष्करावर बोलताना, त्यांचे सैन्यानेने इराण (Iran) ची नौदल आणि लष्करी ताकद कमकुवत केली असून अजूनही त्यांना धडा मिळालेला नाही. इराणने योग्य वर्तन केले नाही तर याचे आणखी गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे ट्रम्प यांनी म्हटले.
इराणने अमेरिकेसमोर १४ कलमी प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये केवळ ३० दिवसांसाठी नाही, तर कायस्वरुपी युद्धबंदीची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी इराणने काही प्रमुख अटी मांडल्या आहेत.
