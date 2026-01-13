जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडवर मोठी वाहतूक कोंडी, ६० फूट खोल दरीवर बांधलेल्या पुलाचे रेलिंग तुटले

मुंबईतील जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड (JVLR) वर वाहतूक कोंडीमुळे लोक त्रस्त आहेत. ही वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी २०२५ मध्ये या रस्त्यावर आवश्यक काम करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेने अनधिकृत दुकानांवर कारवाई करून ती पाडली. त्यानंतर, पादचारी पुलाचीही दुरुस्ती करण्यात आली. तथापि, आता पूल खराब स्थितीत आहे. परिस्थिती अशी आहे की पुलावरून प्रवास करताना लोकांना आपला जीवही गमवावा लागू शकतो.
जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडवरील सारीपुतनगर ते महाकाली लेणी जोडणाऱ्या पादचाऱ्यांच्या पुलावरील रेलिंग गेल्या काही काळापासून तुटली आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. या तुटलेल्या रेलिंगमुळे महाकाली लेणीजवळील ५०-६० फूट खोल दरीत पडण्याचा धोका कायम आहे. महाकाली लेणींकडे जाणाऱ्या या पुलावर शाळा आणि बाजारपेठ असल्याने येथे नेहमीच गर्दी असते. डोंगराळ भागामुळे काही महिन्यांपूर्वी पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी पायऱ्या जोडून पुलाचे सुशोभीकरण करण्यात आले होते.
काही दिवसांपूर्वी पुलाच्या कडेला एक तुटलेली रेलिंग आढळून आली, ज्यामुळे पादचाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली. या मार्गाचा वापर शालेय विद्यार्थी, कामावर जाणारे कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिक करतात. या तुटलेल्या रेलिंगमुळे ५०-६० फूट खोल दरीत पडण्याचा धोका निर्माण होतो. शिवाय, रात्रीच्या वेळी कमी झालेल्या प्रकाशयोजनेमुळे या धोक्याचा धोका वाढला आहे.
उरण शहराजवळील पिरवाडी समुद्रकिनाऱ्यावरील दगडी ढिगार्यांमुळे पर्यटकांना समुद्रकिनाऱ्यावर जाण्यास अडचणी येत आहेत. दरम्यान, दगड वाहून गेल्याने धरण फुटण्याची शक्यता आहे. मुंबईपासून काही मिनिटांच्या अंतरावर असलेला उरणमधील पिरवाडी समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांचे आकर्षण निर्माण झाले आहे. उरण तालुक्यातील पिरवाडी समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांसाठी खुला राहणारा एकमेव समुद्रकिनाऱ्यावर गर्दी असते. त्यामुळे, आठवड्याच्या शेवटी आणि सुट्टीच्या दिवशी येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. उरणमधील समुद्रकिनाऱ्याची धूप झाल्यामुळे, गेल्या काही वर्षांत नागाव ते दांडा या समुद्रकिनाऱ्यावर सुमारे १५ फूट उंच दगडी बंधारा बांधण्यात आला आहे.
जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड (JVLR) प्रकल्प सुमारे ₹२२२ कोटी खर्चून बांधण्यात आला. या रस्त्याचा उद्देश पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला पूर्व द्रुतगती महामार्गाशी जोडून प्रवास सुलभ करणे हा होता. तथापि, प्रत्यक्ष तपासणीत असे दिसून आले की JVLR जीर्ण अवस्थेत आहे. यामुळे वाहतूक मंदावते आणि सकाळी आणि संध्याकाळी वाहतूक कोंडी वाढते.
या रस्त्यावरून प्रवास करणारे वाहनचालक निराश आणि संतप्त असल्याचे तपासात दिसून आले आहे, कारण १५ मिनिटांचा छोटासा प्रवासही आता प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे ४० ते ४५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घेत आहे. मेट्रोशी संबंधित बांधकाम काम, रस्त्यांची खराब स्थिती आणि अधिकाऱ्यांच्या वाहतूक व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे ही वाहतूक कोंडी होते. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा एक प्रमुख जोडणारा पूर्व द्रुतगती महामार्ग, JVLR देखील वाहतुकीची समस्या निर्माण करत आहे. जेव्हा वाहतूक एका ठिकाणी थांबते तेव्हा वाहतुकीचा एक मोठा साठा तयार होऊ लागतो, ज्यामुळे त्याच्याशी जोडलेल्या प्रत्येक रस्त्यावर परिणाम होतो. टॅक्सी चालक अमित शुक्ला म्हणाले की, जोगेश्वरीहून विक्रोळीला पोहोचण्यासाठी सहसा ३५ ते ४० मिनिटे लागतात, परंतु वाहतुकीमुळे या प्रवासाला सुमारे एक ते दीड तास लागतो.