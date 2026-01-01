Devkinandan Thakur: “बाळासाहेब ठाकरे असते तर बांगलादेशात हिंदूंच्या….”, देवकीनंदन ठाकूर महाराजांचे परखड मत

बाळासाहेबांच्या गर्जनेची आठवण
बाळासाहेब ठाकरेंची आठवण करून देत महाराज म्हणाले की, मुंबईतून ठाकरेंच्या गर्जनेमुळे पाकिस्तान भारतात क्रिकेट खेळू शकला नाही. त्याचप्रमाणे सर्वांनी देशाशी एकनिष्ठ राहिले पाहिजे. बांगलादेशींना नोकरी न देण्याची शपथ सर्वांनी घ्यावी. ठाकरे यांनी कधीही कोणाचीही हत्या करण्याचे आवाहन केले नाही, परंतु त्यांनी असेही म्हटले की कोणीतरी त्यांना मारून नंतर निघून जाणे हे अस्वीकार्य आहे. महाराज म्हणाले, ‘सनातनींवर अत्याचार करणाऱ्यांना धडा शिकवा. करणाऱ्यांना उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आणा.’
सनातन समाज संघटित होतोय
नववर्षांचा संदर्भ देत महाराज म्हणाले की, नवीन वर्षाच्या सुट्टयांमध्ये सर्व तीर्थस्थळांवर सनातनींची मोठी गर्दी दिसून येते. सनातनी आता चित्रपट शोऐवजी तीर्थस्थळांना भेट देण्यास प्राधान्य देत आहेत. देशातील सर्व प्रमुख मंदिरांमध्ये इतकी गर्दी असते की जास्त लोकांना प्रवेश नाकारावा लागतो. हे सनातन एकतेचे प्रमाण आहे. महाराज म्हणाले की, ज्या दिवशी सर्व सनातनी पूर्णपणे जागृत होतील, त्या दिवशी कोणीही सनातनवादाला आव्हान देण्याचे धाडस करणार नाही.
हे देखील वाचा: ‘IPL मधून ‘त्या’ खेळाडूला बाहेर काढा…’, कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर यांचा KKR ला इशारा
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे केले कौतुक
महाराज म्हणाले की, पहिल्यांदाच देशाला नरेंद्र मोदींच्या रूपात पंतप्रधान मिळाला आहे, जो गंगेत डुबकी मारतो, केदारनाथच्या गुहेत बसतो आणि अभिमानाने कपाळावर टिळक घालतो. तो सनातन संस्कृती वाचवण्याच्या मोहिमेत उघडपणे सहभागी आहे. होळीच्या वेळी गालावर टिळक लावण्यास किंवा रंग लावण्यास तुम्ही का कचरता? जेव्हा तुम्ही मंदिरात चादर पाठवण्यास अजिबात संकोच करत नाही, तेव्हा कपाळावर टिळक लावण्यास का संकोच करता ?
‘नवराष्ट्र’ची स्तुती
‘नवराष्ट्र’ची स्तुती करताना ते म्हणाले की ‘नवराष्ट्र’ सरळ आणि स्पष्ट गोष्टी लिहिते. ते पूर्णपणे दूरगामी विचार करणारे आहे आणि कोणत्याही अस्पष्टत्तेशिवाय आपले विचार मांडते. समाजाला याचीच गरज आहे. ठाकूर महाराज म्हणाले की पत्रकार, कथाकार आणि कलाकार हे समाजाचे तीन आरसे आहेत. ते सत्यम शिवम सुंदरम आहेत. पत्रकार सर्जनशील शब्द लिहितात. कलाकार समाजात सुंदर विचार पसरवतात. कथाकार, शिवमच्या रूपात, लोकांना देवाकडे प्रेरित करतात. हे तिघेही समाजाला योग्य दिशा देतात. परंतु कलाकार ज्या प्रकारचे चित्रपट आणि मालिका बनवत आहेत ते समाजाला भ्रष्ट करत आहेत.
हे देखील वाचा: जय हिंद! पाकिस्तानचा कुरापत काढण्याचा प्रयत्न; Indian Army ने दाखवला इंगा, थेट…