Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Ubt Leader Uddhav Thackeray Criticizes To Election Commission And Bjp Bmc Election 2026 Maharashtra Politics

Maharashtra Politics: “टपाली मतदानाच्या पेट्या स्ट्रॉंगरूममधून…”: उद्धव ठाकरेंचा आयोगावर गंभीर आरोप

Maharashtra Politics: मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी मशीन बंद पडले असल्याचा, हाताला लावलेली शाई पुसली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 03:04 PM
Maharashtra Politics: "टपाली मतदानाच्या पेट्या स्ट्रॉंगरूममधून...": उद्धव ठाकरेंचा आयोगावर गंभीर आरोप

उद्धव ठाकरेंची आयोगावर टीका (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

उद्धव ठाकरेंची फडणवीस आणि भाजपवर टीका 
ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर देखील साधला निशाणा 
शाई पुसली जात असल्याचा प्रकार आला समोर

BMC Election 2026: आज राज्यात 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान होत आहे. राज्यभरात नागरिक आपला मतदान करण्याचा हक्क बजावत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी मशीन बंद पडले असल्याचा, हाताला लावलेली शाई पुसली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान आता ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत निवडणूक आयोगासह, भाजपवर निशाणा साधला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेसाठी भाजप आणि ठाकरे बंधू यांच्यात मुख्य लढत होणार आहे. यावरून उद्धव ठाकरे यांनी आयोगावार टीका केली आहे. इतक्या वर्षांनी आज निवडणुका होत आहेत. मात्र परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा दिसून येत नाही. आता तर शाई पुसली जाण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. निवडणूक आयोगाचे आयुक्त नक्की कसला पगार घेतात? अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

पुढे बोलताना ठाकरे म्हणाले, “संविधान म्हणते मतदान करा आणि निवडणूक आयोग म्हणते करूनच दाखवा. सोशल मिडियाच्या माध्यमातून अनेक बातम्या समोर येत आहेत. शाई पुसली जात आहे. ही शाई नव्हे तर लोकशाही पुसली जात आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काही प्रभागांमधील टपाली पेट्या स्ट्रॉंगरूममधून बाहेर काढण्याचे आदेश दिल्याचे समोर येत आहे. हा नक्की काय प्रकार आहे? महायुतीकडे कर्तुत्व नाही. ”

BMC Election 2026 : “मतदानासाठी वापरण्यात आलेली शाई पुसली जाते…”, निवडणूक आयोगाने स्पष्टच सांगितलं…

निवडणूक आयोगाने स्पष्टच सांगितलं…

राज्यात मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणूक मतदार केंद्रावर धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि राज्यातील इतरत्र मतदार केंद्रावर शाई पुसली गेल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर होत असून या भोंगळ कारभारामुळे निवडणूक आयोगावर मतदारांनी चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. बोगस शाईप्रकरणावर सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त होत असातानाच निवडणूक आयोगाने या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

BMC Election 2026: “शाई पुसा आणि पुन्हा मतदान करा…”, पाडू यंत्राचे गूढ आणि दुबार मतदारांवरून राज ठाकरेंची सरकारवर जोरदार टीका

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडियावर शाई पुसण्याचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. याबाबत चौकशी करत आहोत. शाई का पुसली जात आहे याची तपासणी करण्यात येईल. मतदeरांनी असं देखील म्हटलं की, यावेळी मतदान करताना मार्कर पेन वापरला गेलाय. मात्र मतदान प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाकडून याआधी देखील मार्करपेन वापरण्यात आलेला आहे. मतदारांच्या बोटावर शाई लावताना ती गडद रंगाने लावण्यात यावी, अशा आम्ही सुचना दिल्या आहेत असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.

 

Web Title: Ubt leader uddhav thackeray criticizes to election commission and bjp bmc election 2026 maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 02:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
2

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
3

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
4

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM