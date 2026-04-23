Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mumbai: शिवसेनेत ‘मराठी’ मुद्द्यावरून जुंपली! संजय निरुपमांचा सक्तीला विरोध, सरनाईकांना पत्र लिहून व्यक्त केली नाराजी

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मे (महाराष्ट्र दिन) पासून लागू केलेला एक निर्णय ज्यानुसार रिक्षा, टॅक्सी, ओला आणि उबर चालकांसाठी मराठी बोलणे आणि मराठी भाषेची प्राविण्य चाचणी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 08:11 PM
शिवसेनेत 'मराठी' मुद्द्यावरून जुंपली! संजय निरुपमांचा सक्तीला विरोध (Photo Credit- X)

शिवसेनेत 'मराठी' मुद्द्यावरून जुंपली! संजय निरुपमांचा सक्तीला विरोध (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • शिवसेनेत ‘मराठी’ मुद्द्यावरून जुंपली!
  • संजय निरुपमांचा सक्तीला विरोध
  • सरनाईकांना पत्र लिहून व्यक्त केली नाराजी
मुंबई: ‘महायुती’ सरकारमध्ये मराठी भाषेच्या सक्तीच्या वापरावरून एक मोठा अंतर्गत वाद उफाळून आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मे (महाराष्ट्र दिन) पासून लागू केलेला एक निर्णय ज्यानुसार रिक्षा, टॅक्सी, ओला आणि उबर चालकांसाठी मराठी बोलणे आणि मराठी भाषेची प्राविण्य चाचणी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्या निर्णयाला त्यांच्याच पक्षातील नेते संजय निरुपम यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच, मराठी सक्तीवर फेरविचार करावा असं पत्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पाठवलं आहे. धोरणात्मक मतभेदांमुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीने सरकारमध्येच एका प्रकारच्या अंतर्गत ‘सत्तासंघर्षाचे’ स्वरूप धारण केले आहे.


परिवहन विभागाच्या नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही नवीन परवान्यासाठी (लायसन्स) किंवा बॅजसाठी अर्ज करणाऱ्या चालकांना आता मराठी भाषेची प्राविण्य चाचणी देणे अनिवार्य असेल. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ, राज्यभरातील सुमारे १५ लाख रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी ४ मे पासून बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे.

संजय निरुपम यांचा सरकारला इशारा

शिवसेना नेते आणि माजी खासदार संजय निरुपम यांनी या निर्णयाला “अन्यायकारक” संबोधले असून, यामुळे चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. निरुपम यांनी असा युक्तिवाद केला की, “प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी चालकांना मराठीचे किमान ज्ञान असावे, अशी अपेक्षा करणे रास्त आहे; परंतु त्यांनी मराठी वाचता-लिहिता यावे आणि भाषेवर संपूर्ण प्रभुत्व असल्याचे सिद्ध करावे, अशी अपेक्षा करणे मात्र अन्यायकारक आहे. जर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर आम्ही आमच्याच सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास भाग पडू.” त्यांनी या संदर्भात मंत्री सरनाईक यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्याचा मानसही व्यक्त केला.

संघटनेच्या विरोधानंतरही मंत्री सरनाईक मराठी सक्तीच्या निर्णयावर ठाम; अंमलबजावणीसाठी आज विशेष बैठक

गुणरत्न सदावर्ते यांची तीव्र टीका

प्रख्यात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनीही या निर्णयाला ‘असंवैधानिक’ (राज्यघटनेच्या विरोधात) ठरवले आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, १ मे हा ‘कामगार दिन’ (May Day) असतो; आणि याच दिवशी कामगार वर्गामध्ये या विशिष्ट प्रकरणात, चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे बेकायदेशीर आहे. सदावर्ते यांच्या मते, भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम असते; तिचा वापर दडपशाहीचे साधन म्हणून करणे हे राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या मूलभूत तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, भाषेच्या मुद्द्यावरून कोणत्याही नागरिकाला प्रशासकीय छळ किंवा सतावणुकीला सामोरे जाऊ दिले जाणार नाही.

काय आहे सरकारची योजना?

दुसरीकडे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. मराठी न बोलणाऱ्या चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी एक विशेष अभ्यासक्रम सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. मात्र, ‘मुंबई ऑटोरिक्षा मेन्स युनियन’सारख्या प्रमुख संघटनांनी पुकारलेल्या संपाच्या घोषणेमुळे सरकारच्या अडचणींमध्ये आणखीच भर पडली आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे हा अंतर्गत वाद आणि संपाचे हे संभाव्य संकट कशा प्रकारे सोडवतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

सरनाईकांच्या मतदारसंघात सदावर्ते आक्रमक; रिक्षाचालकांशी संवाद, मेहता भेटीने राजकीय रंग, मनसेसोबत रस्त्यावर संघर्ष

Web Title: Sanjay nirupam letter to pratap sarnaik on marathi language compulsion dispute

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 08:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला
1

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम
2

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?
3

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत
4

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM