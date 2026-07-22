जून महिन्याची ‘थकबाकी’ भरून काढतोय जुलैचा पाऊस; केवळ एका दिवसातच 152.5 मिमी पावसाची नोंद

नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. जून महिन्याच्या विश्रातीनंतर जुलै महिन्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. हवामान विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात १ ते २१ जुलै दरम्यान एकूण १५२.५ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. पाऊस अजूनही सुरूच आहे. कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. त्यामुळे २७ जुलैपर्यंत जिल्ह्यात मध्यम ते जोरदार पाऊस पडेल.
विशेष म्हणजे, नागपूर जिल्ह्यात जुलै महिन्यातील सरासरी पर्जन्यमान ३४७.७ मिमी आहे. १० वर्षांत २०१७ हे वर्ष वगळता जुलै महिन्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. दरवर्षी जून महिन्यातील पावसाची थकबाकी जुलैमध्ये भरून काढली जाते. यावर्षी जिल्ह्यात जून महिन्यात एकूण १०२.३ मिमी पावसाची नोंद झाली तर सर्वसाधारण पर्जन्यमान १६६.३ मिमी असते. जून महिन्यात ६१.५ टक्के पाऊस झाला.
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जुलै महिन्यात आतापर्यंत १५२.५ मिमी पाऊस झाला आहे. म्हणजेच १ जून ते २१ जुलै दरम्यान एकूण २५४.८ मिमी पाऊस झाला आहे. हा पाऊस गेल्यावर्षी २०२५ च्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. गेल्यावर्षी याच तारखेपर्यंत एकूण ४२९.६ मिमी पाऊस झाला होता.
एका दिवसात २७.५ मिमी पाऊस
२० जुलैला सकाळी ८.३० ते २१ जुलै रोजी सकाळी ८.३० वाजेपर्यंत जिल्ह्यात सरासरी २७.५ मिमी पावसाची नोंद झाल्याचे विभागाने कळवले आहे. २४ तासांत नागपूर शहरात २८.९ मिमी, कामठी तालुक्यात १९.७, हिंगणा येथे २८.७, रामटेक येथे ३०.७, पारशिवनीत २२.१, मौदा येथे सर्वाधिक ६०.५, काटोल येथे २०.९, नरखेड येथे, सावनेर येथे २८.०, कळमेश्वर येथे २१.२, उमरेड येथे २७.२, भिवापूर येथे २३.६ आणि कुही येथे १७.७ मिमी पावसाची नोंद झाली.
जुलैमध्ये पाऊस सामान्य पातळीवर
उत्तर प्रदेशातील मान्सूनच्या पावसाने जुलै महिन्यातील पावसाची तूट भरून काढली आहे. २० जुलैपर्यंत राज्यात १६०.५ मिमी पावसाची नोंद झाली, तर या कालावधीसाठी सामान्य आकडेवारी १७०.३ मिमी आहे. याचा अर्थ आतापर्यंत केवळ सहा टक्के कमी पाऊस झाला आहे, जो हवामान विभागाच्या मते सामान्य श्रेणीत येतो. प्रादेशिक हवामान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ यांनी सांगितले की, राज्यातील मान्सूनची स्थिती सध्या तरी सामान्य आहे.