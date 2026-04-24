Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chandrapur News: गॅस एजन्सीचा मनमानी कारभार उघड; ग्राहकांची सर्रास लूट, नागरिकांना कारवाईची प्रतिक्षा

गडचांदूरमध्ये गॅस एजन्सीच्या गैरप्रकारांमुळे ग्राहकांची लूट होत असून प्रशासनाकडून कारवाईला विलंब होत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढला आहे. ग्राहकांच्या तक्रारीची दखल घेत प्रशासनाने छापा टाकून तपासणी केली.

Updated On: Apr 24, 2026 | 02:23 PM
Chandrapur News: गॅस एजन्सीचा मनमानी कारभार उघड; ग्राहकांची सर्रास लूट, नागरिकांना कारवाईची प्रतिक्षा

Chandrapur News: गॅस एजन्सीचा मनमानी कारभार उघड; ग्राहकांची सर्रास लूट, नागरिकांना कारवाईची प्रतिक्षा

Follow Us:
Follow Us:
  • छाप्यात गॅस वितरणातील अनियमितता, ओव्हरचार्जिंग आणि बेकायदेशीर साठा उघडकीस आला.
  • तहसीलदारांनी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली असली तरी कारवाई अद्याप प्रलंबित आहे.
  • ग्राहकांना उशिरा सिलेंडर मिळणे, जास्त पैसे घेणे आणि बिल न देणे अशा तक्रारी वाढल्या आहेत.
कोरपना: सिमेंट नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचांदूर शहरात मागील अनेक दिवसापासून ग्राहकांची सर्रास लूट सुरू आहे. कोरपना पुरवठा विभागाकडून दोनदा धाड टाकून एजन्सीची चौकशी केली. संशयीत गॅस एजंसीवर कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असा अहवाल १० एप्रिलला तहसीलदार यांनी जिल्हा पुरवठा विभागाला पाठविला असून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यावर मोठे राजकीय वजन असल्याने कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची माहिती आहे. कारवाई होत नसल्याने ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे घेऊन लूट करीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव्य औद्योगिक परिसरात आहे.

Raigad News: कर्जत तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाई; २० गावे व ३९ आदिवासी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू

सदर एजंसीवर धाड टाकत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उघडकीस आणली. तहसील कार्यालयाच्या पथकाने ६ एप्रिल रोजी ही कारवाई केली असून तपासादरम्यान स्टॉक रजिस्टरमधील तफावत, सिलेंडर वितरणातील अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन आढळून आले. प्राप्त माहितीनुसार, संबंधित एजन्सीने परवानगी नसताना गॅस सिलेंडरचा साठा ठेवला होता तसेच ग्राहकांना योग्य पद्धतीने वितरण न करता ओव्हरचार्जिंग, विलंब आणि बेकायदेशीर व्यवहार केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारीची दखल घेत प्रशासनाने छापा टाकून तपासणी केली. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

तपासादरम्यान अनेक सिलेंडर जप्त करण्यात आले असून त्यांच्या वजनात व नोंदींमध्ये मोठी तफावत आढळली. ऑनलाईन बुकिंग असूनही ग्राहकांना वेळेवर सिलेंडर न देणे, अतिरिक्त रक्कम आकारणे आणि वितरणात अनियमितता करणे या गंभीर बाबी समोर आल्या. सर्व बाबींचा अहवाल तहसीलदारांनी तयार करून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे सादर केला असून संबंधित एजन्सीविरुद्ध आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ व एलपीजी नियंत्रण आदेश २००० अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

ST Bus News : एसटीच्या डिझेल बचत योजनेला अर्थ खात्याचा अडथळा; गुजरातहून खरेदीस नकार

एसएमएस करून सिलिंडर बुकिंग केले. तब्बल २२ दिवसानंतर सिलिंडर मिळाले तेही १०२० रुपये वसूल करण्यात आले. याचे कुठलेही बिल दिले नाही. या विरोधात गडचांदूर एजंसीमध्ये तक्रार दिली असता येऊन तुम्ही पैसे वापस घेऊन जा असे सांगण्यात येत आहे. अशा अनेक ग्राहकांची दररोज सर्रास लूट होत आहे संबंधित गॅस कंपनीने याकडे लक्ष देऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे. – शंकर बाबुरावजी शर्मा, गैस ग्राहक, नांदा

१ एप्रिल रोजी गॅस बुकिंग केले ४ एप्रिलला एजसीने फोन करून डीएससी नंबर घेण्यात आला, सांगण्यात आले की ४/५ दिवसांनी सिलिंडर घरपोच मिळेल, अद्याप सिलिंडर मिळाले नाही. एजंसीमध्ये जाऊन विचारले तेथील मॅडम म्हटल्या गाडी आल्यावर फोन लावू. अजूनपर्यंत सिलिंडर नाही परिणामी लाकडावर स्वयंपाक करावा लागत आहे. शासनाने कारवाई करणे अपेक्षित आहे.- रेशमा कोरलवार, गॅस ग्राहक नांदाफाटा

Web Title: Gas agency scam in gadchandur overcharging and irregularities exposed action still pending chandrapur news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 02:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती
1

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी
2

मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या
3

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या

गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स
4

गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM