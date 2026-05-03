US Iran Peace Talks : ‘गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करु’ ; ट्रम्प यांनी इराणचा शांतता प्रस्ताव धुडकावला, युद्ध आणखी भडकणार?

Donald Trump Reject Iran's Proposal : पुन्हा एकदा अमेरिका इराणमध्ये वाद पेटला आहे. ट्रम्प यांनी इराणचा नवा १४ कलमी प्रस्ताव फेटाळला असून मोठ्या लष्करी कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

Updated On: May 03, 2026 | 09:43 AM
US Iran Peace Talks : 'गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करु' ; ट्रम्प यांनी इराणचा शांतता प्रस्ताव धुडकावला, युद्ध आणखी भडकणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्प यांनी इराणचा शांतता प्रस्ताव फेटाळला
  • पुन्हा हल्ल्याची दिली धमकी
  • जगभरात खळबळ
Donald Trump Rejcts Iran Peace Plan : वॉशिंग्टन/तेहरान :  अमेरिका इराण तणाव (US Iran Conflict) निवळण्याची काही चिन्हे दिसेनात. इराणने पाठवलेल्या शांतता प्रस्तावाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा केराची टोपली दाखवली आहे. तसेच गरज पडल्यास कठोर कारवाईचे संकेतही दिले आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा महायुद्धाची भीती निर्माण झाली आहे.

इराणच्या प्रस्तावावर तीव्र टीका

मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने अमेरिकेला १४ कलमी शांतता प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) अत्यंत कडक शब्दांत प्रतिक्रिया देत प्रस्ताव फेटाळला आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन इराणला थेट इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, इराणने गेल्या ४७ वर्षात मानवतेविरुद्ध गुन्हे केले असून त्याची किंमत अद्याप मोजण्यात आलेली नाही. ट्रम्प यांनी म्हटले की, इराणचा प्रस्ताव अद्याप पूर्णपणे वाचलेला नाही, परण तो मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे.

इराणवर पुन्हा हल्ला करणार अमेरिका?

ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, या नव्या अटींमध्ये इराणने केलेले नुकसान आणि त्यांचे भूतकाळातील वर्तन पाहता प्रस्ताव अपात्र आहे. गरज पडल्यास कठोर कारवाईचेही संकेत ट्रम्प यांनी दिले. पुन्हा हल्ला करण्यास मागे पुढे पाहणार नाही असे ट्रम्प यांनी म्हटले. इराणच्या लष्करावर बोलताना, त्यांचे सैन्यानेने इराण (Iran) ची नौदल आणि लष्करी ताकद कमकुवत केली असून अजूनही त्यांना धडा मिळालेला नाही. इराणने योग्य वर्तन केले नाही तर याचे आणखी गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे ट्रम्प यांनी म्हटले.

काय आहे इराणचा प्रस्ताव ?

इराणने अमेरिकेसमोर १४ कलमी प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये केवळ ३० दिवसांसाठी नाही, तर कायस्वरुपी युद्धबंदीची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी इराणने काही प्रमुख अटी मांडल्या आहेत.

  • भविष्यात अमेरिकेने इराणवर हल्ले करुन नयेत.
  • पश्चिम आशियाई देशांमधून अमेरिकेने सैन्य तातडीने माघारी घ्यावे.
  • इराणवरील आर्थिक आणि नौदलावर लादलेले सर्व निर्बंध तात्काळ हटवण्यात यावेत.
  • अमेरिकेने जप्त केलेला इराणचा पैसा परत करावा आणि लष्करी कारवाईत झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी.
हा प्रस्ताव मे २०२६ च्या सुरुवातील पाकिस्तान(Pakistan) च्या मध्यस्थीने अमेरिकेसमोर सादर करण्यात आला आहे. यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये १० कलमी प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु ट्रम्प यांनी दोन्ही प्रस्ताव फेटाळले आहे. ट्रम्प यांनी नव्या प्रस्तावर नाराजी व्यक्त केली असून इराणच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकत नाही असे म्हटले आहे.


Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने अमेरिकेसमोर कोणता प्रस्ताव ठेवला आहे?

    Ans: इराणने अमेरिकेसंमोर मे २०२६ च्या सुरुवातील १४ कलमी प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये केवळ ३० दिवसांसाठी नाही, तर कायस्वरुपी युद्धबंदीची मागणी करण्यात आली आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणच्या प्रस्तावावक काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार देण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, गेल्या ४७ वर्षात इराणने केलेल्या नुकसानीची भरपाई अद्याप मोजलेली नाही.

Published On: May 03, 2026 | 09:41 AM

