मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंक पुन्हा सुरू; दरड हटवल्यानंतर वाहतुकीला हिरवा कंदील

Updated On: Jul 07, 2026 | 09:48 AM IST
जाहिरात
सारांश

लोणावळा-खोपोली परिसरात झालेल्या विक्रमी पावसानंतर बंद करण्यात आलेल्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंकबाबत मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. दरड हटविण्याचे काम आणि सुरक्षिततेची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने हा मार्ग पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला केला आहे.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंक पुन्हा सुरू; दरड हटवल्यानंतर वाहतुकीला हिरवा कंदील

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंक पुन्हा सुरू; दरड हटवल्यानंतर वाहतुकीला हिरवा कंदील

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुसळधार पावसामुळे बंद करण्यात आलेली मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंक अखेर सोमवारी रात्री पुन्हा वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली.
  • दरड हटवून तांत्रिक तपासणीनंतर मार्ग सुरक्षित घोषित करण्यात आला असून सध्या दोन लेनवरून वाहतूक सुरू आहे.
  • खालापूर फूड मॉल परिसरातील साचलेले पाणी ओसरल्याने एक्स्प्रेसवेवरील वाहतूकही हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे.
खोपोली: लोणावळा-खोपोली परिसरातील मुसळधार पावसामुळे बंद करण्यात आलेली मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक अखेर सोमवारी रात्री उशिरा वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली. दरड हटविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर एमएसआरडीसी, सुरक्षा अभियंते आणि संबंधित बांधकाम कंपनीने घटनास्थळाची पाहणी करून मार्ग सुरक्षित असल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर रात्री १०.१० वाजल्यापासून पुण्याकडून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली.

Raigad News: धाटाव MIDC मध्ये नालेसफाईचा फज्जा? केमिकलयुक्त पाणी रस्त्यावर; नागरिकांची चिंता वाढली

मिसिंग लिंकवरील दुसऱ्या बोगद्याजवळ दरड कोसळली

रविवारी झालेल्या विक्रमी पावसाचा मोठा फटका द्रुतगती मार्गाला बसला होता. लोणावळा परिसरात अवघ्या २४ तासांत ६२५ मिमी, तर खोपोली परिसरात ३२३ मिमी पावसाची नोंद झाली. या अतिवृष्टीमुळे मिसिंग लिंकवरील दुसऱ्या बोगद्याजवळ दरड कोसळली, तर खालापूर येथील फूड मॉल परिसरात पावसाचे पाणी रस्त्यावर आल्याने सकाळच्या सत्रात दोन्ही दिशेची वाहतूक विस्कळीत झाली होती.  (फोटो सौजन्य: Pinterest)

दरड हटविण्याचे काम पूर्ण

पहाटेच्या सुमारास बोगद्याबाहेरील कमानीलगत मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगडांचा ढिगारा कोसळल्याने प्रशासनाने तत्काळ संबंधित मार्गिका बंद केली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. त्यानंतर महामार्ग प्रशासनाने युद्धपातळीवर दरड हटविण्याचे काम सुरू केले. दिवसभर सुरू असलेली ही मोहीम संध्याकाळपर्यंत पूर्ण करण्यात आली.

केवळ दोनच लेन वाहतुकीसाठी खुल्या

तांत्रिक तपासणी आणि सुरक्षिततेची खात्री झाल्यानंतर वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र खबरदारीचा उपाय म्हणून सध्या पुण्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गिकेतील केवळ दोनच लेन वाहतुकीसाठी खुल्या ठेवण्यात आल्या आहेत. डोंगरावरून अद्याप पाण्याचा प्रवाह सुरू असल्याने उर्वरित दोन लेन तात्पुरत्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. महामार्ग पोलिसांच्या माहितीनुसार, डोंगरावरील पाण्याचा वेग कमी झाल्यानंतर उर्वरित लेनही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच खालापूर येथील फूड मॉल परिसरात महामार्गावर साचलेले पाणीही पूर्णपणे ओसरल्याने वाहतूक आता हळूहळू पूर्वपदावर येत असून, दिवसभर अडकून पडलेल्या प्रवाशांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाचा हाहाकार! सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात; लोकल ट्रेनची वाहतूक उशिराने, रेड अलर्ट जारी

विरोधकांची सत्ताधाऱ्यांवर टीका

सोमवारी मुंबई पुणे मिसिंग लिंकच्या मोठ्या बोगद्या समोर मोठी दरड कोसळली. यानंतर तात्काळ मिसिंग लिंक वाहतुकीसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा एक व्हिडीओ देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. मिसिंग लिंक वाहतुकीसाठी बंद होताच, राजकारण तापले आणि विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यास सुरुवात केली. अनेक राजकीय नेत्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत मिसिंग लिंकच्या बांधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

