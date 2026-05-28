मध्य रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, 26 जानेवारी ते 20 मे 2026 या कालावधीत वातानुकूलित (AC) लोकल गाड्यांमधून सुमारे 1.50 कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही संख्या सुमारे 1 कोटी इतकी होती; यावरून या वर्षी प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते.
प्रत्येक AC लोकल गाडीतील सरासरी प्रवासी संख्याही वाढली आहे. 2025 मध्ये एका AC लोकल गाडीतून सरासरी 1,474 प्रवाशांनी प्रवास केला होता, तर 2026 मध्ये ही संख्या वाढून 1,664 वर पोहोचली. एकूणच, प्रवाशांच्या संख्येत सुमारे 12.9 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
याच कालावधीत मध्य रेल्वेने AC लोकल सेवांची वारंवारता (फेऱ्यांची संख्या) देखील वाढवली. जानेवारी ते मे 2026 या काळात एकूण 8,991 AC लोकल सेवा चालवण्यात आल्या; या तुलनेत गेल्या वर्षी याच कालावधीत 6,834 सेवा चालवण्यात आल्या होत्या. ही सेवांच्या संख्येत झालेली 31.6 टक्क्यांची वाढ दर्शवते.
AC लोकल सेवांमधून मिळणाऱ्या महसुलातही मोठी वाढ दिसून आली आहे. सरासरी दैनंदिन महसूल 38.50 लाख रुपयांवरून वाढून 56 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.
दरम्यान, नोंदवला गेलेला एकूण महसूल 64.40 कोटी रुपये इतका राहिला, जो गेल्या वर्षीच्या 44.27 कोटी रुपयांच्या तुलनेत अधिक आहे. मध्य रेल्वेच्या AC सेवांनी प्रवासी संख्येत 48.5 टक्क्यांची वाढ नोंदवली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
