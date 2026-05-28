Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Mumbaikars First Preference The Ac Localrecord Breaking Crowds Of A Staggering 130000 Passengers Daily

Mumbai AC Local: मुंबईकरांची ‘AC लोकल’ला पहिली पसंती; दररोज तब्बल 1 लाख 30 हजार प्रवाशांची रेकॉर्डतोड गर्दी

Updated On: May 28, 2026 | 02:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

जानेवारी ते मे 2026 या कालावधीत दररोज सरासरी 1,30,000 प्रवाशांनी एसी लोकलने प्रवास केला; शिवाय, या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देत मध्य रेल्वेने आपल्या एसी लोकल सेवेचा विस्तार केला असून, एकूण फेऱ्यांची संख्या वाढवून ती 108 पर्यंत नेली आहे.

मुंबईकरांची 'AC लोकल'ला पहिली पसंती (Photo Credit- X)

मुंबईकरांची 'AC लोकल'ला पहिली पसंती (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • मुंबईकरांची ‘AC लोकल’ला पहिली पसंती
  • दररोज तब्बल 1 लाख 30 हजार प्रवाशांची रेकॉर्डतोड गर्दी
Mumbai Central Railway AC Local News: मुंबईमध्ये, मध्य रेल्वेची ‘प्रीमियम एसी लोकल’ सेवा प्रवाशांची पसंतीची निवड बनत चालली आहे. वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रवासाचे एक आरामदायी, वेगवान आणि सुरक्षित माध्यम म्हणून या एसी लोकलना प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. याच कारणामुळे, जानेवारी ते मे 2026 या कालावधीत दररोज सरासरी 1,30,000 प्रवाशांनी एसी लोकलने प्रवास केला; शिवाय, या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देत मध्य रेल्वेने आपल्या एसी लोकल सेवेचा विस्तार केला असून, एकूण फेऱ्यांची संख्या वाढवून ती 108 पर्यंत नेली आहे.

मध्य रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, 26 जानेवारी ते 20 मे 2026 या कालावधीत वातानुकूलित (AC) लोकल गाड्यांमधून सुमारे 1.50 कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही संख्या सुमारे 1 कोटी इतकी होती; यावरून या वर्षी प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते.

AC लोकल गाड्यांमधील सरासरी प्रवासी संख्येत वाढ

प्रत्येक AC लोकल गाडीतील सरासरी प्रवासी संख्याही वाढली आहे. 2025 मध्ये एका AC लोकल गाडीतून सरासरी 1,474 प्रवाशांनी प्रवास केला होता, तर 2026 मध्ये ही संख्या वाढून 1,664 वर पोहोचली. एकूणच, प्रवाशांच्या संख्येत सुमारे 12.9 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

याच कालावधीत मध्य रेल्वेने AC लोकल सेवांची वारंवारता (फेऱ्यांची संख्या) देखील वाढवली. जानेवारी ते मे 2026 या काळात एकूण 8,991 AC लोकल सेवा चालवण्यात आल्या; या तुलनेत गेल्या वर्षी याच कालावधीत 6,834 सेवा चालवण्यात आल्या होत्या. ही सेवांच्या संख्येत झालेली 31.6 टक्क्यांची वाढ दर्शवते.

मध्य रेल्वेच्या AC सेवांमधील प्रवासी संख्येत 48.5% वाढ

AC लोकल सेवांमधून मिळणाऱ्या महसुलातही मोठी वाढ दिसून आली आहे. सरासरी दैनंदिन महसूल 38.50 लाख रुपयांवरून वाढून 56 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.
दरम्यान, नोंदवला गेलेला एकूण महसूल 64.40 कोटी रुपये इतका राहिला, जो गेल्या वर्षीच्या 44.27 कोटी रुपयांच्या तुलनेत अधिक आहे. मध्य रेल्वेच्या AC सेवांनी प्रवासी संख्येत 48.5 टक्क्यांची वाढ नोंदवली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Mumbai Local: मध्य रेल्वेच्या १० स्थानकांवर सुरू होणार ‘आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष’; खासदार संजय दिना पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Web Title: Mumbaikars first preference the ac localrecord breaking crowds of a staggering 130000 passengers daily

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 02:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: हार्बर एसी लोकलला ‘सुपरफास्ट’ प्रतिसाद! १५ दिवसांत ६५ टक्क्यांची प्रवासीवाढ; महसूलही दुपटीकडे
1

Mumbai News: हार्बर एसी लोकलला ‘सुपरफास्ट’ प्रतिसाद! १५ दिवसांत ६५ टक्क्यांची प्रवासीवाढ; महसूलही दुपटीकडे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hina Khanनंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध सेलिब्रिटीला Breast Cancerचे निदान; पोस्ट शेअर करत केली प्रार्थनेची विनंती

Hina Khanनंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध सेलिब्रिटीला Breast Cancerचे निदान; पोस्ट शेअर करत केली प्रार्थनेची विनंती

May 28, 2026 | 02:59 PM
१२ वीनंतर ऑस्ट्रेलियात कसे मिळवाल मोफत शिक्षण? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच ‘La Trobe University Scholarship’ बद्दल….

१२ वीनंतर ऑस्ट्रेलियात कसे मिळवाल मोफत शिक्षण? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच ‘La Trobe University Scholarship’ बद्दल….

May 28, 2026 | 02:59 PM
समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक कार पेटली; धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर आले अन्…

समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक कार पेटली; धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर आले अन्…

May 28, 2026 | 02:57 PM
Satara News : 2019 पासून जमिनीत भेगा, घरांना तडे; मोरेवाडीवर दरडसंकटाचे गडद सावट; ग्रामस्थांची आर्त हाक – ‘आमचं माळीण होऊ देऊ नका’

Satara News : 2019 पासून जमिनीत भेगा, घरांना तडे; मोरेवाडीवर दरडसंकटाचे गडद सावट; ग्रामस्थांची आर्त हाक – ‘आमचं माळीण होऊ देऊ नका’

May 28, 2026 | 02:54 PM
Mumbai AC Local: मुंबईकरांची ‘AC लोकल’ला पहिली पसंती; दररोज तब्बल 1 लाख 30 हजार प्रवाशांची रेकॉर्डतोड गर्दी

Mumbai AC Local: मुंबईकरांची ‘AC लोकल’ला पहिली पसंती; दररोज तब्बल 1 लाख 30 हजार प्रवाशांची रेकॉर्डतोड गर्दी

May 28, 2026 | 02:53 PM
जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ! ‘या’ क्षेत्रांमध्ये नियम उल्लंघनाचे प्रमाण जास्त

जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ! ‘या’ क्षेत्रांमध्ये नियम उल्लंघनाचे प्रमाण जास्त

May 28, 2026 | 02:45 PM
E20Petrol : E20 पेट्रोल ठरतंय कार-बाईकचे शत्रू! निम्म्याहून अधिक गाड्यांचे मायलेज घटले; इंजिन जळण्याचाही मोठा धोका

E20Petrol : E20 पेट्रोल ठरतंय कार-बाईकचे शत्रू! निम्म्याहून अधिक गाड्यांचे मायलेज घटले; इंजिन जळण्याचाही मोठा धोका

May 28, 2026 | 02:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM