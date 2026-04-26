Mumbai Crime: संतापजनक प्रकार! चिमुकल्या मुलींना आमिष दाखवून अश्लील कृत्य; आरोपी अटकेत

काय घडलं नेमकं?
घरासमोर चार लहान मुली खेळत होत्या. आरोपीने यातील दोन मुलींना ‘तुमचे आई- वडील माझ्या घरात आहेत’ असे खोटे सांगून घराच्या आत बोलावले. मुली घरात शिरताच त्याने दरवाजा बंद केला आणि त्यांच्यासमोर नग्न होऊन अश्लील चाळे करण्यास सुरुवात केली. ही बाब परिसरातील नागरिकांच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने धाव घेत घराचा दरवाजा तोडला. नागरिकांनी या आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे.
संबंधित आरोपी हा नशेखोर असल्याची प्राथमिक माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. याप्रकरणी पंतनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. या घटनेने चिमुकल्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न या घटनेमुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
Ans: मुंबईच्या घाटकोपरमधील नित्यानंद नगर परिसरात.
Ans: मुलींना आमिष दाखवून घरात नेऊन अश्लील कृत्याचा प्रयत्न केला.
Ans: नागरिकांनी दरवाजा तोडून त्याला पकडले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले.