ताईंनी ड्रायव्हिंग क्लास अर्ध्यातच सोडली! स्पीट ब्रेकरमुळे बॅलन्स बिघगडा अन् पापाची परी उडतच जमिनीवर आदळली, घटनेचा Video Viral

Accident Viral Video : निष्काळजीपणा असा नडला की तरुणीला उजेडातच रात्रीचे तारे दिसले. दुचाकीवरुन तोल गेला अन् तरुणी थेट रस्त्याच्या कडेला जाऊन आदळली. घटनेचा थरार आता सोशल मिडियावर व्हायरल होतोय.

Updated On: May 03, 2026 | 10:00 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • स्पीड ब्रेकरकडे दुर्लक्ष करत वेगात दुचाकी चालवताना अपघात
  • अचानक उडालेल्या झटक्यामुळे तरुणी थेट जमिनीवर कोसळली
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच यूजर्सकडून चिंता आणि मजेशीर प्रतिक्रिया
महिला आणि त्यांची ड्रायव्हिंग स्किल यावर अनेकदा मिश्किल वक्तव्ये केली जातात. सोशल मिडियावर अशा अनेक दृष्यांचे व्हिडिओ देखील शेअर केले जातात ज्यात महिलांच्या ड्राव्हिंग स्किल्सवर प्रश्न उपस्थित केले जातात. अलिकडे यासंबंधितच एक मजेदार व्हिडिओ देखील शेअर करण्यात आला आहे ज्यात तरुणी दुचाकीवरुन जोरदार जमिनीवर आदळ्याचे दृष्य दिसले. हा अपघात स्पीड ब्रेकरमुळे घडल्याचे स्पष्ट होते. तरुणी सुस्साट हवेला कापत दुचाकीवरुन विहार करत असते आणि तितक्यातच वाटेत आलेल्या स्पीड ब्रेकरवरुन दुचाकी जोरदार पुढे जाते आणि याचवेळी अपघात घडून येतो. मुख्य म्हणजे यात तरुणी हवेत झेपावूनच जमिनीवर आदळते ज्यामुळे हे दृष्य पाहणे थरारक ठरते. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

अपघातांचे अनेक व्हिडिओज तुम्ही सोशल मिडियावर व्हायरल होताना पाहिले असतील. असाच एक व्हिडिओ आता पुन्हा एकदा इथे शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये, तरुणी हाय स्पीडमध्ये आपली दुचाकी चालवत असते आणि याचवेळी स्पीड ब्रेकरवरुन तिची गाडी जाते. आता स्पीड ब्रेकर आल्यावर साधारणत: गाडीचा स्पीड कमी करावा लागतो पण तरुणीने ते केले नाही ज्याची शिक्षा तिला पुढे जाऊन व्हिडिओत मिळाली. स्पीड ब्रेकरवरुन दुचाकी ढासळली आणि यादरम्यानच तरुणी गाडीवरुन थेट जमिनीवर जाऊन आदळली. तरुणी इतक्या नाट्यमय रित्या जमिनीवर कोसळली की यात तिला नक्कीच दुखापत झाली असण्याची शक्यता आहे. व्हिडिओ पाहून स्पष्ट होते की, मागून येणाऱ्या कारमधून हा व्हिडिओ शूट करण्यात आला आहे.

दरम्यान अपघाताचा हा व्हिडिओ @HasnaZaruriHai एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये मिश्किलरित्या लिहिण्यात आलं आहे की, ‘असा स्पीड ब्रेकर बनवा की स्कूटरचं जहाजात रूपांतर होईल’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “ओव्हरटेक असा करा की थार चालक देखील पाहून हादरेल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे बापरे, तिला लागलं असावं” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अरे देवा हे काय झालं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 03, 2026 | 10:00 AM

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

