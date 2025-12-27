Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BMC Election मध्ये डॉन अरुण गवळी यांची एन्ट्री, दोन्ही मुलींनी दाखल केला अर्ज, कोण कुठून निवडणूक लढवणार? जाणून घ्या सविस्तर

अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी उर्फ ​​डॅडी यांनीही महानगरपालिकेच्या निवडणूकीत एन्ट्री केली आहे. सोबतच त्यांच्या दोन्ही मुली, गीता गवळी आणि योगिता गवळी आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभ्या राहणार आहेत.

१५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीच्या दोन्ही मुली गीता आणि योगिता यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. दोघीही भायखळा परिसरातून निवडणूक लढवतील. भायखळा हा गवळी टोळीचा बालेकिल्ला आहे. भायखळा येथील दगडी चाळमध्ये राहत असताना दुबईला पळून गेलेल्या दाऊद इब्राहिमचे जीवन कठीण केल्याबद्दल गवळीला अंडरवर्ल्डमध्ये ओळखले जाते. दरम्यान नगरसेवकाच्या हत्येप्रकरणी शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर अरुण गवळी यांना सप्टेंबर २०२५ मध्ये नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून सोडण्यात आले. अंडरवर्ल्ड डॉनच्या निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेशाबद्दल अटकळ होती. अरुण गवळी यांनी बीएमसी निवडणूक लढवली नसली तरी, त्यांच्या दोन्ही मुलींनी अर्ज दाखल केले आहेत. दगडी चाळभोवती गवळीचा अजूनही प्रभाव आहे.

१७ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर तुरुंगातून सुटलेले अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीने मुंबई बीएमसी निवडणुकीत प्रवेश केला आहे. शुक्रवारी, महाराष्ट्राचे माजी आमदार अरुण गवळीच्या दोन्ही मुली गीता आणि योगिता गवळीने उमेदवारी अर्ज दाखल केले. गीता आणि योगिता त्यांचे वडील अरुण गवळीने स्थापन केलेल्या पक्षाकडून मुंबई बीएमसी निवडणूक लढवत आहेत. गवळी माजी नगरसेवक आहेत. ती बीएमसी वॉर्ड क्रमांक २१२ मधून निवडणूक लढवत आहे, तर योगिता गवळी यांनी वॉर्ड क्रमांक २०७ मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. दोघेही अखिल भारतीय सेनेच्या उमेदवार आहेत. मुंबई बीएमसी निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी ९,००० हून अधिक उमेदवारी अर्ज सादर केले आहेत, परंतु आतापर्यंत मोजकेच अर्ज दाखल झाले आहेत. अरुण गवळी दाऊद इब्राहिमला धमकावण्यासाठी देखील ओळखले जातात.

भायखळ्यात अर्ज दाखल

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, मुंबईत १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. निकाल १६ जानेवारी रोजी जाहीर होतील. २०१७ च्या निवडणुकीत एकत्रित शिवसेनेने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला, तर काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला. आतापर्यंत अर्ज दाखल करणाऱ्यांमध्ये माजी अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी, ज्याला त्याचे चाहते “डॅडी” म्हणूनही ओळखतात, त्याच्या दोन मुलींचा समावेश आहे. गवळीच्या जीवनावर आधारित ‘डॅडी’ नावाचा बॉलिवूड चित्रपट बनवण्यात आला आहे. अरुण गवळीच्या मुली गीता गवळी आणि योगिता गवळी यांनी भायखळा येथील रिचर्डसन निवडणूक केंद्रावर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. गवळी यांच्या पत्नीही यावेळी उपस्थित होत्या.

गीता गवळी २०१७ मध्ये विजयी

२०१७ च्या बीएमसी निवडणुकीत अरुण गवळी यांची मुलगी गीता प्रभाग क्रमांक २१२ मधून विजयी झाल्या. त्यांनी अखिल भारतीय सेना (एआयबीएस) कडून निवडणूक लढवली होती. त्यांचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपला आणि बीएमसीची सत्ता प्रशासकाकडे सोपवण्यात आली. सुरेखा लोखंडे शेवटच्या वेळी वभाग क्रमांक २०७ मधून विजयी झाल्या होत्या. भाजप, शिवसेना आणि ठाकरे बंधू तसेच काँग्रेस व्यतिरिक्त गवळी बहिणींविरुद्ध कोण निवडणूक लढवणार हे पाहणे बाकी आहे. अरुण गवळी यांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे आणि त्यांची आता सुटका झाली आहे. त्यामुळे, डॅडी आणि त्यांच्या दोन्ही मुली या निवडणुकांवर बारकाईने लक्ष ठेवतील.

