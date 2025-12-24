Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

आता म्हाडाचं घर घेणं झालं सोपं! कोकण मंडळ स्वतः मिळवून देणार गृहकर्ज; १२ हजार घरांच्या विक्रीसाठी मोठा निर्णय

Home Loan Consultant MHADA: म्हाडाच्या कोकण मंडळातील १२,००० रिक्त घरांच्या विक्रीसाठी म्हाडाने गृहकर्ज सल्लागार नियुक्त केला आहे. आता ग्राहकांना सुलभ कर्ज मिळणार असून ६ महिन्यात सर्व घरे विकण्याचे म्हाडाचे लक्ष्य आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 05:33 PM
आता म्हाडाचं घर घेणं झालं सोपं! कोकण मंडळ स्वतः मिळवून देणार गृहकर्ज (Photo Credit- X)

आता म्हाडाचं घर घेणं झालं सोपं! कोकण मंडळ स्वतः मिळवून देणार गृहकर्ज (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • म्हाडाची घरे आता सहज मिळणार!
  • १२ हजार रिक्त घरांच्या विक्रीसाठी कोकण मंडळाचा ‘मास्टर प्लॅन’
  • गृहकर्ज मिळवून देण्यासाठी ‘सल्लागार’ नियुक्त
MHADA Konkan Board Home Loan: म्हाडाच्या कोकण मंडळाची अद्याप १२ हजारांहून अधिक घरे रिक्त आहेत. या घरांच्या विक्रीसाठी म्हाडाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही कोकण मंडळातील आजही १२ हजारांहून अधिक घरे रिक्त आहेत. त्या घरांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी म्हाडाने आणखी एक उपाय योजला आहे. अर्जदारांना बँकेच्या पायऱ्या न चढता सुलभ गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार मंडळाने एका कंपनीची गृहकर्ज सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. आता इच्छुकांना, अर्जदारांना गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्यास सुरूवात करण्यात आली.

रिक्त घरे विकण्याचे उद्दिष्ट

सर्वच्या सर्व रिक्त घरे येत्या सहा महिन्यात विकण्याचे उद्दिष्ट आता कोकण मंडळाने ठेवले आहे. त्यानुसार बुक माय होमसह इतर पर्यायाद्वारे करण्यात येणाऱ्या विक्रीला चालना देण्यासाठी आता मंडळाने गृहकर्ज सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. या सुविधेमुळे नक्कीच येत्या काळात मोठ्या संख्येने इच्छुक कोकण मंडळातील घराच्या खरेदीसाठी पुढे येतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

हे देखील वाचा: Mumbai Monorail News: मुंबईकरांची प्रतीक्षा लांबली! आचारसंहितेमुळे मोनोरेलच्या निविदा प्रक्रियेला ब्रेक

रिक्त घरे विकण्याचे उद्दिष्ट

सर्वच्या सर्व रिक्त घरे येत्या सहा महिन्यात विकण्याचे उद्दिष्ट आता कोकण मंडळाने ठेवले आहे. त्यानुसार बुक माय होमसह इतर पर्यायाद्वारे करण्यात येणाऱ्या विक्रीला चालना देण्यासाठी आता मंडळाने गृहकर्ज सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. या सुविधेमुळे नक्कीच येत्या काळात मोठ्या संख्येने इच्छुक कोकण मंडळातील घराच्या खरेदीसाठी पुढे येतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

अनेक ठिकाणची घरे विक्रीवाचून पडून

या सर्व ठिकाणच्या घरांना इच्छुकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने हजारोंच्या संख्येने घरे विक्रीवाचून रिक्त पडून आहेत. घरे महागडी असल्याने किवा प्रकल्पात आवश्यक त्या सुविधा नसल्याने, प्रकल्पाचे ठिकाण योग्य नसल्याने नागरिकांनी घरांकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळेच कोकण मंडळातील अंदाजे २० हजार घरे पडून होती. घरे विकली जात नसल्याने मंडळाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. या घरांच्या विक्रीसाठी म्हाडा प्राधिकरणाने नवीन धोरण स्वीकारून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेअंतर्गत घरांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर बुक माय होमची संकल्पना आणली. घरांच्या विक्रीसाठी त्रयस्थ कंपन्यांची नियुक्ती केली.

हे देखील वाचा: NMIA Flight News: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ऐतिहासिक उड्डाणासाठी सज्ज! ‘या’ दिवशी होणार पहिले उड्डाण

Web Title: Konkan mandal will arrange home loans itself a major decision for the sale of 12000 houses

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 05:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण
2

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू
3

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती
4

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM