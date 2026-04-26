Mumbai Crime: संतापजनक प्रकार! चिमुकल्या मुलींना आमिष दाखवून अश्लील कृत्य; आरोपी अटकेत

मुंबईच्या घाटकोपरमध्ये दोन लहान मुलींना आमिष दाखवून घरात नेऊन अश्लील कृत्याचा प्रयत्न करणाऱ्या 35 वर्षीय आरोपीला नागरिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 11:02 AM
  • मुलींना आमिष दाखवून घरात नेले; अश्लील कृत्याचा प्रयत्न
  • नागरिकांनी दरवाजा तोडून मुलींना वाचवले
  • आरोपी अटकेत; पोलिसांचा पुढील तपास सुरू
मुंबई: मुंबईच्या घाटकोपर येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. दोन चिमुकल्या मुलींना आमिष दाखवून त्यांच्यासमोर नग्न होत अपप्रकार करण्याचा प्रयत्न एक ३५ वर्षीय तरुण करत होता. पोलिसांनी या नराधमाला अटक केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संतापाची लाट असून रात्री उशिरापर्यंत नित्यानंद नगरमध्ये तणावाचे वातावरण होते.

काय घडलं नेमकं?

घरासमोर चार लहान मुली खेळत होत्या. आरोपीने यातील दोन मुलींना ‘तुमचे आई- वडील माझ्या घरात आहेत’ असे खोटे सांगून घराच्या आत बोलावले. मुली घरात शिरताच त्याने दरवाजा बंद केला आणि त्यांच्यासमोर नग्न होऊन अश्लील चाळे करण्यास सुरुवात केली. ही बाब परिसरातील नागरिकांच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने धाव घेत घराचा दरवाजा तोडला. नागरिकांनी या आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे.

संबंधित आरोपी हा नशेखोर असल्याची प्राथमिक माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. याप्रकरणी पंतनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. या घटनेने चिमुकल्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न या घटनेमुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

मुंबईत मोठा ड्रग्ज स्फोट; टिटवाळ्यात 6 कोटींचा साठा जप्त, बार डान्सर अटकेत

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मुंबईच्या घाटकोपरमधील नित्यानंद नगर परिसरात.

  • Que: आरोपीने काय केले?

    Ans: मुलींना आमिष दाखवून घरात नेऊन अश्लील कृत्याचा प्रयत्न केला.

  • Que: आरोपीला कसे पकडले?

    Ans: नागरिकांनी दरवाजा तोडून त्याला पकडले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

Published On: Apr 26, 2026 | 11:02 AM