Web Title: Mumbai pune expressway missing link reopens after landslide clearance traffic resumes on two lanes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 09:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SBI खातेदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! रिवॉर्ड पॉइंट्सबाबत मोठा नियम; त्वरित करा ‘हे’ काम
1

SBI खातेदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! रिवॉर्ड पॉइंट्सबाबत मोठा नियम; त्वरित करा ‘हे’ काम

क्रिकेट मॅचदरम्यान कंडोम आणि डेटिंग Apps च्या जाहिरातींवर बंदी घाला! CTI चे ICC अध्यक्ष जय शाह यांना खळबळजनक पत्र
2

क्रिकेट मॅचदरम्यान कंडोम आणि डेटिंग Apps च्या जाहिरातींवर बंदी घाला! CTI चे ICC अध्यक्ष जय शाह यांना खळबळजनक पत्र

Mumbai Rains: साचलेल्या पाण्यातून वाट… पावसात डिलिव्हरी बॉईजची ‘अग्निपरीक्षा’! फूड- क्विक कॉमर्स कंपन्यांचा मोठा निर्णय
3

Mumbai Rains: साचलेल्या पाण्यातून वाट… पावसात डिलिव्हरी बॉईजची ‘अग्निपरीक्षा’! फूड- क्विक कॉमर्स कंपन्यांचा मोठा निर्णय

PF पेमेंट करणं झालं सोपं! IDFC FIRST Bank ला EPFO ची मान्यता; पाहा कशी आहे ऑनलाईन प्रक्रिया
4

PF पेमेंट करणं झालं सोपं! IDFC FIRST Bank ला EPFO ची मान्यता; पाहा कशी आहे ऑनलाईन प्रक्रिया

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bangladesh Bomb Blast : बांगलादेश हादरला! NCP च्या रॅलीत मोठा बॉम्बस्फोटाने खळबळ; हसीना विरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण

Bangladesh Bomb Blast : बांगलादेश हादरला! NCP च्या रॅलीत मोठा बॉम्बस्फोटाने खळबळ; हसीना विरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण

Jul 07, 2026 | 10:39 AM
Mumbai News: मुंबईत विजेच्या उघड्या तारांचे मोठे संकट! वीजमाफियांच्या जाळ्यात अडकली अनेक नागरिकांची आयुष्ये

Mumbai News: मुंबईत विजेच्या उघड्या तारांचे मोठे संकट! वीजमाफियांच्या जाळ्यात अडकली अनेक नागरिकांची आयुष्ये

Jul 07, 2026 | 10:33 AM
MS Dhoni Birthday: विजेचा वेग, पोलादी धैर्य, प्रत्येक आव्हान झाले नतमस्तक; तिकिट कलेक्टर धोनी ते सर्वश्रेष्ठ कर्णधार

MS Dhoni Birthday: विजेचा वेग, पोलादी धैर्य, प्रत्येक आव्हान झाले नतमस्तक; तिकिट कलेक्टर धोनी ते सर्वश्रेष्ठ कर्णधार

Jul 07, 2026 | 10:29 AM
Lock Upp 2: ‘मी प्लेबॉय होतो’; राम कपूरच्या वक्तव्याने खळबळ, एकता कपूरने गौतमीला दिला होता इशारा?

Lock Upp 2: ‘मी प्लेबॉय होतो’; राम कपूरच्या वक्तव्याने खळबळ, एकता कपूरने गौतमीला दिला होता इशारा?

Jul 07, 2026 | 10:13 AM
Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात बनवा चविष्ट हेल्दी मसालेदार ओट्स, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात बनवा चविष्ट हेल्दी मसालेदार ओट्स, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

Jul 07, 2026 | 10:08 AM
प्रेमाचे भयावह रूप! प्रेयसीची हत्या करून मृतदेहाचे केले तीन तुकडे, आरोपी एन्काऊंटरनंतर अटकेत

प्रेमाचे भयावह रूप! प्रेयसीची हत्या करून मृतदेहाचे केले तीन तुकडे, आरोपी एन्काऊंटरनंतर अटकेत

Jul 07, 2026 | 10:02 AM
Nagpur Crime: नागपुरातून एकाच कुटुंबातील पाच जण बेपत्ता; मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुण्यात

Nagpur Crime: नागपुरातून एकाच कुटुंबातील पाच जण बेपत्ता; मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुण्यात

Jul 07, 2026 | 09:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा