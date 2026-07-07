मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंक पुन्हा सुरू; दरड हटवल्यानंतर वाहतुकीला हिरवा कंदील

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रविवारी झालेल्या विक्रमी पावसाचा मोठा फटका द्रुतगती मार्गाला बसला होता. लोणावळा परिसरात अवघ्या २४ तासांत ६२५ मिमी, तर खोपोली परिसरात ३२३ मिमी पावसाची नोंद झाली. या अतिवृष्टीमुळे मिसिंग लिंकवरील दुसऱ्या बोगद्याजवळ दरड कोसळली, तर खालापूर येथील फूड मॉल परिसरात पावसाचे पाणी रस्त्यावर आल्याने सकाळच्या सत्रात दोन्ही दिशेची वाहतूक विस्कळीत झाली होती. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
पहाटेच्या सुमारास बोगद्याबाहेरील कमानीलगत मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगडांचा ढिगारा कोसळल्याने प्रशासनाने तत्काळ संबंधित मार्गिका बंद केली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. त्यानंतर महामार्ग प्रशासनाने युद्धपातळीवर दरड हटविण्याचे काम सुरू केले. दिवसभर सुरू असलेली ही मोहीम संध्याकाळपर्यंत पूर्ण करण्यात आली.
तांत्रिक तपासणी आणि सुरक्षिततेची खात्री झाल्यानंतर वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र खबरदारीचा उपाय म्हणून सध्या पुण्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गिकेतील केवळ दोनच लेन वाहतुकीसाठी खुल्या ठेवण्यात आल्या आहेत. डोंगरावरून अद्याप पाण्याचा प्रवाह सुरू असल्याने उर्वरित दोन लेन तात्पुरत्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. महामार्ग पोलिसांच्या माहितीनुसार, डोंगरावरील पाण्याचा वेग कमी झाल्यानंतर उर्वरित लेनही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच खालापूर येथील फूड मॉल परिसरात महामार्गावर साचलेले पाणीही पूर्णपणे ओसरल्याने वाहतूक आता हळूहळू पूर्वपदावर येत असून, दिवसभर अडकून पडलेल्या प्रवाशांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे.
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सोमवारी मुंबई पुणे मिसिंग लिंकच्या मोठ्या बोगद्या समोर मोठी दरड कोसळली. यानंतर तात्काळ मिसिंग लिंक वाहतुकीसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा एक व्हिडीओ देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. मिसिंग लिंक वाहतुकीसाठी बंद होताच, राजकारण तापले आणि विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यास सुरुवात केली. अनेक राजकीय नेत्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत मिसिंग लिंकच्या बांधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित केले.