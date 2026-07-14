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मोई येथे ‘पीएमआरडीए’ची ऐतिहासिक मोहीम; 680 अनधिकृत पत्राशेड जमीनदोस्त

Updated On: Jul 14, 2026 | 07:14 PM IST
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सारांश

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) खेड तालुक्यातील मोई येथे बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि थरारक कारवाई केली आहे.

मोई येथे ‘पीएमआरडीए’ची ऐतिहासिक मोहीम; 680 अनधिकृत पत्राशेड जमीनदोस्त

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

पिंपरी : पुणे जिल्ह्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) खेड तालुक्यातील मोई येथे बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि थरारक कारवाई केली आहे. मौजे मोई येथील ६८ गट क्रमांकांमधील सुमारे ३५ हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेली तब्बल ६८० अनधिकृत पत्राशेड आणि व्यावसायिक बांधकामे प्राधिकरणाने भुईसपाट केली. सलग दोन दिवस आणि २० तास चाललेल्या या धडक कारवाईमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.

 

१ हजार जवान आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीचा फौजफाटा

ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने एखाद्या युद्धपातळीवर नियोजन केले होते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे आणि ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तब्बल १ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा तैनात होता. यामध्ये ६५० पोलीस कर्मचारी, ५० एमएसएफ जवान, राज्य राखीव पोलीस दलाची तुकडी आणि प्राधिकरणाच्या १७० कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. सुरक्षेचा उपाय म्हणून अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि महावितरणचे कर्मचारी सज्ज होते. ६८० पत्राशेड हटवण्यासाठी १२ पोकलॅन, १२ जेसीबी, हायड्राक्रेन आणि गॅसकटर अशा आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात आला.

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प्रशासनाचा अचूक समन्वय; शांततेत मोहीम फत्ते

अतिशय संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या या कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची फौज दोन दिवस घटनास्थळी तळ ठोकून होती. दक्षता अधिकारी अमोल झेंडे, सहआयुक्त हिम्मत खराडे यांच्यासह महसूल, आरोग्य आणि पंचायत समितीच्या समन्वयामुळे सलग २० तास चाललेली ही विक्रमी कारवाई अत्यंत शांततेत पार पडली.

“प्राधिकरणाच्या हद्दीत बेकायदेशीर पत्राशेड किंवा बांधकामे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाहीत. मोई येथील कारवाई ही केवळ सुरुवात आहे. नागरिकांनी अशा अनधिकृत बांधकामांच्या आमिषाला बळी पडू नये, आगामी काळातही ही मोहीम अशीच तीव्र राहील.” — डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए.

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Web Title: Pmrda has taken action against unauthorized constructions at moi

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Published On: Jul 14, 2026 | 07:14 PM

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