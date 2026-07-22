Hyderabad : महिला सहकारी अधिकाऱ्याच्या आरोपांनंतर IPS अधिकाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न; सुसाईड नोटमुळे प्रकरणाला नवं वळण

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काय नेमकं प्रकरण?
उदय कृष्ण रेड्डी असे आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आहे. उदय कृष्ण रेड्डी याने रविवारी संध्याकाळी हैदराबादमधील एका मित्राच्या घरी विषारी औषध प्राशन केले. प्रकृती बिघडल्यास त्याला तातडीने रुग्णलयात दाखल करण्यात आले असून सध्या तो डॉक्टरांच्या देखरेखेखाली आहे. उदय कृष्ण रेड्डीवर काही दिवसांपूर्वी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सहकारी असलेल्या एका महिला प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्याने रेड्डीविरोधात पाठलाग करणे, शारीरिक मारहाण, जीवे मारण्याची धमकी आणि परवानगीशिवाय खासगी व्हिडिओ रेकॉर्ड करून ब्लॅकमेल करणे अशी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे हैदराबाद पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. यावरून त्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी चिठ्ठी लिहून ठेवली.
चिठ्ठीत काय?
जून २०२५ पासून आपण दोघांमध्ये संमतीने प्रेमसंबंध होते. महिला अधिकाऱ्याचे लग्न झाल्यानंतरही ती स्वतःहून माझ्या खोलीत येत होती, असे सांगत त्याने केला आहे. महिला अधिकाऱ्याचे लग्न झाल्यानंतरही ती स्वतःहून माझ्या खोलीत येत होती, ९ जुलै २०२६ रोजी घडलेला प्रसंग उल्लेख केला आहे. त्या रात्री तिने स्वतःहून जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे रेड्डी याने नोटमध्ये लिहिले आहे. सर्व पुरावे म्हणून आपण ते संभाषण रेकॉर्ड केले होते आणि त्यातील एक व्हिडीओ तिच्या नवऱ्याला पाठवला होता. असे स्पष्टीकरण देत महिला अधिकाऱ्याने सर्व बाबी फिरवून आपल्यावर खोटे आरोप केल्याचा दावा रेड्डी याने केला आहे. सध्या पोलीस या दोन्ही बाजूंचा सखोल तपास करत आहेत.
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Ans: उदय कृष्ण रेड्डी.
Ans: महिला अधिकाऱ्यासोबत संमतीने संबंध असल्याचा.
Ans: पोलिसांचा सखोल तपास.