ताईंनी ड्रायव्हिंग क्लास अर्ध्यातच सोडली! स्पीट ब्रेकरमुळे बॅलन्स बिघगडा अन् पापाची परी उडतच जमिनीवर आदळली, घटनेचा Video Viral

कशाला माझ्या हद्दीत आला…! डायव्हरला पाहताच कासवाला राग अनावर, पाहता क्षणीच कानाखाली हाणली; हास्यास्पद Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
अपघातांचे अनेक व्हिडिओज तुम्ही सोशल मिडियावर व्हायरल होताना पाहिले असतील. असाच एक व्हिडिओ आता पुन्हा एकदा इथे शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये, तरुणी हाय स्पीडमध्ये आपली दुचाकी चालवत असते आणि याचवेळी स्पीड ब्रेकरवरुन तिची गाडी जाते. आता स्पीड ब्रेकर आल्यावर साधारणत: गाडीचा स्पीड कमी करावा लागतो पण तरुणीने ते केले नाही ज्याची शिक्षा तिला पुढे जाऊन व्हिडिओत मिळाली. स्पीड ब्रेकरवरुन दुचाकी ढासळली आणि यादरम्यानच तरुणी गाडीवरुन थेट जमिनीवर जाऊन आदळली. तरुणी इतक्या नाट्यमय रित्या जमिनीवर कोसळली की यात तिला नक्कीच दुखापत झाली असण्याची शक्यता आहे. व्हिडिओ पाहून स्पष्ट होते की, मागून येणाऱ्या कारमधून हा व्हिडिओ शूट करण्यात आला आहे.
Speed breaker ऐसा बनाओ कि स्कूटी जहाज़ बन जाए। 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/U9r9Fw2Md3 — HasnaZarooriHai🇮🇳 (@HasnaZaruriHai) May 1, 2026
भांडणाचं रूपांतर कॉमेडीत! “तुझी खोपडी फोडेन” म्हणत 2 म्हाताऱ्या बहिणींमध्ये सुरु झाला वाद, पाहून यूजर्सना फुटलं हसू; Video Viral
दरम्यान अपघाताचा हा व्हिडिओ @HasnaZaruriHai एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये मिश्किलरित्या लिहिण्यात आलं आहे की, ‘असा स्पीड ब्रेकर बनवा की स्कूटरचं जहाजात रूपांतर होईल’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “ओव्हरटेक असा करा की थार चालक देखील पाहून हादरेल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे बापरे, तिला लागलं असावं” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अरे देवा हे काय झालं”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.