चार महिनो का प्यार ओ रब्बा? लग्नाच्या चार महिन्यातच Badshah च्या संसारात दुरावा; पत्नीने केली पोस्ट, चर्चेला उधाण

लोकप्रिय रॅपर बादशाह आणि अभिनेत्री ईशा रिखी यांच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत सोशल मीडियावर नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी विवाहबंधनात अडकलेल्या या जोडप्याच्या नात्यात मतभेद निर्माण झाल्याच्या चर्चा ईशाने केलेल्या एका इन्स्टाग्राम पोस्टनंतर रंगू लागल्या आहेत. ईशाने अलीकडेच इन्स्टाग्रामवर एक भावनिक रील शेअर केली. या रीलमध्ये दोघांचे रोमँटिक क्षण, लग्नातील काही दृश्ये आणि इतर खास आठवणींचा समावेश आहे. या व्हिडिओसोबत तिने “Every storm is a lesson, ever y prayer is hope” असा संदेश लिहिला आणि तुटलेल्या हृदयाचे इमोजी वापरले. त्यामुळे चाहत्यांनी तिच्या पोस्टमागील अर्थ शोधण्यास सुरुवात केली.
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या पोस्टवर अभिनेत्री जॅस्मिन भसीनने “Stay strong” अशी प्रतिक्रिया दिली, तर पायल देव, मन्नत सिंग आणि इतर अनेकांनी हार्ट इमोजीद्वारे प्रतिसाद दिला. अभिनेत्री श्रुती सोधीने “Lessons indeed” अशी टिप्पणी केली. याशिवाय, अनेक चाहत्यांनी कमेंटमध्ये “नेमकं काय झालं?” आणि “तुमच्यात सर्व काही ठीक आहे ना?” असे प्रश्न विचारले.
दरम्यान, सोशल मीडियावर काही युजर्सनी बादशाह आणि ईशा यांनी इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या चर्चांवर दोघांपैकी कुणीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या नात्याविषयी सुरू असलेल्या चर्चा सध्या केवळ सोशल मीडियावरील तर्कवितर्कांपुरत्याच मर्यादित आहेत.
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बादशाहचे हे दुसरे लग्न आहे. यापूर्वी त्याचा जॅस्मिन मसीहसोबत विवाह झाला होता. 2020 मध्ये दोघे विभक्त झाले. एका मुलाखतीत बादशाहने पहिल्या विवाहाबद्दल बोलताना, दोघांनी नाते टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले होते; मात्र मुलीच्या हिताचा विचार करून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते. सध्या तो ‘इंडियन आयडल 16’ मध्ये परीक्षक म्हणून काम करत आहे.