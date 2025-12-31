‘IPL मधून ‘त्या’ खेळाडूला बाहेर काढा…’, कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर यांचा KKR ला इशारा

देवकीनंदन ठाकूर काय म्हणाले?
त्यांच्या कथेदरम्यान, देवकीनंदन ठाकूर यांनी आयपीएलमध्ये बांगलादेशी क्रिकेटपटूंच्या समावेशाबाबत सांगितले की, “आम्ही कोणत्या आयपीएल संघात बांगलादेशी क्रिकेटपटू आहेत हे पाहण्यासाठी शोध घेतला. आम्हाला आढळले की आयपीएलमध्ये एक संघ आहे ज्याने बांगलादेशी क्रिकेटपटूला खरेदी केले आहे. आम्हाला माहित आहे की एकमेव बांगलादेशी क्रिकेटपटू कोणी खरेदी केला; त्याचा मालक मुंबईत राहतो. तो एक संघाचा मालक आहे; आम्ही ऐकले आहे की त्याला पाकिस्तानवर खूप प्रेम आहे. तो हिंदूंना दुखावणाऱ्यांवरही प्रेम करतो.”
IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को जगह क्यों दी गई?
हिंदुओं की भावनाओं को बार-बार अनदेखा क्यों किया जाता है?
अगर सच में हिंदुओं से प्रेम है, तो बांग्लादेशी क्रिकेटर को अभी टीम से बाहर किया जाए।#IPL2026Auction #IPL2026 #bangladeshi #IPL #BCCI pic.twitter.com/N5tQJqO4es — Devkinandan Thakur Ji ( सनातनी ) (@DN_Thakur_Ji) December 30, 2025
हे देखील वाचा: विकसित भारत युवा नेतृत्व संवादाला ९ जानेवारीपासून सुरुवात! पंतप्रधानांसह क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवर राहणार उपस्थित
जो व्यक्ती तुम्हाला हिरो बनवू शकतो तोच तुम्हाला….
केकेआरच्या मालकाचे नाव न घेता ते म्हणाले, “जर तुम्हाला हिंदूंच्या मृत्यूबद्दल दुःख वाटत असेल, जर तुम्हाला भारतावर प्रेम असेल, तर तुम्हाला ६ वर्षांच्या मुलीला जाळल्याबद्दलही दुःख वाटत असेल. तर, श्री. केकेआर, त्या खेळाडूला, बांगलादेशी खेळाडूला ताबडतोब काढून टाका. जर तो खेळाडू तुमच्या संघात राहिला तर आम्हाला तुमच्या संघावर बहिष्कार टाकावा लागेल आणि त्या खेळाडूला भारतातून बांगलादेशला पाठवावे लागेल. त्याला बांगलादेशात कोण पाठवू इच्छिते? हात वर करा.” ते सर्वजण, श्री. केकेआर, हे विसरू नका की याच भारताने आणि भारतीयांनी तुम्हाला हिरो बनवले आहे. जो व्यक्ती तुम्हाला हिरो बनवू शकतो तोच तुम्हाला झिरो देखील बनवू शकतो.
काळजी घेण्याची वेळ आली आहे
देवकीनंदन ठाकूर म्हणाले, “बांगलादेशी क्रिकेटपटूला किती किमतीत खरेदी करण्यात आले? ९२ दशलक्ष रुपये. हे पैसे कुठे जातील? ते कशासाठी वापरले जातील? अनेक हिंदूंना मारले जाईल का? हे पैसे कोण देणार? जो भारतात स्वतःला हिरो म्हणवतो? हिंदूंनो, तुमचा विवेक जिवंत आहे. जर केकेआरने खेळाडूला परत केले नाही आणि करार रद्द केला नाही, तर तो एक खेळ आहे, एक मोठा खेळ. काळजी घेण्याची वेळ आली आहे.”
हे देखील वाचा: IND VS SL W 5th T20I : भारताकडुन श्रीलंकेचा सुपडा साफ! कौर आर्मीचे पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत 5-0 असे निर्भेळ यश