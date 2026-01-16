Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

NMMC Election 2026: टांगा कोणाचा पलटी होणार? कोणाच्या बाजूने लागणार निकाल? नवी मुंबईत वाढली उत्सुकता

Navi Mumbai Election Result 2026: थोड्याच वेळात निकाल जाहीर करण्यास सुरुवात होणार आहे. आजच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आज कोणाची सत्ता येणार आणि कोणाचा टांगा पलटी होणार, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 08:35 AM
NMMC Election 2026: टांगा कोणाचा पलटी होणार? कोणाच्या बाजूने लागणार निकाल? नवी मुंबईत वाढली उत्सुकता

NMMC Election 2026: टांगा कोणाचा पलटी होणार? कोणाच्या बाजूने लागणार निकाल? नवी मुंबईत वाढली उत्सुकता

Follow Us:
Follow Us:

सिद्धेश प्रधान

  • मुख्य लढत भाजपा व शिवसेनेच राहणार
  • नवी मुंबईत यंदा शिवसेना भाजपाच्या तोडीस तोड पोहोचली
  • शिवसेना ऐरोली मतदार संघात भक्कम
नवी मुंबई : गेले महिनाभर नवी मुंबईची निवडणूक आरोप प्रत्यारोपांनी गाजली. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यावर भाजपाने पक्षाची संपर्क मंत्री पदाची जबाबदारी दिल्यापासून, त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर तोंडसुख घेण्याची संधी दवडलेली नव्हती. तेव्हापासूनच नाईक यांनी स्वबळाचा इशारा देण्यास सुरुवात केली होती. नवी मुंबईसोबत ठाण्यात देखील स्वबळावर लढवून भाजपची सत्ता आणू असा दावा सातत्याने नाईक करत होते. अखेर युती होणार नाही याची काळजी घेत अखेर नाईकांना हवे ते नाईकांनी करून घेत, एकनाथ शिंदेंसोबत मैत्री नाहीच हे कृतीतून दाखवून दिले. त्यातून प्रचाराला देखील धार आलेली दिसून आली. डायलॉगबाजी करणाऱ्या गणेश नाईकांनी म्हटलेले “टांगा पलटी घोडे फरार नाहीतर घोडे बेपत्ता करू” हा डायलॉग सर्वात चर्चिला गेला. त्याचे रिल्स समाजमाध्यमांवर तीव्रतेने पसरले गेले. मात्र नेहमीप्रमाणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मात्र त्यास प्रत्युत्तर देणे नाकारले.

TMC Election 2026: ठाण्यात बिनविरोध उमेदवारांची चर्चा रंगली! ईव्हीएमवर नावं नसल्याने महापालिकेच्या आदेशाचे तीनतेरा

अखेर हो नाही म्हणता म्हणता नवी मुंबई पालिकेची निवडणूक संपन्न झाली असून मुख्य लढत भाजपा व शिवसेनेच राहणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नवी मुबाईकरांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. नवी मुंबईत यंदा शिवसेना ही नाईकांच्या सत्तेच्या म्हणजेच भाजपाच्या तोडीस तोड पोहोचलेली दिसून आली. हा कदाचित शिवसेनेसाठी मानसिकदृष्ट्या विजय म्हणावा लागले असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

त्यामुळे सत्ता वाचवण्यासाठी गणेश नाईक यांना प्रयत्न करावे लागले आहेत. यासाठी गणेश नाईक यांनी २८ पैकी अनेक भागात सहभाग घेत, रॅली काढत माहोल तयार करण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्री यांच्यापुढे राज्याचा पसारा असूनही त्यांनी नवी मुंबईला वेळ देत ऐरोली ते तुर्भे तसेच बेलापुर ते वाशी अशी दिवसभर रॅली काढत कार्यकर्त्यांच्या कार्यालयात जात शिवसेनेसाठी वातावरण निर्मिती केली होती. राज्याचा एक उपमुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री नवी मुंबईतील अनेक गावांमध्ये जाऊन भेट देतो. नागरिकांशी संवाद साधतो ही बाब शिवसैनिकांसह, सामान्य नागरिकांसाठी देखील स्वप्नवत होती. या दोन्ही नेत्यांकडून पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण निर्मिती करण्यास संपूर्ण ताकद पणाला लावलेली दिसून आले. गणेश नाईक यांच्यासोबत माजी खा. संजीव नाईक तसेच त्यांच्या पत्नी कल्पना नाईक, माजी आ. संदिप नाईक, माजी महापौर सागर नाईक अशी नेत्यांची फौज नवी मुंबईत प्रचाराला फिरताना दिसली.

Municipal Elections 2026: लोकशाहीचा उत्सव की वादाला आमंत्रण? कुठे राडा तर मतदारांचा मोठा खोळांबा… संतापच संताप

मुख्यमंत्र्यांची सभा ऐरोलीलाच का?

कागदावरील आकडेवारी पाहता शिवसेना ऐरोली मतदार संघात भक्कम आहे. तर भाजपा बेलापुरात बळकट आहे. गणेश नाईकांचे कट्टर राजकीय वैरी व शिवसेनेचे उपनेते विजय चौगुले यांची सद्दी तोडण्यासाठी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांची सभा न लावता ती ऐरोलीच्या एका कोपऱ्यात लावून एकप्रकारे शिवसेनेच्या बळकट असण्यावर नाईकांनी संमती दिल्याचे कृतीतून दिसून आले. त्यामुळे देखील भाजपा कार्यकर्त्यांकडूनच आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते.

Web Title: Navi mumbai election result 2026 citizens are very excited for todays election result know in details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 08:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM